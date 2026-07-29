Δεξίωση προς τιμή των Συνέδρων του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς, πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τιμήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, για το έργο που επιτελούν. Ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τους ευχαρίστησε για τη συμβολή στο Κυπριακό και αναφέρθηκε στην επίσκεψη Γκουτέρες.

Ολόκληρη η ομιλία του:

Είναι πάντοτε με βαθιά συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά που σάς καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε όλους εσάς. Στα αδέλφια μας της διασποράς, που διαχρονικά, παρά τις όποιες προκλήσεις και δυσκολίες, Δημιουργείτε, Διακρίνεστε και Κρατάτε την Κύπρο μας ζωντανή σε κάθε γωνιά της οικουμένης.

Απόψε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, τιμούμε το έργο σας, τη διαρκή προσφορά σας και, πάνω απ’ όλα, την αδιάλειπτη σχέση σας με την πατρίδα μας.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτές τις μέρες είχα, για ακόμη μια φορά, την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλούς από εσάς, να ακούσω τις απόψεις και τις εισηγήσεις αλλά και τις ανησυχίες σας και να συζητήσουμε για όλα όσα μπορούμε και οφείλουμε να πετύχουμε μαζί.

Η Κυπριακή Πολιτεία, η Κυπριακή Δημοκρατία και εγώ προσωπικά είμαστε πραγματικά περήφανοι για εσάς. Γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από πρώτο χέρι, τη δουλειά σας, τι κάνετε καθημερινά για την Κύπρο και για την προάσπιση των συμφερόντων της πατρίδας μας. Η φωνή της Κύπρου, η δική σας φωνή, ακούγεται δυνατά στο εξωτερικό και όλοι εσείς είστε οι καλύτεροι και οι πιο αγνοί πρεσβευτές της πατρίδας μας γιατί μεταφέρετε τα δίκαια της πατρίδας μας και δίνετε καθημερινά τις δικές σας μάχες στις χώρες που φιλοξενείστε.

Επιτρέψτε μου και μια πιο προσωπική αναφορά για κάτι που νιώθω ιδιαίτερα έντονα κάθε φορά που σας αντικρίζω και θέλω να το αναφέρω. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και πραγματικά αντλώ δύναμη από τη φιλία και την ειλικρινή σχέση που μας ενώνει από τα φοιτητικά μου ακόμη χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Μια σχέση που δοκιμάστηκε στον χρόνο, ενισχύεται συνεχώς και την οποία εκτιμώ βαθύτατα. Θα ήθελα απόψε με την ευκαιρία αυτή, να σας ευχαριστήσω.

Η μεγαλύτερη αγωνία όλων μας παραμένει το Κυπριακό και το μέλλον της πατρίδας μας. Η τουρκική εισβολή το 1974 και η συνεχιζόμενη για 52 χρόνια κατοχή καθορίζει το κάθε μας βήμα, την κάθε μας ενέργεια. Πολλοί από εσάς αναγκαστήκατε να εγκαταλείψετε την πατρίδα μας ακριβώς λόγω των συνεπειών της εισβολής. Το φετινό Συνέδριο γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό. Χθες και σήμερα είχαμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην πατρίδα μας ως ένδειξη και του ενισχυμένου ενδιαφέροντος από πλευράς της διεθνούς κοινότητας, των ΗΕ και της ΕΕ.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, με σχέδιο, με στρατηγική που υλοποιούμε από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, αξιοποιούμε αποφασιστικά την ιδιότητα μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ουσιαστικό ρόλο που η Ένωση πραγματικά μπορεί να διαδραματίσει τόσο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αλλά και σε σχέση με το περιεχόμενο της λύσης.

Χάρη στις δικές μας προσπάθειες έχει καταστεί πλέον σαφές ότι το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα που αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, αυτό καταγράφεται ξεκάθαρα στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου 2024, μετά από μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε. Επιβεβαιώνεται και από την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να διορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ως Ειδικό Απεσταλμένο για το Κυπριακό, ο κ. Φίτο θα είναι την Παρασκευή στην Κύπρο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την κοινή επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο του 2025 που μιλά ξεκάθαρα για τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της ΕΕ.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η δική σας συμβολή είναι ανεκτίμητη, είναι καθοριστικής σημασίας.

Όλοι εσείς, οι Απόδημοι, υπερβαίνοντας διαχωριστικές γραμμές και πολιτικές διαφοροποιήσεις, λειτουργείτε ως ένα ενιαίο σύνολο και μάς δείχνετε στην πράξη τον δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε στην Κύπρο. Αποδεικνύετε στην πράξη το διαχρονικό «Ισχύς εν τη ενώσει». Αποδεικνύετε στην πράξη ότι η ενότητα και η συνεργασία ενδυναμώνουν τη φωνή της πατρίδας μας και αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Και θέλω σήμερα εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους του κυπριακού λαού να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνετε για την πατρίδα μας.

Όπως προανέφερα, ο διορισμός ενός εν ενεργεία αξιωματούχου της ΕΕ, η εντατικοποίηση της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως είδαμε και μέσα από την επίσκεψη του στην Κύπρο και μέσα από πολλές άλλες κινήσεις σε διεθνές επίπεδο, δεν προέκυψαν τυχαία.

Είναι αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής που αποδεικνύει στην πράξη πως όταν έχουμε ξεκάθαρους στόχους και στρατηγική μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα τα οποία στόχο έχουν να αναβαθμίσουν όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας. Σε διεθνές επίπεδο, μέσα από μια πολυδιάστατη και ενεργό εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο δυτικό – ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που επενδύει στην εξωστρέφεια της χώρας μας, που διεκδικεί ρόλο και λόγο στα των Βρυξελλών, που αναδεικνύει τις δυνατότητες της χώρας και των ανθρώπων μας. Και δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα που αποδεικνύει αυτό από την ενάσκηση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ακούσατε όχι τι λέμε εμείς, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι ανέφεραν οι Προέδροι των Θεσμών, οι ηγέτες των κρατών μελών, όλα αυτά που δικαιολογημένα μάς κάνουν περήφανους.

Στο εσωτερικό της χώρας, συνεχείς είναι οι ενέργειές μας για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό- τα δεδομένα είναι εκεί για να τα δει οποιοσδήποτε, τι παραλάβαμε τον Μάρτιο του 2023 και ποια είναι η κατάσταση σήμερα- η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας-τα δεδομένα είναι δημοσίως γνωστά για όλους να τα δουν- μια οικονομία που μας επιτρέπει να επιστρέφουμε την πρόοδο και την ανάπτυξη πίσω στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι το δόγμα της δικής μας Κυβέρνησης, η πολιτική μας φιλοσοφία, ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, να μπορούμε να επενδύουμε στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Κράτος Πρόνοιας, στο στεγαστικό και σε όλα αυτά που πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία.

Και όλα τα ζητήματα, εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ειδικά μια χώρα που βρίσκεται σε συνθήκες κατοχής, αν δεν είναι εσωτερικά ισχυρή δεν μπορεί να διεκδικεί ρόλο σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, δεν μπορείς να διεκδικήσεις αυτά που δικαιούσαι σε σχέση με την υ’ παριθμόν ένα προτεραιότητα μας που είναι ο τερματισμός της κατοχής και η απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Και είδαμε ως χώρα τι σημαίνει να είσαι εσωτερικά με αρκετά προβλήματα και σε εξωτερικό επίπεδο να αμφιταλαντεύεσαι.

Είναι με μεγάλη χαρά και βαθιά συγκίνηση, η Κυπριακή Δημοκρατία αποτίει φόρο τιμής σε ανθρώπους που, μέσα από τη διαχρονική τους πορεία, το έργο και την προσφορά τους, έχουν αναδείξει την Κύπρο πολύ πέρα από τα σύνορά της. Τιμούμε Κύπριους της διασποράς και φίλους της πατρίδας μας που διαχρονικά με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση, υπηρετούν αξίες που μας ενώνουν, υπηρετούν αρχές που αποτελούν τη βάση του αγώνα μας. Υπηρετούν τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά.

Ανθρώπους, συμπατριώτες μας για τους οποίους δικαιωματικά είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Διακεκριμένος Κύπριος στο Εξωτερικό» τιμούμε δύο προσωπικότητες που διακρίθηκαν διεθνώς για το έργο και την προσφορά τους.

Την κα Anthe Phillipides, η οποία, ως Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Εφετείου της Πολιτείας του Κουίνσλαντ, διαγράφει μια λαμπρή πορεία στον χώρο της Δικαιοσύνης, αποτελώντας πρότυπο ακεραιότητας, επαγγελματισμού και αφοσίωσης στο κράτος δικαίου. Και όλα αυτά μαζί με τη συνεχή συμμετοχή της στην παροικία μας στην Αυστραλία, με συνεχή παρουσία στον αγώνα να διατηρήσει ζωντανούς τους δεσμούς της με την ελληνική και κυπριακή της καταγωγή, για την οποία είναι ιδιαίτερα περήφανη.

Τιμούμε, επίσης, την κα Catherine Sophia Constantinides, μια διεθνώς αναγνωρισμένη ακτιβίστρια για το Κλίμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της αφρικανικής ηπείρου και όχι μόνο. Με τη δράση της προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας πάντοτε ισχυρούς δεσμούς με την Κύπρο και τις κυπριακές της ρίζες.

Στην κατηγορία «Κύπριοι Ομογενείς με μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά προς την Κύπρο» τιμούμε ανθρώπους που αφιέρωσαν δεκαετίες, υπηρετώντας τα εθνικά μας δίκαια και τη συνοχή της κυπριακής διασποράς. Και φυσικά, δεν έχουν αποστρατευτεί και ούτε θα σταματήσουν να αγωνίζονται επειδή θα τους τιμήσουμε απόψε.

Τον φίλο κ. Αντρέα Παπαευρυπίδη, ο οποίος, ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα, ως Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων επί 12 συναπτά έτη, εργάστηκε ακούραστα για την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων, αναπτύσσοντας ουσιαστικό διάλογο με πολιτειακούς παράγοντες του Ηνωμένου Βασιλείου και ενισχύοντας τη διεθνή ενημέρωση γύρω από το Κυπριακό. Είχα την ευλογία να γνωρίσω τον Αντρέα το 2002 όταν πήγα στο Λονδίνο Γενικός Πρόξενος, όπως και όλα τα μέλη της παροικίας μας στο Λονδίνο. Και εδώ είναι ένα κλασικό παράδειγμα που αφήνοντας στο περιθώριο τις όποιες διαφορετικές πολιτικές, κομματικές καταβολές, πάντα ενώνουν δυνάμεις όλοι τους για το καλό της πατρίδας μας.

Τον κ. Dino Miltiadous, ο οποίος, ως συνιδρυτής και επί σειρά ετών Πρόεδρος των Pancyprians of Washington, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και προβολή της κυπριακής ταυτότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθώντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τη συνοχή της κυπριακής μας παροικίας.

Τον φίλο κ. Ευαγόρα Μαυρομμάτη, για τη διαχρονική του συμβολή στην προώθηση των εθνικών θεμάτων της Κύπρου στη Γαλλία και ευρύτερα στην Ευρώπη, μέσα από τη δράση του στην κυπριακή ομογένεια και την προεδρία της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Υπόλοιπης Ευρώπης. Ο Ευαγόρας διαδραμάτισε και ήταν για πολλά χρόνια θιασώτης της ουσιαστικής ενίσχυσης της σχέσης της Κύπρου με τη Γαλλία και θέλω να πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένος σήμερα για το επίπεδο των σχέσεων μας με τη Γαλλία, είδαμε δείγματα γραφής πολύ πρόσφατα με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο.

Τον κ. Ελευθέριο Γαβριηλίδη, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών ως Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Φινλανδία. Η πολυδιάστατη προσφορά του στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, στην προώθηση των κυπριακών προϊόντων, του πολιτισμού και της γλώσσας, καθώς και η ανιδιοτελής στήριξή του προς τους Κύπριους συμπατριώτες μας και την Πρεσβεία μας στο Ελσίνκι- ο Πρέσβης μας στο Ελσίνκι Δημήτρης Σαμουήλ μόνο τα καλύτερα έχει να αναφέρει για τη δράση του – αποτελούν παράδειγμα προσφοράς και φιλοπατρίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάκριση στην κατηγορία «Ξένη Προσωπικότητα με εξαιρετική συμβολή στην υποστήριξη των κυπριακών εθνικών θεμάτων ή και στη διεθνή εικόνα της χώρας».

Φέτος τιμούμε τον κ. Ari Babikian ο οποίος έχει αποδείξει διαχρονικά ότι η φιλία και αγάπη του προς την Κύπρο μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική πολιτική δράση. Ως μέλος του Επαρχιακού Κοινοβουλίου του Οντάριο, στον Καναδά, εργάστηκε με συνέπεια και επιμονή για ζητήματα που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία και στήριξε ενεργά τις ελληνικές, κυπριακές παροικίες, προωθώντας τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο.

Αγαπητοί τιμώμενοι

Η σημερινή σας αναγνώριση δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση της πορείας σας. Είναι, πρωτίστως, ένα μεγάλο και ειλικρινές «ευχαριστώ» της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού για όσα έχετε προσφέρει και συνεχίζετε να προσφέρετε στην πατρίδα μας και στους ανθρώπους της.

Εσείς και όλοι οι απόδημοι μας είστε η ζωντανή απόδειξη ότι η αγάπη για την Κύπρο δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Ότι η κυπριακή διασπορά και οι φίλοι της Κύπρου αποτελούν ισχυρή δύναμη δημιουργίας, προσφοράς, επιρροής και προόδου.

Εκ μέρους της Πολιτείας και του κυπριακού λαού, σας εκφράζω τις θερμότερες ευχαριστίες και τα πιο ειλικρινή μας συγχαρητήρια.

Να είστε πάντοτε περήφανοι για την Κύπρο, όπως ακριβώς είμαστε εμείς περήφανοι για όλους εσάς.