Ο γνωστός επιχειρηματίας ανάπτυξης γης Σάββας Κάκος συνελήφθη χθες ως ύποπτος για κακουργήματα και σήμερα θα προσαχθεί ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Το ΤΑΕ Λάρνακας θα θέσει ενώπιον του δικαστικού σώματος προς εξέταση το αίτημά του για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης σε βάρος του 62χρονου για χρονικό διάστημα οκτώ ημέρων.

Τα αδικήματα που διερευνώνται σε βάρος του κ. Κάκου αφορούν 11 υποθέσεις που εμπλέκουν μεγάλο αριθμό προσώπων, τα οποία ισχυρίζονται πως εξαπατήθηκαν από τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

Οι υποθέσεις αυτές προέκυψαν μετά από καταγγελίες που διερευνώνται τα τελευταία χρόνια σε βάρος του κ. Κάκου και αφορούν, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, παραστάσεις που έγιναν από πλευράς του μέσω κτηματολογίου, για αναπτύξεις γης που δεν υλοποιήθηκαν.

«Αγοραπωλητήρια»

Καλά ενημερωμένη πηγή που μίλησε στον «Φ» ανέφερε πως σύμφωνα με καταγγελίες που κλήθηκε να διερευνήσει η Αστυνομία «αγοραπωλητήρια συμβόλαια που κατέθετε στο κτηματολόγιο και για τα οποία καταβάλλονταν χρήματα, αποσύρονταν εκ των υστέρων».

Ισραηλινοί

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν καταγγείλει τον κ. Κάκο από το 2022 μέχρι και σήμερα στην Αστυνομία -σύμφωνα και με στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας- είναι Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι ήθελαν να αποκτήσουν ακίνητα στην Κύπρο είτε για σκοπούς επένδυσης είτε για σκοπούς μόνιμης εγκατάστασης. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια υπήκοοι της γειτονικής χώρας επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων στην Κύπρο.

Κακουργήματα

Όπως σημειώσαμε τα αδικήματα, τα οποία σύμφωνα με την Αστυνομία διερευνώνται σε βάρος του 62χρονου επιχειρηματία, είναι σοβαρά. Όπως, άλλωστε, σημειώσαμε πρόκειται για κακουργήματα, βάσει των προβλεπόμενων ποινών σε περίπτωση καταδίκης.

Χαρακτηριστικά είναι, άλλωστε, τα όσα ανέφερε χθες ο επικεφαλής του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους

Είπε, συγκεκριμένα, ότι «το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε σήμερα (σ.σ. χθες) στην σύλληψη Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, 62 χρονών, κάτοικο Λάρνακας, σε σχέση με δέκα διερευνημένα αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν κατά το έτη 2022 με 2024 στην Λάρνακα».

Τα αδικήματα αυτά σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον κ. Χαραλάμπους, αφορούν σε:

>> Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος (επτά χρόνια).

>> Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις. (5 χρόνια)

>> Καταρτισμό εγγράφων χωρίς εξουσία. (7 χρόνια)

>> Πλαστογραφία. (3 χρόνια)

>> Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου. (7 χρόνια)

>> Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο. (7 χρόνια)

>> Απάτη κατά την πώληση περιουσίας. (4 χρόνια)

>> Ψευδείς λογαριασμούς με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας, καταδολίευση πιστωτών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα πλείστα εκ των αδικημάτων που διερευνώνται επισύρουν ποινή φυλάκισης επτά ετών σε περίπτωση καταδίκης.

Καταγγελία για €3 εκατ.

Μια από τις υποθέσεις για τις οποίες έγινε καταγγελία στο ΤΑΕ Λάρνακας σε βάρος του κ. Κάκου, είχε δημοσιοποιήσει η εφημερίδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024. Συγκεκριμένα, Ισραηλινοί επενδυτές είχαν καταγγείλει τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία για απάτη στο ΤΑΕ Λάρνακας μέσω δικηγόρου τους που είχε έρθει στην Κύπρο γι΄ αυτό τον σκοπό στις αρχές του φθινοπώρου του 2024.

Ο κ. Κάκος που δραστηριοποιείται και στον κλάδο των ακινήτων, είχε καταγγελθεί πως απέσπασε €3 εκατ. από Ισραηλινούς, με ψευδείς παραστάσεις. Τα χρήματα προορίζονταν για αγορά τεμαχίου, στο οποίο θα γινόταν ανάπτυξη. Όμως, όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, το ακίνητο ουδέποτε αγοράστηκε, ενώ ο επιχειρηματίας διέθεσε αυτά τα χρήματα για άλλα έργα.

Οι επενδυτές είχαν συμφωνήσει με τον επιχειρηματία ότι τα χρήματα για την επένδυση στη Λάρνακα, θα κατατίθονταν αρχικά σε λογαριασμό μεσεγγύησης στο Ισραήλ. Όταν νομικός των επενδυτών λάμβανε από τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία απαραίτητα βεβαιωτικά έγγραφα από το Κτηματολόγιο Λάρνακας, τότε αποδέσμευε τα ποσά και του τα απέστελλε υπό τη μορφή εμβάσματος.

Οι παραπονούμενοι ισχυρίζονται, σύμφωνα με την καταγγελία τους, ότι τα έγγραφα που απέστελλε ήταν προϊόν πλαστογραφίας. Ανάμεσα σ΄ άλλα, πρόβαλαν τον ισχυρισμό ότι ο Ελληνοκύπριος σε κάποιες περιπτώσεις κατέθεσε αγοραπωλητήριο έγγραφο στο κτηματολόγιο για να λάβει σχετική απόδειξη και πως στη συνέχεια εφόσον την παρουσίαζε σε εκπρόσωπο των επενδυτών για να λάβει χρήματα, έκανε ακυρωτική πράξη.

Ζήτησε, δηλαδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, από το Κτηματολόγιο να διαγραφεί το αγοραπωλητήριο έγγραφο από τα Κτηματικά Μητρώα. Επιπλέον, οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν πως σε αριθμό περιπτώσεων έκανε παραποίηση εγγράφων για φορολογικούς και άλλους λόγους.

Μάρτυρας κατηγορίας

Να σημειωθεί ότι ο κ. Σάββας Κάκος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε δυο υποθέσεις που εκδικάζονται αυτή τη στιγμή και σχετίζονται με πολιτογραφήσεις. Η μια αφορά την κυπριοποίηση του Ιρανού Mehdi Ebrahimieshratabadi (χρησιμοποιούσε το όνομα Tony Newman) μέσω της δικηγορικής εταιρείας Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ. Η έτερη αφορά αριθμό πολιτογραφήσεων και έχει ως κατηγορούμενα 10 πρόσωπα μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης. Όπως είναι λογικό στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης χθες, με αφορμή τη σύλληψη του κ. Κάκου τέθηκε και η ιδιότητά του στις προαναφερθείσες δίκες.

Δημητρίου: Προηγήθηκαν καταγγελίες του κ. Κάκου σε βάρος Ισραηλινού

«Ζήτησαν να δώσει στοιχεία ο πελάτης μου για τις υποθέσεις και αρνήθηκε;»

Σε τοποθετήσεις του στην εφημερίδα μας ο δικηγόρος Αντώνης Δημητρίου, που εκπροσωπεί τον Σάββα Κάκο, τόνισε ότι ο πελάτης του έχει ήδη λάβει ένδικα μέσα εδώ και αρκετό καιρό για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες κατ΄ ισχυρισμόν διέπραξε αδικήματα.

Εξήγησε πως αυτή τη στιγμή εκκρεμούν αστικές υποθέσεις στα Δικαστήρια και έγιναν τουλάχιστον δυο αγωγές εκ μέρους του Σάββα Κάκου που αφορούν ποσό €20 εκατ. Είπε πως για κάποιες υποθέσεις υπήρξε συμβιβασμός, ενώ για άλλη έχει εκδοθεί ενδιάμεσο διάταγμα.

Πρόσθεσε ότι έγιναν από πλευράς του πελάτη του δυο καταγγελίες στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος για απάτη και ξέπλυμα που αφορούν ποσό €32 εκατ. Οι καταγγελίες αυτές χρονολογούνται, σύμφωνα με τα όσα μας είπε.

Επιπλέον, ο κ. Δημητρίου είπε πως καταγγελία από πλευράς του πελάτη του υπάρχει και για έναν Ισραηλινό επιχειρηματία, ο οποίος εμφανίζεται ως παραπονούμενος και έχει καταγγείλει τον κ. Κάκο στην παρούσα υπόθεση, κάνοντας διαρροές σε διάφορα Μέσα Ενημέρωσης.

Ο δικηγόρος του Σάββα Κάκου μάς είπε, ακόμη, πως ο πελάτης του έχει καταγγείλει εδώ και περίπου δυο χρόνια τον εν λόγω Ισραηλινό επιχειρηματία, πριν, δηλαδή, η Αστυνομία εξετάσει καταγγελία από τον τελευταίο σε βάρος του κ. Κάκου.

Ο Αντώνης Δημητρίου ανέφερε, επίσης, ότι ο Ισραηλινός επιχειρηματίας με δόλιο τρόπο απέσπασε μετοχές από ξενοδοχείο συμφερόντων του κ. Κάκου, προσθέτοντας πως λήφθηκαν ένδικα μέσα σε βάρος του ξένου επενδυτή.

Ο δικηγόρος του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία εξέφρασε δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της Αστυνομίας, αναφερόμενος και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πελάτη του, αλλά και για το γεγονός ότι στο σχετικό αίτημα της Αστυνομίας προβάλλεται η θέση ότι θα ανακριθούν η σύζυγος και η θυγατέρα του κ. Κάκου. «Ζήτησαν να δώσει στοιχεία ο πελάτης μου για τις υποθέσεις και αρνήθηκε;» διερωτήθηκε ο κ. Δημητρίου.

Τέλος, ο δικηγόρος του Σάββα Κάκου προανήγγειλε ότι για τα εντάλματα σύλληψης και έρευνας θα καταχωρίσει αίτηση για ακύρωσή τους μέσω προνομιακού εντάλματος τύπου Certiorari.