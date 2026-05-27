Από τον Ιούνιο ο Δήμος Ιεροκηπίας θα θέσει σε εφαρμογή την εκστρατεία «Κάθε βδομάδα και μια γειτονιά», φέρνοντας τις δημοτικές υπηρεσίες σε κάθε γειτονιά του Δήμου, επιτρέποντας την ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων, χωρίς τη συνήθη γραφειοκρατία.

Ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει ότι η γειτονιά αποτελεί το βασικό κύτταρο μιας πόλης. Η καθημερινότητα βιώνεται στις γειτονιές, γι’ αυτό και το αμέσως επόμενο διάστημα η παρουσία του Δήμου μας σ’ αυτές θα γίνει εντονότερη, επισημαίνεται. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα κυκλοφορούν στις γειτονιές, θα εντοπίζουν και θα καταγράφουν τις ανάγκες και οι δημοτικές υπηρεσίες θα σχεδιάζουν μέτρα και θα παρεμβαίνουν για την επίλυση των προβλημάτων.

Το πρόγραμμα της περιοδείας θα ανακοινώνεται κάθε Παρασκευή, έτσι ώστε και οι ίδιοι οι δημότες να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, αναδεικνύοντας τα ζητήματα που τους απασχολούν, μέσω της προσωπικής επαφής με τον ίδιο τον Δήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η βελτίωση των συνθηκών ζωής των δημοτών, επισημαίνει ο Δήμος Ιεροκηπίας θα γίνει μέσα από εργασίες, όπως η αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα, η επιδιορθώση πεζοδρομίων, η ενίσχυση του οδικού φωτισμού, η βελτίωση των πάρκων και των παιδότοπων, ο οδοκαθαρισμός και το πλύσιμο των δρόμων, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων υποστατικών και ανοιχτών χώρων, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και η άρση οχληριών.