«Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν μας δικαίωσε. Χάθηκε μια μάχη. Δεν χάθηκε ωστόσο, ο πόλεμος», αναφέρει η αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίζουν τον αγώνα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η αυλαία των βουλευτικών εκλογών έπεσε. Η ετυμηγορία του λαού είναι σεβαστή. Συγχαίρουμε τους εκλεγέντες και προσδοκούμε να εργαστούν συλλογικά, υπεύθυνα και έντιμα, για τον τόπο και τον άνθρωπο, πάντα με γνώμονα πως η δημοκρατία απαιτεί συνεργασίες, διάλογο και σεβασμό — όχι διχασμό, λαϊκισμό και τοξικότητα.

Η απουσία της Δημοκρατικής Παράταξης από τη Βουλή — όπως και άλλων κεντρώων κομμάτων — δεν ακυρώνει την ανάγκη για συλλογική αυτοκριτική. Αντίθετα. Οφείλουμε να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε προσεκτικά τα μηνύματα της κοινωνίας και να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία.

Από την ίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης, επιλέξαμε τον δρόμο της συμμετοχικής δημοκρατίας, του διαλόγου, της σύνθεσης, με σοβαρότητα και σεβασμό των θεσμών. Πιστεύουμε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Κύπρο, σε πολιτικές που μειώνουν ανισότητες, ενισχύουν την ποιότητα ζωής και ενώνουν δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα τα σύνθετα σύγχρονα προβλήματα.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στους άξιους υποψηφίους μας και ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους τους φίλους, συνεργάτες και συναγωνιστές που πάλεψαν με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δώσαμε έναν αγώνα καθαρό και έντιμο — και αυτό δεν το σβήνει καμία κάλπη. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν μας δικαίωσε. Χάθηκε μια μάχη. Δεν χάθηκε ωστόσο, ο πόλεμος.

Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τις θέσεις και τις αξίες μας, ενωμένοι, ως μια οικογένεια, νηφάλια, νούσιμα και υπεύθυνα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στο άλλο μισό της πατρίδας μας που καρτερά Λευτεριά.

Με αυτό το όραμα, δηλώνουμε παρόντες και παρούσες στον πολιτικό στίβο για την Κύπρο και τον Άνθρωπο!