Σε ένα διεθνές κοινό στελεχών και οργανισμών, η Δρ. Σταύρη Μόρτη της XM μίλησε για την ηγεσία σε περιόδους αβεβαιότητας και αλλαγής, τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου και την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο ενίσχυσης της στρατηγικής

«Η στρατηγική δεν είναι κάτι που απλώς ακούγεται σε μια αίθουσα. Είναι κάτι που πρέπει να εξηγείται καθαρά, να γίνεται κατανοητή και να εφαρμόζεται στην πράξη, μαζί με τους ανθρώπους μας», δήλωσε η Δρ. Σταύρη Μόρτη, co-CEO της XM, κατά τη συμμετοχή της στο Great Place To Work® For All Summit™ στο Las Vegas.

Εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Όμιλο XM, τον μοναδικό κυπριακό οργανισμό που συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση του Great Place To Work®, η Δρ. Σταύρη Μόρτη ανέδειξε την ισχυρή εταιρική κουλτούρα ως καταλύτη επιχειρηματικής επιτυχίας και σημείωσε ότι για την XM η κουλτούρα δεν αποτελεί απλώς μέρος της εταιρικής ταυτότητας, αλλά καθοριστικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως τόνισε, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο όπως το FinTech, οι άνθρωποι χρειάζεται να αισθάνονται ότι η δουλειά τους έχει νόημα, ότι η συμβολή τους αναγνωρίζεται και ότι υπάρχει ανοιχτός διάλογος με την ανώτατη διοίκηση.

Η co-CEO της XM αναφέρθηκε, επίσης, στον οργανωτικό μετασχηματισμό του Ομίλου, μέσα από την αναδιάρθρωση ολόκληρης της ομάδας ανάπτυξης προϊόντων σε διακριτά business streams. Όπως σημείωσε, ήταν μια αναγκαία αλλαγή, που προϋπέθετε δύσκολες αποφάσεις, ευελιξία και διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους του οργανισμού. Το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των ομάδων, ταχύτερη υλοποίηση των έργων και ενίσχυση της συνεργασίας σε μια περίοδο έντονων αλλαγών. «Όταν οι άνθρωποι βλέπουν τα αποτελέσματα, κατανοούν γιατί αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και στηρίζουν την αλλαγή. Έτσι, όσοι στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί, σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η ΤΝ δεν αποτελεί στρατηγική από μόνη της, αλλά εργαλείο που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, η XM επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων της και στην υπεύθυνη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Για την ενδυνάμωση των γυναικών στη νέα ψηφιακή εποχή αλλά και τις ασυνείδητες προκαταλήψεις που υπάρχουν για τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δρ. Σταύρη Μόρτη, σημειώνοντας ότι το business development απαιτεί διαφορετικές ικανότητες που είναι πιο κοντά στα ταλέντα των γυναικών, όπως είναι η ψύχραιμη αποφασιστικότητα σε δύσκολες καταστάσεις, η ευελιξία και η ανθεκτικότητα στον φόρτο εργασίας. Αναφερόμενη στην προσωπική διαδρομή της ως γυναίκα ηγέτιδα σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, η Δρ. Σταύρη Μόρτη υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας: «Άδραξε κάθε ευκαιρία, σήκωσε το χέρι σου, δοκίμασε – ακόμη κι αν δεν είναι ο τομέας σου», τονίζοντας ότι στην XM η ηγεσία και η ικανότητα δεν έχουν φύλο, γεγονός που αποδεικνύεται και από την κορυφαία κατάταξη της XM στην ετήσια λίστα των Best Workplaces™ for Women Ελλάδας και Κύπρου.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ανατροφοδότησης και της ανάλυσης δεδομένων εργαζομένων, ως βασικών εργαλείων για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων, την ενίσχυση της κουλτούρας και τη συνεχή εξέλιξη του οργανισμού. Η XM αξιοποιεί ενεργά τα insights από τις έρευνες του Great Place To Work®, μετατρέποντάς τα σε συγκεκριμένες δράσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο.

Σχετικά με την XM

Από την ίδρυσή της το 2009, η XM έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα του fintech διεθνώς. Με γραφεία σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, ο Όμιλος εταιρειών XM απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.700 εργαζόμενους με βαθιά γνώση του χώρου και πολύχρονη εμπειρία ε διαφορετικούς κλάδους. Η XM προσφέρει πρωτοποριακές, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών σε περισσότερες από 30 γλώσσες σε 20 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΧΜ και τις ευκαιρίες καριέρας στον Όμιλο επισκεφτείτε το https://www.xm.com/careers.