Η κάλπη της Κυριακής έβγαλε ξεκάθαρα αποτελέσματα και έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Το ζητούμενο, όμως, είναι πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτά τα αποτελέσματα. Διότι από εδώ ξεκινά η αποκρυπτογράφηση του τρόπου με τον οποίο θα εξελιχθεί το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ένα εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί είτε να κεφαλαιοποιηθεί από ένα κόμμα είτε, αντιθέτως, να λειτουργήσει τελικά εις βάρος του.

Οι κινήσεις της επόμενης μέρας μπορούν να αξιοποιήσουν το μήνυμα της κάλπης ως βάση μιας νέας δυναμικής αφετηρίας. Μπορούν, όμως, και να λειτουργήσουν αυτοκαταστροφικά για μια πολιτική δύναμη ή για έναν πολιτικό αρχηγό. Η πολιτική διαχείριση είναι, ίσως, πιο κρίσιμη ακόμη και από το ίδιο το αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα για τα δύο μεγάλα ιστορικά κόμματα, τα οποία υπήρξαν, για διαφορετικούς λόγους το καθένα, από τους νικητές των εκλογών.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι η επικράτηση των τριών μεγάλων ιστορικών κομμάτων, δηλαδή του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ. Ο ΔΗΣΥ κατάφερε να ανατρέψει σχεδόν όλες τις δημοσκοπήσεις και να καταγράψει ποσοστά περίπου αντίστοιχα με εκείνα του 2021. Πρόκειται για επίδοση που, με βάση τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί σε ένα πολιτικό σκηνικό απόλυτης ρευστότητας, συνιστά σημαντικό επίτευγμα.

Το ΑΚΕΛ, από την πλευρά του, κατάφερε να ανακόψει, αλλά και να ανατρέψει, μια διαρκή πορεία φθοράς που κρατούσε εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Κατέγραψε άνοδο ποσοστών και, παράλληλα, αύξηση σε απόλυτο αριθμό ψήφων. Αυτό είναι λογικό να δημιουργεί κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας στην Εζεκίας Παπαϊωάννου, ανάλογο με εκείνο της πρώτης Κυριακής των προεδρικών εκλογών, όταν η υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη κατάφερε να περάσει με άνεση στον β΄ γύρο.

Δικαιούται, όμως, να πανηγυρίζει και το ΔΗΚΟ, το οποίο επίσης κατάφερε να ανατρέψει σχεδόν όλες τις δημοσκοπήσεις και τα προγνωστικά, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό.

Πέραν των τριών αυτών κομμάτων, νικητής είναι και το ΕΛΑΜ, το οποίο διπλασίασε τα ποσοστά του και την κοινοβουλευτική του ομάδα. Βεβαίως, το ποσοστό που έλαβε στην κάλπη έχει και μια δεύτερη ανάγνωση, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη ψηλότερα.

Από εκεί και πέρα, ως συνολική εικόνα, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι πολίτες ψήφισαν με γνώμονα τη σταθερότητα, την ασφάλεια και, σε μεγάλο βαθμό, τη συντηρητική επιλογή. Επέλεξαν πολιτικές δυνάμεις που γνώριζαν, δείχνοντας ότι δεν θέλησαν να πειραματιστούν ούτε να κινηθούν στη λογική του άγνωστου ή του ρίσκου.

Τα νεοφανή κόμματα δεν έπεισαν ότι μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες. Το καθένα για διαφορετικούς λόγους. Το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη εμφανίστηκε ως το κόμμα με τη δυναμική ανατροπής του σκηνικού, με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ωστόσο, έμεινε στα ρηχά, αυτοεγκλωβισμένο σε ένα πολιτικό αφήγημα που αποδείχθηκε αυτοκαταστροφικό. Η τοξικότητα, από τη μια, και η τακτική της ενοχοποίησης σχεδόν όλων, από την άλλη, λειτούργησαν αποτρεπτικά για σημαντικό μέρος των πολιτών.

Η είσοδος, βεβαίως, στη Βουλή με τέσσερις βουλευτές δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Σε σχέση, όμως, με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, το τελικό ποσοστό που έλαβε το ΑΛΜΑ κάθε άλλο παρά μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία.

Η Άμεση Δημοκρατία δεν αποτέλεσε ποτέ επιλογή σοβαρής πολιτικής πρότασης, αλλά περισσότερο ψήφο διαμαρτυρίας. Οι ακραίες συμπεριφορές στελεχών της και η προοπτική να επικρατήσουν τέτοιες τάσεις στη νέα Βουλή χτύπησαν καμπανάκι στην κοινωνία. Αυτή τη φορά, οι πολίτες δεν λειτούργησαν τόσο αυθόρμητα όσο στις ευρωεκλογές.

Από την άλλη, το Volt διέθετε μια συγκροτημένη ομάδα και ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος μαζί του, αποτελούσε πρόταση. Χάθηκε, όμως, μέσα στη σκόνη που δημιούργησε η περιβόητη υπόθεση Σάντη και αυτοεγκλωβίστηκε στη λογική υπεράσπισης μιας υπόθεσης που κατέρρεε μέρα με τη μέρα στα μάτια της κοινωνίας.

Τα υπόλοιπα κόμματα, η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι και η ΔΗΠΑ, πλήρωσαν το τίμημα των εσωκομματικών τους τραυμάτων.

Από εδώ και πέρα, όλοι καλούνται να διαβάσουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης και να κάνουν τις αναγκαίες κινήσεις, αν δεν θέλουν να βρεθούν ξανά στην ίδια ή και σε χειρότερη θέση στην επόμενη προεκλογική αναμέτρηση.