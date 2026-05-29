Η ανάγκη για ισχυρότερη διακυβέρνηση, μεγαλύτερη ορατότητα και αποτελεσματικότερο επιχειρησιακό έλεγχο γύρω από την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο του executive event της Odyssey Cybersecurity, «Managing AI Risks in the Modern Organization», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia.

Με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνου, η εκδήλωση ανέδειξε μία κρίσιμη πραγματικότητα για τους σύγχρονους οργανισμούς: η υιοθέτηση τεχνολογιών AI προχωρά ταχύτερα από την ικανότητα πολλών οργανισμών να εξασφαλίσουν πλήρη ορατότητα, σαφή λογοδοσία και αποτελεσματικά πλαίσια διακυβέρνησης και ελέγχου.

Στελέχη από τους κλάδους των τραπεζών, της ασφάλισης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και της υγείας συμμετείχαν σε συζητήσεις γύρω από τις επιχειρησιακές, τεχνολογικές και κανονιστικές προκλήσεις που δημιουργεί η αυξανόμενη χρήση AI εργαλείων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική ή μη ελεγχόμενη χρήση του AI σε ένα πιο ώριμο μοντέλο διακυβέρνησης, ασφάλειας και κυβερνοανθεκτικότητας.

Τα ευρήματα του live Executive Pulse Check, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέδειξαν βασικές περιοχές προβληματισμού γύρω από την ωριμότητα της AI διακυβέρνησης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διαχείρισης κινδύνου.

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων:

Περιορισμένη ή μερική ορατότητα ως προς τη χρήση AI εργαλείων.

Πρώιμο στάδιο ανάπτυξης AI governance frameworks και σχετικών πολιτικών.

Έλλειψη ορατότητας και συνεχούς παρακολούθησης ως βασική πρόκληση για την ασφαλή χρήση AI.

Governance και Compliance ως κρίσιμες προτεραιότητες για την ασφαλή διαχείριση AI-driven operations τα επόμενα χρόνια.

Ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων ανίχνευσης και διερεύνησης απειλών που συνδέονται με τη χρήση ή την κατάχρηση AI.

Ανάγκη καλύτερης κατανόησης και διαχείρισης μη φυσιολογικής ή υψηλού ρίσκου AI δραστηριότητας μέσα από τις υφιστάμενες διαδικασίες security operations.

Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις του event επικεντρώθηκαν σε θέματα AI governance, AI security operations, data protection, identity and trust, AI visibility, resilience και operational control, με τη συμμετοχή στελεχών της Odyssey Cybersecurity και στρατηγικών συνεργατών της, όπως οι Check Point, Thales/Imperva και ClearSkies™.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η επίσημη παρουσίαση του νέου ClearSkies™ DNS Shield, της νέας λύσης της Odyssey Cybersecurity που ενισχύει την ορατότητα και τον έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα και έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας και προστατεύοντας τους οργανισμούς από σύγχρονες απειλές που αξιοποιούν το DNS ως μηχανισμό επικοινωνίας, ελέγχου ή αρχικής πρόσβασης.

Οι συζητήσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι η ανάγκη για μεγαλύτερη ορατότητα, έλεγχο και ανθεκτικότητα απέναντι στις AI-enabled και cloud-driven απειλές βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των οργανισμών, με το DNS να αναδεικνύεται ως ένας από τους πλέον στρατηγικούς τομείς προστασίας για τα επόμενα χρόνια.

Πέρα από τις τεχνολογικές συζητήσεις και τα στρατηγικά συμπεράσματα της ημέρας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσία του Argos, του ρομποτικού συστήματος, το οποίο έκλεψε τις εντυπώσεις των παρευρισκόμενών. Η παρουσία του ανέδειξε με συμβολικό τρόπο τη σύγκλιση της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Όπως αναδείχθηκε μέσα από τις συζητήσεις του event, η διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την AI μετακινείται πλέον από το επίπεδο της τεχνολογικής συζήτησης στο επίπεδο της επιχειρησιακής στρατηγικής, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της ανθεκτικότητας. Για τους οργανισμούς, το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά η δυνατότητα διαχείρισής τους με ασφάλεια, υπευθυνότητα, διαφάνεια και έλεγχο.

Η Odyssey Cybersecurity συνεχίζει να επενδύει ενεργά στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από την κυβερνοασφάλεια, την AI διακυβέρνηση και την κυβερνοανθεκτικότητα, υποστηρίζοντας οργανισμούς και decision makers στην ασφαλή, υπεύθυνη και ελεγχόμενη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σχετικά με την Odyssey Cybersecurity

Η Odyssey Cybersecurity, ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για περισσότερες από δύο δεκαετίες, υποστηρίζει παγκοσμίως οργανισμούς στο ταξίδι τους προς την επίτευξη και τη διατήρηση της κυβερνοανθεκτικότητας, σε ένα συνεχώς αυξανόμενο και μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών.

Η ολιστική προσέγγιση της Odyssey συνδυάζει λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα στους τομείς των Managed Services, Advisory Services (GRC), Hybrid Integrated Solutions, καθώς και την πλατφόρμα ClearSkies™ Threat Detection, Investigation and Response (TDIR).