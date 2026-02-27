Για υπόθεση που σχετίζεται με τρομοκρατία και κατασκοπεία συνελήφθησαν χθες ως ύποπτα δύο αλλοδαπά πρόσωπα, ένας Αζέρος και η σύντροφός του και ήδη με απόφαση του Δικαστηρίου τέθηκαν σήμερα Παρασκευή υπό πενθήμερη κράτηση.

Οι δύο φέρονται να φωτογράφιζαν υποστατικά ξένων συμφερόντων σε τρεις πόλεις, ήτοι σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Της σύλληψής τους, προηγήθηκε πληροφορία προς τις αρχές ασφαλείας από ξένες υπηρεσίες, ότι οι δύο ήρθαν στην Κύπρο με σκοπό να παρακολουθήσουν και να φωτογραφίσουν υποστατικά ξένων συμφερόντων στην Κύπρο που σχετίζονται με Ισραηλινούς.

Οι αρχές διερευνούν πότε ήρθαν στην Κύπρο οι δύο και εκ μέρους ποιων ενεργούσαν, ενώ εκτιμάται ότι θα αναχωρούσαν αύριο εκτός Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο έφτασαν στο νησί μας πριν 2-3 ημέρες και άρχισαν να κινούνται σε διάφορες περιοχές, ενώ τέθηκαν κάτω από παρακολούθηση των αρχών, μέλη των οποίων επενέβησαν και τους συνέλαβαν.

Σήμερα, οι δύο συλληφθέντες ως ύποπτοι για τα σοβαρά αδικήματα της κατασκοπείας και της τρομοκρατίας οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για πέντε ημέρες. Η υπόθεση κρίνεται ως σοβαρή και ήδη λαμβάνονται μέτρα προστασίας διαφόρων υποστατικών, ενόψει και της τεταμένης κατάστασης με το Ιράν.

Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες μας, προχώρησε στην κατάσχεση των κινητών τηλέφωνων των δύο υπόπτων καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να τύχουν δικανικής εξέτασης ώστε να διαφανεί τι φωτογράφιζαν και αν τα διαβίβαζαν οπουδήποτε. Οι έρευνες, όπως αναφέρθηκε στο philenews βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και θα ακολουθήσουν έρευνες στους χώρους διαμονής τους και στον τρόπο διακίνησής τους.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές είχαν συλλάβει άλλους δύο Αζέρους σε δυο ξεχωριστές υποθέσεις, με τον ένα να συνδέεται με την φωτογράφιση της Βρετανικής Βάσης στο Ακρωτήρι και της Βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο τον Ιούνιο του 2025, ενώ ο άλλος που πιάστηκε το 2021, καταδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο για υπόθεση συνωμοσίας σε 6,5 χρόνια φυλάκιση, αφού προηγουμένως αποσύρθηκαν κατηγορίες για σχεδιαζόμενες ενέργειες σε βάρος Ισραηλινών στη Λευκωσία.