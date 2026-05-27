Η Safe Bulkers, συμφερόντων του Κύπριου εφοπλιστή Πόλυ Χατζηιωάννου, ετοιμάζεται να περάσει την πόρτα του Euronext Athens, σηματοδοτώντας μια ιστορική εξέλιξη για το ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που δρομολογεί την εισαγωγή της στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία, η οποία είναι ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από το 2008, έλαβε το «πράσινο φως» από το Euronext Athens για την εισαγωγή της στην ελληνική αγορά, εξέλιξη που οδηγεί σε dual listing. Η κίνηση θεωρείται σημαντική για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την παρουσία ναυτιλιακών εταιρειών στη Λεωφόρο Αθηνών.

Η εξέλιξη είχε, κατά κάποιον τρόπο, προαναγγελθεί πριν από περίπου έναν χρόνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Euronext, Stephan Boujnah, ο οποίος είχε δηλώσει ότι στο μέλλον θα υπάρξουν εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Safe Bulkers δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Κατέχει ήδη μία ακόμη ιστορική πρωτιά, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία bulker που διαπραγματεύεται ομόλογό της στο ΧΑ. Το ομόλογο εκδόθηκε το 2022, λήγει το 2027, έχει αξία 100 εκατ. ευρώ και είχε υπερκαλυφθεί κατά 1,65 φορές, με την τελική απόδοση και το επιτόκιο να διαμορφώνονται στο 2,95%.

Η εταιρεία και ο στόλος της

Η Safe Bulkers δραστηριοποιείται στον τομέα του ξηρού φορτίου, μεταφέροντας φορτία όπως σιτηρά, άνθρακα και σιδηρομετάλλευμα. Ο στόλος της αριθμεί 45 πλοία και περιλαμβάνει Panamax, Kamsarmax, Post-Panamax και Capesize.

Με βάση τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα, η εταιρεία αναμένει την παραλαβή οκτώ νεότευκτων πλοίων, μεταξύ των οποίων και πλοία dual-fuel μεθανόλης, στοιχείο που δείχνει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς πιο σύγχρονες ναυτιλιακές υποδομές.

Η ναυτιλιακή διαδρομή της οικογένειας Χατζηιωάννου

Ο Πόλυς Χατζηιωάννου προέρχεται από οικογένεια με βαθιές επιχειρηματικές και εφοπλιστικές ρίζες. Ο πατέρας του, Βάσος, μαζί με τον αδελφό του, Λουκά, έφυγαν από την Κύπρο σε νεαρή ηλικία για τη Σαουδική Αραβία, όπου ασχολήθηκαν αρχικά με το εμπόριο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, τα δύο αδέλφια δημιούργησαν τη ναυτιλιακή εταιρεία Troodos Shipping, η οποία απέκτησε σε σύντομο χρονικό διάστημα τα πρώτα της πλοία. Το 1963, ο Βάσος Χατζηιωάννου εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ίδρυσε τη ναυτιλιακή εταιρεία Alassia Steamship.

Μέχρι το 1973, η Alassia Steamship διαχειριζόταν τέσσερα πλοία. Στη συνέχεια ακολούθησε η μεγάλη επέκταση, με τον στόλο της να ενισχύεται με νέα πλοία και να φτάνει τα εννέα.

Ο στόλος του Βάσου Χατζηιωάννου αποτελούνταν από φορτηγά πλοία, πορεία την οποία ακολούθησε και ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου. Το 1975, η μεταπολίτευση στην Ελλάδα άνοιξε νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες στη Σαουδική Αραβία και ο Βάσος Χατζηιωάννου επέστρεψε σε δραστηριότητες συνδεδεμένες με τη χώρα, με τα πλοία του να εξειδικεύονται στη μεταφορά τσιμέντου σε λιμάνια της Μεσογείου και στη Σαουδική Αραβία.

Από αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα αποκόμισε σημαντικά κέρδη, τα οποία πολλαπλασίασε με την πώληση των πλοίων του σε υψηλές τιμές το 1980, λίγο πριν ξεσπάσει η ναυτιλιακή κρίση. Από το 1986 άρχισε εκ νέου να επενδύει στη ναυτιλία, επιλέγοντας πλοία νεότερης ηλικίας.

Η κατοικία του Βάσου Χατζηιωάννου στην Αθήνα βρισκόταν στη Φιλοθέη, κοντά στο Ίδρυμα Κ. Καραμανλή. Εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Πόλυς Χατζηιωάννου, ο οποίος από το 1987 ακολούθησε τη δική του επιχειρηματική πορεία. Το 2008 δημιούργησε τη Safe Bulkers και την εισήγαγε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η επέκταση στην ενέργεια

Πέρα από τη ναυτιλία, ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου έχει επενδύσει και στον κλάδο της ενέργειας, ειδικότερα στις ανανεώσιμες πηγές, μέσω της Αλάσια Αναπτυξιακή.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε φωτοβολταϊκά πάρκα και λειτουργεί πάρκο συνολικής ισχύος 1,473 MW στη θέση «Απάθεια – Βραχάκι» του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων.

Παράλληλα, έχει λάβει άδειες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για δύο μπαταρίες αποθήκευσης, δηλαδή για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης. Οι σταθμοί αναμένεται να κατασκευαστούν στο Κορωπί, με συνολική ισχύ 100 MW ο καθένας και δυνατότητα αποθήκευσης 50 MW.

