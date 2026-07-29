Λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε ένα μαμούθ αποκαλύφθηκαν στη βόρεια Βουλγαρία, μετά από την υποχώρηση-ρεκόρ στην στάθμη των υδάτων του Δούναβη.

Τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, που δοκιμάζουν τη Γηραιά Ήπειρο αυτό το καλοκαίρι. Στη βόρεια Βουλγαρία λοιπόν, στο έδαφος που κανονικά είναι κοίτη του Δούναβη, έγιναν ορατά λείψανα ενός ζώου που έζησε πριν από χιλιάδες χρόνια.

The remains of what is believed to be an ancient mammoth have been revealed in northern Bulgaria, after Danube River water levels receded to a record low level, the BTA news agency reported on Wednesday, citing historians. https://t.co/tclXMZhTnI https://t.co/tclXMZhTnI July 29, 2026

Τα λείψανα βρέθηκαν σήμερα από έναν κάτοικο του χωριού Ριάχοβο, ο οποίος παρατήρησε κάτι «ασυνήθιστο» στην κοίτη του ποταμού. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι ειδοποίησαν ειδικούς στο Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο στην κοντινή πόλη Ρούσε.

Ο διευθυντής του Μουσείου, Νικολάι Νένοφ, είπε στο BTA ότι οι εμπειρογνώμονες που εστάλησαν στο σημείο αναγνώρισαν μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και ένα πλευρό. Τα οστά θα απομακρυνθούν αύριο, Πέμπτη, για να εξεταστούν σε συνθήκες εργαστηρίου και να διαπιστωθεί με ακρίβεια η προέλευση και η ηλικία τους.

«Δεν θα το χαρακτήριζα εντυπωσιακό, όμως οποιαδήποτε ανακάλυψη αρχαίων λειψάνων είναι πολύ σημαντική για την επιστήμη» είπε ο Νένοφ, προσθέτοντας ότι εδώ και πολύ καιρό οι ειδικοί πίστευαν ότι πριν από χιλιάδες χρόνια η περιοχή αυτή ήταν ένας βάλτος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ