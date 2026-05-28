Την Τρίτη 27 Μαΐου, η Χαραλαμπίδης Κρίστης παρουσίασε τη νέα της διαφημιστική εκστρατεία «Μαγικός Κόσμος» στο K Cineplex, σε μια ξεχωριστή προβολή αφιερωμένη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας.

Πρόκειται για μια νέα, φιλόδοξη επικοινωνιακή πλατφόρμα που δημιουργεί έναν ονειρικό κόσμο εμπνευσμένο από την κυπριακή φύση, μεταφέροντας τον θεατή σε έναν κόσμο γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και αυθεντικότητα.

Μέσα από σκηνές όπου η γη, το νερό, ο ουρανός και το φως συνυπάρχουν αρμονικά, η νέα καμπάνια αναδεικνύει την αγνότητα και την ποιότητα των προϊόντων της μάρκας, συνδέοντας την παράδοση με το μέλλον.

Ο «Μαγικός Κόσμος» αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της επικοινωνίας της μάρκας και εκφράζει μια νέα εποχή για τη Χαραλαμπίδης Κρίστης – μια εποχή όπου η αυθεντικότητα, η φύση και η συναισθηματική σύνδεση με τον καταναλωτή αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Χτίζοντας πάνω σε περισσότερα από 80 χρόνια εμπιστοσύνης και προσφοράς, η Χαραλαμπίδης Κρίστης συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας πιστή στις αξίες της ποιότητας, της αγνότητας και της αγάπης που τη συνδέουν διαχρονικά με τους καταναλωτές.

Οι παραγωγές της καμπάνιας συνδυάζουν CGI και real footage, δημιουργώντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία που παντρεύει την κυπριακή φύση και την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία. Κάθε ταινία είναι εμπνευσμένη από διαφορετικά φυσικά τοπία της Κύπρου και αναδεικνύει ξεχωριστά προϊόντα της μάρκας – από το γάλα και το γαλατάκι μέχρι το στραγγιστό γιαούρτι και το Πισσουρκώτικο χαλλούμι.

Στο πλαίσιο της προβολής, ο σκηνοθέτης της παραγωγής, Πάρης El Said, παρουσίασε τη δημιουργική προσέγγιση πίσω από τον “Μαγικό Κόσμο”, εξηγώντας τη φιλοσοφία της κινηματογραφικής αφήγησης και τις τεχνικές παραγωγής που αξιοποιήθηκαν για τη σύνθεση του οπτικού κόσμου της ταινίας.

Η νέα δημιουργική προσέγγιση σχεδιάστηκε ώστε να ξεδιπλώνεται σταδιακά σαν μια σειρά επεισοδίων, με κινηματογραφική αφήγηση και αισθητική που παραπέμπει σε σύγχρονες streaming παραγωγές. Κάθε ιστορία λειτουργεί ως μέρος ενός μεγαλύτερου αφηγηματικού σύμπαντος, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει βήμα-βήμα τον «Μαγικό Κόσμο» της Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Με κινηματογραφική αισθητική και έμφαση στο φυσικό φως, η καμπάνια προσφέρει ένα αισθητηριακό ταξίδι γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και αυθεντικότητα — εκφράζοντας τη νέα εποχή και το μέλλον της μάρκας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Χαραλαμπίδης Κρίστης ανέφερε ότι ο «Μαγικός Κόσμος» σηματοδοτεί μια νέα δυναμική πορεία για τη μάρκα, εκφράζοντας το όραμα της εταιρείας να συνεχίσει να εξελίσσεται με σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο, παραμένοντας πάντα πιστή στις αξίες της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της εμπιστοσύνης που τη συνδέουν διαχρονικά με τους καταναλωτές.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Εταιρικής Εικόνας της εταιρείας, Σωτηρούλλα Σωτηρίου, σημείωσε ότι στόχος της νέας καμπάνιας ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου brand universe που συνδυάζει τη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης, της τεχνολογίας και της κυπριακής φύσης, προσφέροντας στο κοινό μια πιο βιωματική και συναισθηματική εμπειρία γύρω από τη μάρκα.

Η εμπειρία του «Μαγικού Κόσμου» δεν περιορίζεται μόνο στην οθόνη.

Η νέα επικοινωνιακή πλατφόρμα επεκτείνεται και στα σημεία επαφής του καταναλωτή με τη μάρκα, μετατρέποντας την καθημερινή αλληλεπίδραση σε μια πιο βιωματική εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα υλικά προβολής της καμπάνιας ενσωματώνουν QR code που οδηγεί σε μια διαδραστική εμπειρία μέσω AR τεχνολογίας (Augmented Reality).

Με ένα απλό scan, ο πραγματικός κόσμος μεταμορφώνεται σε προέκταση του «Μαγικού Κόσμου» της Χαραλαμπίδης Κρίστης. Στοιχεία εμπνευσμένα από την κυπριακή φύση ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του θεατή – λουλούδια αμυγδαλιάς αιωρούνται στον αέρα, πεταλούδες διασχίζουν τον χώρο και ο γνώριμος γαλατάς της καμπάνιας εμφανίζεται μέσα στη σκηνή, δημιουργώντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο «Μαγικός Κόσμος» ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής επικοινωνίας και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σύμπαν εμπειριών που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική σύνδεση του κοινού με τη μάρκα.

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη κυπριακή γαλακτοβιομηχανία, είναι ηγέτης στον τομέα παραγωγής και διανομής τροφίμων. Η εταιρεία προσφέρει διαχρονικά και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, δείχνοντας μέριμνα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, συνεργαζόμενη με τοπικούς παραγωγούς.

Η ποιότητα της Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι διεθνώς αναγνωρισμένη με την εταιρεία να δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε 37 χώρες, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της Κύπρου.

Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, διατηρώντας την αυθεντικότητα των γεύσεων μέσα από απεριόριστες επιλογές ποιοτικής διατροφικής απόλαυσης, με ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους Κύπριους πολίτες και καταναλωτές και να συμβάλει καθοριστικά στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο, στη φύση και στις νεότερες γενιές.

Αποστολή της εταιρείας είναι να συμβάλει σε ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους και να εξελίσσει και να προβάλει πολύεπίπεδα τη διατροφική κληρονομιά της Κύπρου σε όλον τον κόσμο.

Προσηλωμένη στο όραμά της, εστιάζει και στο θετικό αντίκτυπο της εταιρείας στην κοινωνία της Κύπρου. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, εφαρμόζει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΕΚΕ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης κι έμπρακτης προσφοράς, του οποίου πυρήνας είναι τα παιδιά και οι νέοι, βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής διατροφής, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας τους.

Έχοντας την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση στον πυρήνα της στρατηγικής της, η Χαραλαμπίδης Κρίστης έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ESG, το οποίο αναπτύσσεται σε όλο το οικοσύστημα τις εταιρείας, ενώ έχοντας εναρμονιστεί με το νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, μαζί με τη Συμμετοχή έχουν στόχο να δημιουργήσουν προστιθέμενη κοινωνική αξία υπό την υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Οι δράσεις της Χαραλαμπίδης Κρίστης, αγκαλιάζουν και τον αθλητισμό, προάγοντας το πνεύμα του Ολυμπιακού και του Παραολυμπιακού ιδεώδους, ως μέγας Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και στηρίζοντας πολυεπίπεδα Κύπριους αθλητές, Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες.

