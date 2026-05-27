Το Nissan Juke, προσφορά του Ομίλου Πηλακούτα, παραδόθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Με αγάπη Χριστιάνα» στη μεγάλη νικήτρια, κα Ραφαηλία Κωνσταντίνου, μέσα από ζωντανή σύνδεση από τους εκθεσιακούς χώρους της Nissan, στη Λευκωσία.

Το αυτοκίνητο παρέδωσε η κα Κλέλια Πηλακούτα Χριστοφόρου, Head of Business Development του Ομίλου Πηλακούτα, καλωσορίζοντας τη νικήτρια στην οικογένεια της Nissan.

Το Nissan Juke ξεχωρίζει για τον δυναμικό του χαρακτήρα, τον τολμηρό σχεδιασμό και τις προηγμένες τεχνολογίες που προσφέρει, συνδυάζοντας στυλ, άνεση και ασφάλεια για την καθημερινή μετακίνηση. Με τη μοντέρνα αισθητική του, τις έντονες σχεδιαστικές γραμμές και τον ξεχωριστό του χαρακτήρα, το Nissan Juke συνεχίζει να κερδίζει το ενδιαφέρον οδηγών που αναζητούν κάτι διαφορετικό στην κατηγορία των compact crossovers.

Το Nissan Juke είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, προσφέροντας αυξημένη προστασία, άνεση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά του, ξεχωρίζουν το Έξυπνο Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, η Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας με ενεργή υποβοήθηση διόρθωσης, η Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας και το Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού. Παράλληλα, το Nissan Juke προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας και άνεσης, διαθέτοντας:

Προηγμένο ηχοσύστημα με καθηλωτική εμπειρία ακρόασης

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας μέσω NissanConnect Services για εύκολη πρόσβαση σε λειτουργίες πλοήγησης, ενημέρωσης και ασφάλειας

Ευρύχωρο και πρακτικό χώρο αποσκευών για μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα

Με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, σύγχρονη τεχνολογία και ξεχωριστό σχεδιασμό, το Nissan Juke συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές στην κατηγορία των compact crossovers.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Nissan Juke και όλα τα μοντέλα Nissan, επισκεφθείτε το https://www.pilakoutasgroup.com.cy/nissan ή το www.nissan.com.cy