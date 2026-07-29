Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο γνωστός επιχειρηματίας ακινήτων στη Λάρνακα, Σάββας Κάκος, 62 χρόνων, ο οποίος είναι ύποπτος για σοβαρά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν από το 2022 μέχρι το 2024, με το συνολικό χρηματικό ποσό που καταγγέλθηκε πως αποσπάστηκε ν’ ανέρχεται στα €12 εκατομμύρια.

Εναντίον του διερευνώνται 11 υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο, απάτη κατά την πώληση περιουσίας, καταδολίευσης πιστωτών, ψευδείς λογαριασμούς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σημειώνεται πως τα αδικήματα επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκιση.

Στην πρώτη υπόθεση παραπονούμενος είναι ξένος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι κατάδικος στη Γερμανία (σ.σ. εκδόθηκε από την Κύπρο) για υπόθεσή απάτης ύψους €13.5 εκατ. Προέβη σε καταγγελία, τον Αύγουστο του 2024, αφότου ξεκίνησαν οι διαδικασίες έκδοσής του. Ο παραπονούμενος φέρεται να συμφώνησε με τον ύποπτο να κάνει επενδύσεις, υπό τη μορφή δανεισμού, προς τις εταιρείες του 62χρονου, οι οποίες θα αγόραζαν ακίνητα. Οι πληρωμές συμφωνήθηκε, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, να γίνουν μέσω κρυπτονομισμάτων σε πορτοφόλια του υπόπτου. Ο παραπονούμενος ανέλαβε να βρει νέους επενδυτές στο Ισραήλ και γι’ αυτό φέρεται να συστάθηκε μια νέα εταιρεία με διαχειρίστρια δικηγόρο που είναι η δεύτερη παραπονούμενη. Για 1 ξενοδοχείο και 3 κτηριακά συγκροτήματα ο παραπονούμενος φέρεται να κατέβαλε στον ύποπτο ποσό €7 εκατ. σε κρυπτονομίσματα. Στην καταγγελία του ανέφερε πως ενημερώθηκε από τη δικηγόρο (2η παραπονούμενη) πως ο ύποπτος δεν καταχωρούσε τα πωλητήρια των ισραηλινών αγοραστών διαμερισμάτων ή καταχωρούσε πωλητήρια σε άλλο ακίνητο και στη συνέχεια με πλαστογραφία των υπογραφών τους τα απέσυρε από το Κτηματολόγιο.

Σημειώνεται πως η δικηγόρος ενεργούσε εκ μέρους 10 αγοραστών στο Ισραήλ που κατέβαλαν χρήματα. Τον Αύγουστο του 2024 προέβη αυτή σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λάρνακας (2η υπόθεση). Επιπρόσθετα, ένας εκ των αγοραστών προέβη σε καταγγελία τον Ιανουάριο του 2025 αναφέροντας απόσπαση ποσού €92.000. Επιπρόσθετα η Αστυνομία φέρεται να εντόπισε 8 πλαστογραφημένες αποδείξεις πωλητηρίων εγγράφων μέσω έρευνας στο Κτηματολόγιο Λάρνακας.

Η τρίτη υπόθεση καταγγέλθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2024 από Ισραηλινό επενδυτή, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείων της Λάρνακας. Αφορά σε δάνειο €2 εκατ. που έκανε ο επενδυτής στον ύποπτο, το οποίο φέρεται να μην αποπληρώθηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία ως εγγύηση είχε υποθηκευτεί ακίνητο, που φέρεται ν’ αποσύρθηκε από το κτηματολόγιο με τη χρήση πλαστού πληρεξούσιου εγγράφου.

Η τέταρτη υπόθεση αφορά στον ίδιο επενδυτή και έχει σχέση με συμφωνία του με τον ύποπτο για την αγορά του 60% των μετοχών πολυτελούς ξενοδοχείου προς €5 εκατ. Μεταξύ τους φαίνεται να προέκυψαν οικονομικές διαφορές τον Μάρτιο του 2025, με τον επενδυτή να προβαίνει ακολούθως σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Η πέμπτη υπόθεση καταγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από ζευγάρι που διαμένει στη Γαλλία, οι οποίοι ανέφεραν πως συμφώνησαν με τον ύποπτο την αγορά διαμερίσματος στην Τερσεφάνου προς €119.500. Ως προκαταβολή έδωσαν €32.00,0 ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν εντοπίστηκε καταχωρημένο οποιοδήποτε πωλητήριο έγγραφο στο Κτηματολόγιο.

Η έκτη υπόθεση καταγγέλθηκε από Ισραηλινό επιχειρηματία, ο οποίος ισχυρίστηκε πως συμφώνησε με εταιρεία του υπόπτου για κοινή επένδυση €3 εκατ. για αγορά διαμερισμάτων στην Τερσεφάνου. Ο ύποπτος φέρεται να παρουσίασε αποδείξεις στον παραπονούμενο πως κατέβαλε ποσό €2 εκατ., ωστόσο, σύμφωνα με τις εξετάσεις της Αστυνομίας, οι αποδείξεις για ποσό €1.5 εκατ. ήταν πλαστογραφημένες.

Η έβδομη υπόθεση καταγγέλθηκε τον Ιούλιο του 2025 από ζεύγος από το Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέφεραν πως αγόρασαν ακίνητο από τον ύποπτο προς €198.200. Από το 2007 μέχρι το 2025 διέμεναν περιστασιακά στο ακίνητό τους και σύμφωνα με την καταγγελία διαπίστωσαν πέρσι πως αυτό τέθηκε σε πλειστηριασμό από την ΚΕΔΙΠΕΣ, αφού, σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, αποσύρθηκε από το Κτηματολόγιο Λάρνακας το αγοραπωλητήριο έγγραφο κατόπιν πλαστογράφησης των υπογραφών τους.

Η όγδοη υπόθεση καταγγέλθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και αφορά πρόσωπο από το Ισραήλ που φέρεται να συμφώνησε να αγοράσει 2 ακίνητα από τον ύποπτο καταβάλλοντας €250.000. Τα διαμερίσματαδεν παραδόθηκαν στον παραπονούμενο, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε και όπως φέρεται να διαπιστώθηκε από τις έρευνες της Αστυνομίας στον Ισραηλινό είχε αποσταλεί πλαστογραφημένη απόδειξη του Κτηματολογίου.

Η ένατη υπόθεση καταγγέλθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 από Λιβανέζο κάτοικο Κύπρου, ο οποίος φέρεται να αγόρασε διαμέρισμα από εταιρεία του υπόπτου στην Αραδίππου προς €227.924. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας φέρεται να κατέδειξαν πως η πωλήτρια εταιρεία ουδέποτε υπήρξε ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Η δέκατη υπόθεση καταγγέλθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και πάλι από τον Ισραηλινό επενδυτή που κατέχει ξενοδοχεία στη Λάρνακα, ο οποίος ισχυρίστηκε πως το 2022 μετέφερε ποσό €12 εκατ. σε εταιρεία του υπόπτου για κοινές επενδύσεις. Ο επενδυτής κατήγγειλε πως ο ύποπτος του παρουσίασε συμφωνία αγοραπωλησίας συγκεκριμένου ακινήτου για το ποσό των €800.000, το οποίο φέρεται να ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία πως πλαστογραφήθηκε η υπογραφή του.

Τέλος, η εντέκατη υπόθεση, που καταγγέλθηκε τον Ιούλιο του 2026, αφορά συνταξιούχο από το Ισραήλ και τον γιο της, που κατήγγειλαν πως αγόρασαν από εταιρεία στην οποία ήταν διευθυντής ο ύποπτος ένα διαμέρισμα προς €165.240. Οι παραπονούμενοι υποστήριξαν πως ο ύποπτος τους πρότεινε στην πορεία να ακυρώσουν την πρώτη συμφωνία και να υπογράψουν νέα. Ωστόσο ο ύποπτος φέρεται να τους απέστειλε επιστολή απόσυρσης πωλητηρίου από το Κτηματολόγιο, που αφορούσε σε άλλο ακίνητο.

Κατά τη σύλληψή του ο ύποπτος φέρεται ν’ ανέφερε ότι για την πρώτη υπόθεση είναι σε διαδικασία διακανονισμού, ενώ ισχυρίστηκε πως δεν κατέχει πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Σ’ ότι αφορά στην 9η υπόθεση υποστήριξε πως δεν προχώρησε ακόμη στην παροχή διαμερίσματος, αφού εκκρεμεί νομική υπόθεση εναντίον εταιρείας στον Λίβανο, που φέρεται να τον εξαπάτησε. Τέλος σ’ ό,τι αφορά στην 11η υπόθεση ανέφερε πως ήδη συμφώνησε με τους παραπονούμενους για την παραχώρηση άλλου διαμερίσματος.

Ο συνήγορός του, Αντώνης Δημητρίου, δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του, ωστόσο σημείωσε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του έχει λάβει ένδικα μέσα εδώ και καιρό για τις υποθέσεις για τις οποίες καταγγέλθηκε. Υπέβαλε δε στη ανακρίτρια της υπόθεσης, Αγγελική Δαγκλή πως η Αστυνομία όφειλε να γνωρίζει πως υπάρχουν αγωγές του υπόπτου και διερωτήθηκε για ποιο λόγο αποφασίστηκε τώρα η σύλληψή του πελάτη του. Σημειώνεται πως η Αστυνομία θα ανακρίνει μέλη της οικογένειας του υπόπτου που είναι μέτοχοι σε εταιρείες.

Σημειώνεται πως ο ύποπτος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε δυο υποθέσεις πολιτογραφήσεων που εκδικάζονται αυτή τη στιγμή. Η μια αφορά στην παραχώρηση κυπριακού διαβατηρίου σε Ιρανό μέσω της δικηγορικής εταιρείας Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ. Η δεύτερη αφορά σε αριθμό πολιτογραφήσεων και ανάμεσα στους 10 κατηγορούμενους είναι ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης.