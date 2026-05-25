Αρκετές μεταγραφές σημειώθηκαν για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, με τους υποψηφίους να αλλάζουν κόμμα για να διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή. Πολλές από αυτές έκαναν κρότο, αφού προκάλεσαν εσωκομματικές αντιδράσεις και πολυσυζητήθηκαν στην κοινωνία.

Για ορισμένους η αλλαγή στρατοπέδου απέδωσε, και όχι απλώς βρέθηκαν μέσα στη Βουλή, αλλά παράλληλα πέτυχαν και πρωτιές με το κόμμα τους στην επαρχία τους.

Το philenews συγκέντρωσε αυτούς που έκαναν επιτυχώς αλλά και ανεπιτυχώς την αλλαγή.

Μπήκαν στη Βουλή

Μάριος Πελεκάνος: Από ΔΗΣΥ σε ΕΛΑΜ(6.681 σταυρούς προτίμησης).Το διαζύγιο του με τον ΔΗΣΥ ήταν οδυνηρό καθώς ο ίδιος διατέλεσε στέλεχός του στη θέση αντιπροέδρου.

Ευγένιος Χαμπουλλάς: Από ΔΗΣΥ σε ΕΛΑΜ(2.966 σταυρούς προτίμησης).

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους: Από ΔΗΣΥ σε ΕΛΑΜ(2.710 σταυρούς προτίμησης).Η πολυτάραχη σχέση του με το κόμμα διεφάνη και στην αναμέτρηση που τον ανέδειξε Δήμαρχο Στροβόλου, όπου δεν είχε λάβει την στήριξη του ΔΗΣΥ.

Ανδρέας Αποστόλου: Από ΕΔΕΚ σε ΔΗΚΟ(3.679 σταυρούς προτίμησης). Έφυγε με αντιδράσεις από το κόμμα του καταγγέλλοντας πως δεν του επιτράπηκε να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία του κόμματος.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Από ΑΚΕΛ σε Άλμα(5.938 σταυρούς προτίμησης).Από τα πιο πολύκροτα διαζύγια στην πολιτική σκηνή του τόπου, με τη δημοφιλέστερη βουλεύτρια του κόμματος να μην λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη του κόμματος για να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του, λόγω προνοιών του καταστατικού του για το όριο των θητείων.

Μιχάλης Παρασκευάς: Από Οικολόγους σε Άλμα (1.408 σταυρούς προτίμησης)

Δημήτρης Σούγλης: Από ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ σε Άμεση Δημοκρατία (2.766 σταυρούς προτίμησης)

Δεν μπήκαν στη Βουλή

Μιχάλης Γιακουμή: Από ΔΗΠΑ σε ΔΗΚΟ (1.624 σταυρούς προτίμησης)

Νατάσα Ιωάννου: Από ΕΔΕΚ σε ΔΗΚΟ (579 σταυρούς προτίμησης)

Κατερίνα Παπαραδαμάνθους: Από ΕΔΕΚ σε Άλμα (85 σταυρούς προτίμησης)

Παναγιώτης Ευαγγελίδης: Από ΕΔΕΚ σε Άλμα (576 σταυρούς προτίμησης)

Μάριος Στυλιανού: Από Νέο Κύμα σε Άλμα (542 σταυρούς προτίμησης)

Πέτρος Ζαρούνας: Από ΔΗΚΟ σε Άλμα (314 σταυρούς προτίμησης )

Έτμοντ Χαγουίλα: Από Οικολόγοι σε Άλμα (307 σταυρούς προτίμησης)

Ορέστης Μάτσας: Από Οικολόγοι σε ΑΚΕΛ (3.645 σταυρούς προτίμησης)

Αλεξάνδρα Ατταλίδου: Από Οικολόγοι σε Volt (2.701 σταυρούς προτίμησης)

Έφη Ξάνθου: Από Οικολόγοι σε Volt (997 σταυρούς προτίμησης)

Νατάσα Ιωάννου: Από Οικολόγοι σε Volt (262 σταυρούς προτίμησης)

Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου: Από ΕΔΕΚ σε Οικολόγοι (418 σταυρούς προτίμησης)

Αβραάμ Θεμιστοκλέους: Από ανεξάρτητος στην Άμεση Δημοκρατία (618 σταυρούς προτίμησης)

Μάριος Πουλλικκάς: Από Κίνημα Αλληλεγγύη σε ΕΛΑΜ (1.404 σταυρούς προτίμησης)

Ρούλα Γεωργιάδου: Από Αλληλεγγύη σε ΕΛΑΜ (1.025 σταυρούς προτίμησης)

Παντελίτσα Γιόκκα: Από Κίνημα Αλληλεγγύη σε ΕΔΕΚ (325 σταυρούς προτίμησης)

Οι υποψήφιοι σε τρία κόμματα

Ανδρέας Θεμιστοκλέους: Από ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ σε Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (784 σταυρούς προτίμησης).

Μάριος Νεοφύτου: Από ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ σε Άλμα (532 σταυρούς προτίμησης)

Ανδρέας Χειμωνίδης: Από ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ σε Άλμα (342 σταυρούς προτίμησης).