Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Hermeez, που αναπτύχθηκε από την κυπριακή εταιρεία τεχνολογίας Nepheli, εισέρχεται στην αγορά επιχειρησιακών λύσεων, μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας (NDA) με την KPMG Κύπρου και την ένταξή της στο πρόγραμμα Startup Innovation Lab (SIL) της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η πλατφόρμα Hermeez θα εφαρμοστεί σε πελάτες επιχειρηματικής κλίμακας της KPMG Κύπρου με δύο πιλοτικές εφαρμογές να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρουσίαση του προϊόντος, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό του στην αγορά enterprise τεχνολογίας, με τη στήριξη και την τεχνογνωσία μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο.

Οι οργανισμοί πίσω από τη συνεργασία

Η Nepheli, με έδρα την Πάφο, ιδρύθηκε ως εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών platform engineering και πλέον μεταβαίνει σε μοντέλο Software-as-a-Service (SaaS) με την ανάπτυξη της πλατφόρμας Hermeez. Η ομάδα της εταιρείας διαθέτει εξειδίκευση σε τομείς όπως cloud infrastructure, platform engineering, και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

H KPMG δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1948 παρέχοντας πλήρες φάσμα ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυπριακές και πολυεθνικές εταιρείες. Αποτελεί μέλος του οργανισμού KPMG International Limited, ενός παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η KPMG δραστηριοποιείται σε 138 χώρες και περιοχές, εργοδοτώντας περίπου 276.000 επαγγελματίες σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως.

Το KPMG Startup Innovation Lab (SIL), το οποίο δημιουργήθηκε στις αρχές του 2025 υπό την καθοδήγηση του Παγκράτιου Βανέζη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του Innovative Deal Advisory και του Startup Innovation Lab της KPMG Κύπρου, λειτουργεί ως γέφυρα, συνδέοντας καινοτόμες startups με μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στις startups, μέσω εξατομικευμένες υπηρεσίες ή/ και μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης (accelerator programme)

Σε αντίθεση με παραδοσιακά accelerators, το πρόγραμμα δεν παρέχει μόνο καθοδήγηση, αλλά επιτρέπει στις επιλεγμένες εταιρείες να ενσωματώνουν τις λύσεις τους απευθείας σε έργα πελατών της KPMG Κύπρου, δημιουργώντας πραγματικές εμπορικές συνεργασίες.

Ο Γεράσιμος Ντούσκας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής Technology Consulting στην KPMG Κύπρου, επιβλέπει τη συμβουλευτική πρακτική τεχνολογίας που υποστηρίζει την εφαρμογή της πλατφόρμας Hermeez, ενώ η Έλενα Πουρή, Senior Advisor στο Innovative Deal Advisory της KPMG Κύπρου, αποτελεί το βασικό σημείο συντονισμού του προγράμματος συνεργασίας.

Τι είναι η πλατφόρμα Hermeez

Η Hermeez αποτελεί μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση και κατανόηση των υποδομών cloud μιας επιχείρησης. Σήμερα, σχεδόν κάθε μεγάλος οργανισμός λειτουργεί τις υπηρεσίες του σε περιβάλλοντα AWS, Microsoft Azure ή Google Cloud, χρησιμοποιώντας πολλαπλά εργαλεία παρακολούθησης για την εποπτεία των συστημάτων του. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά συνήθως δείχνουν τι συμβαίνει σε ένα σύστημα, χωρίς να εξηγούν γιατί συμβαίνει ή πώς μπορεί να επιλυθεί ένα πρόβλημα.

Η Hermeez αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα δημιουργώντας ένα ενιαίο μοντέλο κατανόησης της υποδομής cloud, στο οποίο χαρτογραφούνται όλοι οι πόροι, οι συνδέσεις και οι εξαρτήσεις ενός συστήματος. Στη συνέχεια ενεργοποιούνται εξειδικευμένοι AI agents, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς την υποδομή, αναλύουν δεδομένα για ζητήματα ασφάλειας, συμμόρφωσης, απόδοσης και κόστους και παρέχουν προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες. Οι μηχανικοί μπορούν να επικοινωνούν με το σύστημα μέσω συνομιλιακής διεπαφής σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνουν άμεσα πρακτικές απαντήσεις.

Η βασική διαφοροποίηση της πλατφόρμας συνοψίζεται στη φράση:

«Τα παραδοσιακά εργαλεία monitoring δείχνουν τι συμβαίνει. Η Hermeez εξηγεί γιατί συμβαίνει και πώς διορθώνεται.»

Αποτελέσματα από δοκιμές σε πραγματικά περιβάλλοντα

Σε προηγούμενες πιλοτικές εφαρμογές, η πλατφόρμα Hermeez εντόπισε μέσα σε 48 ώρες από την εγκατάστασή της σημαντικά ζητήματα σε πραγματικές εταιρικές υποδομές, παρά το γεγονός ότι οι οργανισμοί χρησιμοποιούσαν ήδη πολλαπλά εργαλεία παρακολούθησης.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν:

53 ευπάθειες ασφάλειας σε υποδομές cloud

76 ελλείψεις συμμόρφωσης με πρότυπα όπως SOC 2 και PCI DSS

15 ανενεργοί πόροι που κατανάλωναν υπολογιστικούς πόρους χωρίς χρήση

σχεδόν 3.000 δολάρια σε περιττές δαπάνες cloud

χαρτογράφηση 906 υποδομών και υπηρεσιών μέσα στο περιβάλλον του πελάτη

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αποτελέσματα αυτά παραδόθηκαν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται μεταφορά δεδομένων ή αναδιάρθρωση της υποδομής.

Η σημασία της συνεργασίας

Η επιλογή της Hermeez από το Startup Innovation Lab της KPMG Κύπρου θεωρείται σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία, καθώς ανοίγει την πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο πελατών της KPMG στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της fintech, της ναυτιλίας και της τεχνολογίας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα για την παρουσία κυπριακής τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή αγορά enterprise λογισμικού, με μια startup από την Πάφο να αποκτά πρόσβαση σε μεγάλα επιχειρησιακά περιβάλλοντα μέσω ενός διεθνούς οργανισμού της κατηγορίας Big Four.

Η αγορά και οι προοπτικές

Η παγκόσμια αγορά Platform Engineering, στην οποία δραστηριοποιείται η Hermeez, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ, με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 20% ετησίως έως το 2030. Παράλληλα, αναλυτές προβλέπουν ότι μέχρι το 2029 περίπου το 70% των επιχειρήσεων θα χρησιμοποιεί agentic AI για τη διαχείριση λειτουργιών πληροφορικής, καθώς το κόστος υπολογιστικών λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια.

Η Nepheli ιδρύθηκε από τους Ανδρέα Ττοφή και Νεόφυτο Ζαχαρία, οι οποίοι ηγούνται της ανάπτυξης της πλατφόρμας Hermeez και της επέκτασής της στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας.