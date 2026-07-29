Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν προχώρησε σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ως «σημαντική και θετική».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τον τουρκοκυπριακό Τύπο, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί καταδεικνύει το ενδιαφέρον του για το Κυπριακό, σημειώνοντας πως η σύνθεση της αντιπροσωπείας που τον συνόδευσε, με στελέχη υψηλού επιπέδου της γραφειοκρατίας του ΟΗΕ, ενίσχυσε τη σημασία της επίσκεψης.

Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ιδιαίτερη σημασία είχε και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε χωριστές συναντήσεις τόσο με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην ελεύθερη Λευκωσία όσο και με τον ίδιο και την αντιπροσωπεία του στα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο υπογραμμίστηκαν εκ νέου οι δύο ηγετικές θέσεις υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του ότι οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία, σημειώνοντας πως, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν συγκεκριμένα αποτελέσματα, η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες είχε θετικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έκανε αναφορά στα ΜΟΕ και στη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Όπως ανέφερε, από την αρχή είχε τονίσει πως, σε περίπτωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, θα ήταν σημαντικό να προηγηθούν θετικά βήματα στο ζήτημα των ΜΟΕ.

Σημείωσε ακόμη ότι, όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αυτή τη φορά θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση, την οποία, όπως είπε, η τουρκοκυπριακή πλευρά εντάσσει στη νέα μεθοδολογία. Πρόσθεσε ότι ακόμη και το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.