Το σενάριο στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου από το ΑΛΜΑ για την Προεδρία της Βουλής απέκλεισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι έχει ήδη συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ και σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Στέφανο Στεφάνου. Συνάντηση για διερεύνηση προθέσεων θα πραγματοποιηθεί και με το ΕΛΑΜ, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να αποκαλύπτει ότι θα επιχειρήσει να βάλει στο τραπέζι μια νέα πρόταση που περιλαμβάνει το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, θα μιλήσει με το ΕΛΑΜ ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόθεση να γίνει συνεργασία με ένα όνομα από το ΑΛΜΑ, το οποίο θα στηριχθεί και από το ΑΚΕΛ. Σημείωσε ότι θα μπορούσε αυτό το άτομο να είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Σε σχέση με το ΑΚΕΛ, δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αποτελεί πλέον κόκκινο πανί, όμως, θα ήθελε να ακούσει τη θέση τους.

Για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ανέφερε ότι το ΑΛΜΑ δεν θα μπορούσε να τον στηρίξει διότι ανήκει στη συγκυβέρνηση. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει σενάριο στήριξης της Αννίτας Δημητρίου από το κόμμα του. Πρώτη επιλογή για το ΑΛΜΑ είναι άτομα που ανήκουν στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΑΛΜΑ τελικά να τηρήσει αποχή, από τη στιγμή που δεν θα συμφωνεί με καμία από τις υποψηφιότητες που θα τεθούν. Εξάλλου, σημείωσε, πως αν το ΑΚΕΛ συμφωνήσει με το ΔΗΚΟ για την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, τότε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εκλέγεται χωρίς να χρειάζεται τη στήριξη του κινήματος ΑΛΜΑ.

Πάντως, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εμφανίζεται ανοικτός στην προοπτική το κόμμα του να στηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου.