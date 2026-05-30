Η ΔΗΜΟΣΙΑ ασφάλεια είναι πάντα προτεραιότητα. Είναι θέμα που απασχολεί τους πολίτες και πρέπει να τίθεται από πλευράς του κράτους ψηλά στην ατζέντα. Είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο και όλοι το αντιλαμβάνονται. Σε σχέση με το παρελθόν, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει βήματα. Αυτά είναι ορατά και τα διαπιστώνουν οι πολίτες.

ΩΣΤΟΣΟ, τα όσα παρακολουθούμε την τελευταία περίοδο αναφορικά με τις σχέσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή και του Αρχηγού της Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, προβληματίζουν τους πολίτες.

ΕΠΕΙΔΗ το θέμα της ασφάλειας είναι σημαντικό, δεν πρέπει να αφήνονται τέτοια προβλήματα χωρίς τυγχάνουν αμέσως αντιμετώπισης. Να αφήνονται, δηλαδή, στο χρόνο, να κρύβονται κάτω από το χαλί. Πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού αμέσως. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στη διαχείριση της μεγάλης εικόνας. Και μεγάλη εικόνα στην προκειμένη περίπτωση είναι η ασφάλεια των πολιτών, της χώρας.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως διαπιστώνεται μια δυσφορία από πλευράς του Υπουργού Δικαιοσύνης για το πώς προσεγγίζονται κάποια ζητήματα από την ηγεσία της Αστυνομίας και κυρίως από τον αρχηγό της Δύναμης. Υπάρχει δυσφορία για προσεγγίσεις που αφορούν τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων, ζητημάτων, που προκύπτουν αλλά και νοοτροπίας.

ΤΟ πρώτιστο είναι να μπορεί η ηγεσία της Αστυνομίας, ο αρχηγός, να βλέπουν την μεγάλη εικόνα. Τις προτεραιότητες. Να μην ασχολείται με δευτερευούσης ζητήματα και να αφήνει τα μεγάλα.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλο ότι η σχέση μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγού της Αστυνομίας έχει φθάσει σε σημείο, που δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Έχει ραγίσει το γυαλί. Οι διαφωνίες, όταν εκφράζονται και δημόσια προφανώς και τούτο δείχνει πως δεν μπορεί να υπάρξει πεδίο συνεννόησης.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ, συνεπώς, ότι δύσκολα πλέον μπορεί να συνυπάρξουν. Και επειδή το πεδίο δράσης τους αφορά το μείζον ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών, της χώρας εν γένει, είναι θέση μας πως το ζήτημα πρέπει να λυθεί αμέσως. Χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ο ΚΩΣΤΑΣ Φυτιρής στους λίγους μήνες που είναι στο πηδάλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης έδειξε αποφασιστικότητα. Έδειξε να έχει πλάνο για την αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και όραμα για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Αυτό είναι μια διαπίστωση, που υιοθετείται από την πλειοψηφία των πολιτών.

ΣΤΗΝ αντίπερα όχθη, ο Αρχηγός της Αστυνομίας δεν φαίνεται να έχει πείσει ότι μπορεί να κάνει αλλαγές, οι οποίες θα αναβαθμίζουν τη Δύναμη και θα την καθιστούν πιο αποτελεσματική.

ΟΙ διαφωνίες δεν μπορούν να κρύβονται κάτω από το χαλί. Πρέπει να ληφθούν αμέσως αποφάσεις.