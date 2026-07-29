Σε δικαστική μάχη ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού εξελίσσεται η διαδικασία έκδοσης του 45χρονου Αζέρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι κατηγορούμενος για αδικήματα που σχετίζονται με κατασκοπεία σε βάρος της Βρετανίας, τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν στις Βάσεις Ακρωτηρίου.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, την οποία παρακολούθησε ο «Φ», ο Αζέρος, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, δήλωσε ότι δεν συγκατατίθεται στην έκδοσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, η υπόθεση θα οδηγηθεί σε ακροαματική διαδικασία. Ο 45χρονος οδηγήθηκε πίσω στις Κεντρικές, όπου κρατείται ως υπόδικος από τον Ιούνιο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του Αζέρου είχε καταχωριστεί υπόθεση στο Κακουργιοδικείο, όπου αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και κατασκοπείας της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και των Βρετανικών Βάσων Ακρωτηρίου. Ωστόσο, μετά από το αίτημα των βρετανικών Αρχών, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε την αναστολή της ποινικής δίωξης, ώστε να προωθηθεί η διαδικασία έκδοσής του. Αμέσως μετά, ο 45χρονος επανασυνελήφθη βάσει του εντάλματος σύλληψης.

Ποινή 14 ετών

Το Δικαστήριο, εξηγώντας τη διαδικασία στον 45χρονο εκζητούμενο, του ανέφερε ότι βρίσκεται ενώπιόν του καθώς εκδόθηκε στις 27 Μαΐου ένταλμα σύλληψης από αρμόδιο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου και στη συνέχεια ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε στην Κύπρο, βάσει της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας (TCA – Trade and Cooperation Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το αίτημα, οι βρετανικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να διωχθεί ποινικά για τα αδικήματα της υποβοήθησης υπηρεσίας πληροφοριών ξένης χώρας και της εισόδου σε απαγορευμένη περιοχή με σκοπό την πρόκληση ζημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά παράβαση του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023. Τα αδικήματα επισύρουν, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, ποινή φυλάκισης 14 ετών. Το Δικαστήριο, επίσης, τον ενημέρωσε ότι έχει δικαίωμα να λάβει νομική συμβουλή και στο κράτος που ζητεί την έκδοσή του.

Οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν ότι ο 45χρονος Ρασάντ Σουλτάνοφ διατηρούσε άμεση σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Χωρίς πόρους

Κατά τη διαδικασία παρουσιάστηκε λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας, ο οποίος ανέφερε ότι ο αδελφός του εκζητούμενου τον στήριζε οικονομικά με ποσό μεταξύ €50 και €100 μηνιαίως, ενώ από την ημέρα της προσωποκράτησής του μέχρι σήμερα του έχει αποστείλει συνολικά περίπου €600.

Ο ίδιος ο εκζητούμενος ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες δεν έχει λάβει οικονομική στήριξη από τον αδελφό του και πως αρκετές φορές αναγκάζεται να ζητά βοήθεια από άλλους κρατουμένους στις Κεντρικές. Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά του δεδομένα, καθώς και τη φύση και τη σοβαρότητα της διαδικασίας, το Δικαστήριο ενέκρινε τη νομική αρωγή. Ο Αζέρος δήλωσε ότι επιθυμεί να εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Ευστάθιο Ευσταθίου, ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό.

Με την έναρξη της χθεσινής διαδικασίας, ο εκζητούμενος κλήθηκε να απαντήσει εάν όντως είχε έρθει στην Κύπρο ως τουρίστας, με τον ίδιο να απαντά καταφατικά και να υποστηρίζει ότι επιθυμούσε παράλληλα να δει εάν υπήρχε και οποιαδήποτε ευκαιρία να βρει κάποια εργασία.

Σε ερώτηση του Δικαστηρίου σχετικά με το αν διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, απάντησε ότι υπάρχει λογαριασμός, ωστόσο δεν το χρησιμοποιεί. Να αναφέρουμε ότι ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε αίτημα για κάλυψη των εξόδων δικηγόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω νομικής αρωγής από τη Δημοκρατία. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενο πρόσφατη απόφαση του Εφετείου (3/25).