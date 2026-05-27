Εισηγήσεις για συγχωνεύσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών της Βουλής προτείνει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, με επιστολή που εστάλη σήμερα προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων και την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Σύμφωνα με το ΕΛΑΜ, οι εισηγήσεις στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού έργου.

Οι εισηγήσεις είναι οι ακόλουθες:

– Τη συγχώνευση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

– Τη συγχώνευση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

-Τη συγχώνευση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη και παρακολούθηση του δημογραφικού ζητήματος.