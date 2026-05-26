Η Αννίτα Δημητρίου είχε μια πετυχημένη πενταετία στην Προεδρία της Βουλής. Η κάλπη της έδωσε το δικαίωμα να θέλει να διεκδικήσει ξανά και να συνεχίσει απ΄εκεί που έμεινε. Ο ΔΗΣΥ είναι πρώτο κόμμα, συγκρατώντας ποσοστά και βουλευτές παραμένοντας ο κυρίαρχος παίχτης του πολιτικού παιχνιδιού.

Δικαίωμα στο να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής, έχει και ο Νικόλας Παπαδόπουλος ο οποίος νιώθει δικαιωμένος για το αποτέλεσμα της νύκτας της Κυριακής,. Το ΔΗΚΟ πέτυχε ένα άθλο υπό τις περιστάσεις, απώλεσε μόνο μία έδρα και παραμένει ο μόνος εκφραστής του παραδοασιακού κέντρου και το μοναδικό καθαρά κυβερνών κόμμα, εντός Βουλής.

Από την τελευταία πρόταση, ξεκινά και να ξετυλίγεται το κουβάρι της επόμενης μέρας με το ΔΗΚΟ πλέον να διεκδικεί να ένα πιο ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Η οποία, για να μπορεί να υλοποιεί το κυβερνητικό της έργο, χρειάζεται τη στήριξη και τη συνεργασία του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή. Η πρόεδρος του, Αννίτα Δημήτριου, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και χθες και προχθες, ότι σε κάθε περίπτωση ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να λειτουργεί με υπευθυνότητα.

Φθάνοντας στο δια ταύτα, της πολιτικής εξίσωσης για την Προεδρία της Βουλής, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ μαζί συγκεντρώνουν την πλειοψηφία για να εκλέξουν Πρόεδρο της Βουλής στον τελικό γύρο της διαδιακασίας., ακόμα και χωρίς τη στήριξη του ΕΛΑΜ,. Το τελευταίο, οι πληροφορίες το θέλουν να διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής με δικό του βουλευτή στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας και απ’ εκεί και πέρα, θα κινηθούν ανάλογα. Δεν θα έχει καμία σημασία, αν τηρήσουν αποχή, στην βάση των όσων δήλωνε προεκλογικό ο πρόεδρος του Χρίστος Χρίστου. Ο οποίος επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να στηρίξει υποψήφιο που στηρίζει η Αριστερά και δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Αννίτα Δημητρίου. Η οποία όμως, εάν και εφόσον, είναι η κοινή υποψήφια μιας συνεργασίας ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ, εκλέγεται και χωρίς τις ψήφους του ΕΛΑΜ.

ΑΚΕΛ – ΑΛΜΑ και …

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στις δηλώσεις του χθες απέκλεισε συνεργασία με ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ. Αυτές τις δυνάμεις αποκλείει για συνεργασία και το ΑΚΕΛ για ιδεολογικούς λόγους. Παρόλο ότι κάποιοι συντηρούν μία περιρρέουσα για πρόταση του ΑΚΕΛ προς το ΔΗΚΟ για στήριξη κάποιου βουλευτή του για την Προεδρία της Βουλής, αυτό δεν φαίνεται να υφίσταται. Πέραν όμως από το ότι ο Στέφανος Στεφάνου δεν θα έκανε μια τέτοια κίνηση για ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους, ούτε από την άλλη πλευρά βγαίνει η συγκεκριμένη εξίσωση. Το ΔΗΚΟ αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να θέλει αποχώρηση από το κυβερνητικό σχήμα.

Άρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ αναμένεται να συνεργαστούν για την Προεδρία της Βουλής με προοπτική, όχι την εκλογή Πρόεδρο Βουλής, αλλά το χτίσιμο μιας προοδευτικής συνεργασίας για τις προεδρικές του 2028. Συνεπώς. αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δεδομένα που έχουν σχηματοποιήσει δύο πολιτικοί άξονες. Της κεντροδεξιάς από την μια και της αντιπολίτευσης με κεντρικό άξονα του κόμματος της αριστεράς από την άλλη. Παραμένει ως άγνωστος «Χ» η Άμεση Δημοκρατία η οποία δεν είναι σίγουρο το πώς θα λειτουργεί και οι βουλευτές της λειτουργούν ως ομάδα.

Χριστοδουλίδης – Αννίτα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου μίλησαν δύο φορές στο τηλέφωνο όπως είπε η τελευταία. Συγκεκριμένα επικοινώνησαν και το βράδυ της Κυριακής και χθες το πρωί για να τη συγχαρεί.

Ερωτηθείσα για το επόμενο βήμα και για την προεδρία της Βουλής, η κ. Δημητρίου είπε ακόμα δεν έχουμε συνεννοηθεί για οτιδήποτε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι σύντομα θα γίνουν γνωστές οι προθέσεις της.

Σε ερώτηση αν το αποτέλεσμα των εκλογών θα αποτελέσει πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε ότι «είμασταν επικεντρωμένοι στις βουλευτικές και το εννοούμε και τώρα με το αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση αν το κόμμα θα ανταποκριθεί σ’ ένα ενδεχόμενο άνοιγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον ΔΗΣΥ για συστράτευση, η κ. Δημητρίου είπε το έχει πει από την πρώτη στιγμή, /»εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και να στεκόμαστε με τις δικές μας εισηγήσεις εκεί που διαφωνούμε».

Στέφανος: Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε

Η εκλογή Προέδρου της Βουλής για το ΑΚΕΛ «δεν είναι το Ά και το Ω της δουλειάς μας. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε την υπομονή και την ψυχραιμία να το δούμε και αυτό το θέμα». Αυτό ανέφερε ο χθες ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, όταν ρωτήθηκε σχετικά χθες.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι θα γίνουν επαρχιακές συγκεντρώσεις για να ευχαριστήσουν τον κόσμο και ν’ ανταλλάξουν μια πρώτη εκτίμηση για τις εκλογές και τα καθήκοντα τις επόμενες των ημερών. Θα συγκαλέσουν, πρόσθεσε, και τα συλλογικά όργανα του ΑΚΕΛ για μια πρώτη εκτίμηση των εκλογών.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ απέφυγε να σχολιάσει εκτιμήσεις ότι «ο πραγματικά χαμένος των εκλογών είναι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης» λέγοντας ότι όλοι θα κάνουν τις εκτιμήσεις τους και η Κυβέρνηση τις δικές της. «Εμείς ως ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους και ασφαλώς θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια υπευθυνότητα και μέσα στη Βουλή.