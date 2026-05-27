Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη είσοδο σε περιουσία, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, κατοχή ναρκωτικών, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κατοχή επιθετικού οργάνου, μαχαιροφορία, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 510 οχήματα και ελέγχθηκαν 639 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 375 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και εννέα (9) διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ (8) οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 117 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Επίσης, καταγγέλθηκαν πέντε (5) οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν δύο (2) υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από θετικά προκαταρκτικά νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 70 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν τέσσερις (4) έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένηαστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.