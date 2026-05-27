Η πρώτη συνάντηση Αννίτας Δημητρίου και Νικόλα Παπαδόπουλου δεν είχε κατάληξη, είχε όμως κατεύθυνση. Για την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής από την ίδια είναι εκ των ων ουκ άνευ. Αυτό διαμήνυσε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση η Αννίτα Δημητρίου.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος απάντησε ότι η απόφαση της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, η οποία συνεδρίασε χθες, είναι να συζητήσουν με όλα τα κόμματα και ότι και ο ίδιος ενδιαφέρεται. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ανέφερε ότι θα συζητήσει το θέμα στην κοινοβουλευτική του ομάδα, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, και θα επανέλθει.

«Δεν δίνουμε λευκή επιταγή»

Η χθεσινή εξέλιξη έφερε μούδιασμα σε αρκετά στελέχη του ΔΗΚΟ, καθώς ο τρόπος με τον οποίο τέθηκε το θέμα από πλευράς ΔΗΣΥ θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο τελεσίδικος και σαν να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης. Πηγές από το Δημοκρατικό Κόμμα σημείωναν χθες πως δεν πρόκειται να δώσουν καμία απάντηση στην Πινδάρου αν δεν ολοκληρώσουν τον κύκλο επαφών τους με όλα τα κόμματα. Τόνιζαν μάλιστα πως δεν αποκλείουν κανέναν για συζήτηση και ότι δεν πρέπει να προεξοφλείται οποιαδήποτε απόφαση.



Μιλώντας χθες στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του Ant1, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι η συνάντηση με την κ. Δημητρίου αποτέλεσε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, προσθέτοντας ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει αντίστοιχες επαφές και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.



Το σενάριο να διεκδικήσει τελικά το ΔΗΚΟ την Προεδρία της Βουλής με δικό του υποψήφιο βρίσκεται στο τραπέζι.

Προεδρία Βουλής και 2028

Στην Πινδάρου, με 17 βουλευτές, θεωρούν ότι είναι οι νικητές των εκλογών και ότι, ως το μεγάλο κόμμα, δικαιούνται να διεκδικήσουν την Προεδρία της Βουλής με την πρόεδρό τους, η οποία, όπως σημειώνουν, είχε μια επιτυχημένη πενταετία. Εξάλλου, με τον αριθμό των βουλευτών που διαθέτει σήμερα ο ΔΗΣΥ, έχει το πάνω χέρι, ακόμα και εάν δεν στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου άλλο κόμμα.

Παρόλο που στην Πινδάρου αποσυνδέουν το θέμα της Προεδρίας της Βουλής από τις προεδρικές εκλογές του 2028, γνωρίζουν εντούτοις πως τα δύο, εν πολλοίς, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συνδέονται μεταξύ τους. Στη συζήτηση μεταξύ της ηγεσίας του κόμματος τη Δευτέρα μετά τις εκλογές έγινε αναφορά στο θέμα των προεδρικών εκλογών και στο πώς το θέμα της Προεδρίας της Βουλής μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα προς αυτή την κατεύθυνση. Στέλεχος μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έριξε την ιδέα να τεθεί στο τραπέζι και πρόταση στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου, με όρο τη στήριξη υποψηφιότητας από τον ΔΗΣΥ για το 2028. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τέθηκε και το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μία συναίνεση με την Κυβέρνηση, διασφαλίζοντας τη στήριξη της Αννίτας από το ΔΗΚΟ για την Προεδρία της Βουλής.



Η ηγεσία της Πινδάρου θέλει να βγάλει από την εξίσωση το Προεδρικό και την Κυβέρνηση, διαμηνύοντας μάλιστα ότι πρέπει να μείνουν μακριά από το θέμα της Προεδρίας της Βουλής. Κρίθηκε επίσης πως δεν μπορεί ο ΔΗΣΥ να γίνει συγκυβέρνηση.



Στο όλο σκηνικό, όπως εξελίσσεται στον ΔΗΣΥ και στον απόηχο των πανηγυρισμών και του εύφορου κλίματος, αρχίζει να καταγράφεται και ένας υπόγειος προβληματισμός από κάποια στελέχη, αλλά και από συναγερμικούς, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία ότι η διαχείριση της εκλογικής επιτυχίας μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο που να γυρίσει μπούμερανγκ στην Πινδάρου και να επαναφέρει κλίμα εσωστρέφειας.



Από την άλλη, ακούγεται έντονα από κάποια στελέχη του κόμματος η άποψη ότι το ποσοστό που έλαβε ο ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές αποτελεί πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές και ότι η Αννίτα Δημητρίου, ως Πρόεδρος της Βουλής, από θέση ισχύος, θα μπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία για το 2028. Εξάλλου, αυτό που καλλιεργείται ως κλίμα είναι ότι εσωκομματικά είναι ανίκητη, όποιος και αν είναι ο αντίπαλός της για το χρίσμα του υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Το αφήγημα αυτό φέρνει σε αμηχανία όσους δούλεψαν για να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συναίνεσης μεταξύ Προεδρικού και Πινδάρου αλλά και μεταξύ των διαφόρων εσωκομματικών τάσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, το οποίο εκτιμούν ότι ήταν καταλυτικό για να δοθεί, προς το τέλος της προεκλογικής, η δυναμική για το ποσοστό που έλαβε τελικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπάρχει βέβαια και η μερίδα εκείνων των στελεχών που θέλει να ερμηνεύει το ποσοστό του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές ως ψήφο αντιπολίτευσης κατά της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.



Το δεδομένο είναι πως μεταξύ όσων ψήφισαν την περασμένη Κυριακή τον ΔΗΣΥ βρίσκονται και άτομα που το 2023 ψήφισαν Νίκο Χριστοδουλίδη είτε την πρώτη Κυριακή είτε τη δεύτερη και πιθανότατα αυτό θα πράξουν και το 2028, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι υποψήφιος του κόμματος. Το ποιο είναι το ποσοστό αυτών των ατόμων, ο καθένας το ερμηνεύει κατά πώς τον βολεύει.