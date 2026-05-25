Τους 56 βουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επόμενη πενταετία ανέδειξε η χθεσινή εκλογική διαδικασία. Στη Βουλή εισήλθαν ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, ενώ έμειναν εκτός παραδοσιακά κόμματα όπως η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας ξεκαθάρισε το τοπίο σε σχέση με τους σταυρούς προτίμησης για τον κάθε ένα από τους υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές. Πρώτος Παγκύπρια ο Δημήτρης Μ. Δημητρίου από τον ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας, με 13.157 ψήφους.
Δείτε πιο κάτω αναλυτικά όλους τους σταυρούς προτίμησης ανά επαρχία και κόμμα.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. 13.157
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ 12.040
ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 11.367
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10.238
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 8.252
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΗ 7.606
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6.337
ΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 5.963
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΖΑΜΠΑΣ 4.773
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 4.597
ΠΟΛΥΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΔΗΣ 4.504
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 3.238
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΟΥΚΚΟΣ 3.193
ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΤΕΩΣ ΥΠ. ΑΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 3.168
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 3.040
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥ 1.735
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΕΣ 1.688
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.632
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ 415
ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 10.916
ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 10.673
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ 10.523
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9.986
ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 5.557
ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ 3.646
ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΤΣΑΣ 3.645
ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 3.630
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑ 3.513
ΣΕΒΗΡΟΣ ΚΟΥΛΑΣ 3.245
ΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 3.188
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΡΙΜΙΘΙΩΤΗ 3.073
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ 3.058
ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 2.921
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 2.819
ΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2.441
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.741
ΑΥΓΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ – ΛΙΑΣΗ 1.335
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 6.681
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2.966
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2.849
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2.419
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΪΡΙΝΟΣ 1.768
ΛΕΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1.673
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) ΑΓΑΠΙΟΥ 1.607
ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) ΚΕΜΙΤΖΗ 1.472
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑΣ 1.404
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.175
ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. 1.038
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΣΙΗΣ 1.032
ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 1.025
ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ (ΑΝΤΡΗ) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 901
ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΣ 657
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΛΑΤΟΥ 496
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΟΥ 421
ΦΟΙΒΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 304
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 5.844
ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 4.541
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2.982
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1.480
ΑΝΤΡΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1.323
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΤΑΣ 1.177
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ 818
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 753
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ 713
ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 687
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 632
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΗ 577
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ 563
ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 491
ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ 308
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 284
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΦΟΥΛΗ 244
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. 214
ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 5.938
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) ΠΙΤΣΙΑΛΗ 913
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 775
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 732
ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑ 673
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ 607
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 542
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 493
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 440
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΛΙΑ 430
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 420
ΣΤΑΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ 417
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΚΟΚΚΙΝΟΥ 402
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΣΤΡΗΣ 397
ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 380
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 324
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 301
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 299
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΦΕΙΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 5.108
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΡΗΣ 1.700
ΕΛΕΝΑ ΜΙΤΕΛΛΑ 1.166
ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 974
ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑ 873
ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗ 755
ΜΟΝΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 717
ΜΗΝΑΣ ΓΙΩΡΚΑΣ 638
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 621
ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 507
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 504
ΛΟΪΖΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 443
ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 393
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 362
ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ 342
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 261
ΜΠΑΡΕΤ ΚΩΣΤΑΝΙΑΝ 231
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΓΚΑΣ 175
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 172
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 2.654
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 1.343
ΑΡΙ ΧΑΠΕΣΙΑΝ 1.073
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ 1.068
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 777
ΕΛΕΝΑ ΒΡΑΧΙΜΗ 654
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 541
ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΟΚΟΣ) ΝΕΟΦΥΤΟΥ 441
ΤΑΚΗΣ ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ 434
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 353
ΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 329
ΘΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 278
ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 273
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΝΗΣ 270
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΠΑΤΟΣ 210
ΚΥΠΡΟΥΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ 198
ΕΛΕΝΑ ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ 173
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 163
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΚΡΙΣ) ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 112
ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2.957
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ 2.701
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ 2.024
ΕΦΗ ΞΑΝΘΟΥ 997
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 951
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 708
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΕΛΑΡΗΣ 560
ΦΡΙΞΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ 435
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 375
ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 340
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΡΚΙΔΗΣ 334
ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑ ΓΚΟΥΜΟΥΣΚΟΥΤ 269
ΡΟΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ 253
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 229
ΧΑΡΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 194
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΤΗΣ 124
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 116
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 80
ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1.719
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΝΝΙΔΗΣ 1.577
ΠΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1.240
ΜΟΡΦΑΚΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ 1.119
ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 708
ΛΟΥΚΙΑ ΠΙΚΗ 519
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΡΗΣ 391
ΞΕΝΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 373
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 359
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 306
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 306
ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 299
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 272
ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΚΑΣ 246
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 215
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 205
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 159
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 130
ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 113
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 630
OZ KARAHAN 603
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 537
ΕΛΕΝΑ ΛΥΜΠΟΥΡΗ ΚΟΖΑΚΟΥ 418
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ 412
ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΚΑΔΑΚΗ 351
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 331
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ 291
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΑ 277
ΑΔΩΝΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ 249
ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 212
ΓΙΑΝΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 200
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 196
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΟΥΚΑ 130
ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 128
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 106
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 92
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΛΙΩΤΗΣ 89
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 858
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ 804
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ 634
ΑΔΑΜΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗ 500
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 423
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 388
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 363
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ 211
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 211
ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 189
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΙΝΤΖΗΣ 175
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 175
ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΕΡΕΤΤΗΣ 175
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 122
ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 98
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 87
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 74
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ 70
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΚΟΥΛΗΣ 66
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 858
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ 804
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ 634
ΑΔΑΜΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗ 500
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 423
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 388
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 363
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ 211
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 211
ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 189
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΙΝΤΖΗΣ 175
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 175
ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΕΡΕΤΤΗΣ 175
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 122
ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 98
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 87
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 74
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ 70
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΚΟΥΛΗΣ 66
ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ 422
ΡΑΜΟΝΑ ΦΙΛΙΠ ΤΟΡΝΑΡΙΤΟΥ 312
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΑΡΡΗΣ 122
ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 93
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 53
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 47
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗ 47
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 45
ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 44
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΑΣΙΑΣ 39
ΦΕΙΔΙΑΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ 38
ΚΥΠΡΟΥΛΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 35
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ 30
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ 29
ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΛΑΠΠΑΣ 28
ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 27
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 250
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 113
ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΥ 96
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 85
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 72
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ 71
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΙΣΜΑΝΗ 70
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 61
ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 54
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 34
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 27
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ 260
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ 122
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 65
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ 45
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 34
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 31
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΕΚΚΟΣ 29
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ 22
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ <<ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ>>
ΞΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 100
ΜΑΡΙΑ ΑΦΑΝΤΙΤΗ 76
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 61
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 46
ΚΙΚΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 46
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΑΣ 54
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΒΡΟΣ 51
ΟΛΕΝΑ ΒΑΡΕΝΥΚ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 44
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 29
ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 39
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΚΑΤΣΙΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 74
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 59
ΤΕΝΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 40
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ 6.956
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 5.504
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΕΛΛΑΣ 4.856
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ 3.473
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 3.219
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗ 2.913
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΙΑΛΑ 2.399
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΣ 2.033
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 2.018
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 1.834
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ 1.659
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1.334
ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΦΡΑΙΜ ΧΡΙΣΤΟΥ 4.966
ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4.294
ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 3.803
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ 3.690
ΜΕΛΑΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.029
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥ 2.648
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.370
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΑΡΑΣ 1.939
ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΥ 1.876
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ 1.777
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1.741
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1.519
ΕΛΑΜ
ΠΟΛΥΣ ΑΝΩΓΥΡΙΑΤΗΣ 2.970
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΜΠΟΥΛΛΑΣ 2.710
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 1.862
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1.237
ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΤΕΛΛΑ 1.076
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 965
ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) ΜΕΦΕΡΗ 776
ΝΑΤΑΛΥ ΓΛΥΚΥ 466
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΟΣΚΗΣ 404
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 313
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 257
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 204
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 3.376
ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ) ΤΣΟΛΑΚΗ 2.474
ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1.960
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1.549
ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΠΠΑΣ 607
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 601
ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 526
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 512
ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΣ 430
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΚΑΝΑΣ 326
ΠΑΝΑΓΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) ΚΟΥΡΤΟΥΛΟΥ 242
ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 240
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΓΛΗΣ 2.766
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 792
ΜΑΡΙΟΣ ΧΟΓΛΑΣΤΟΥ 706
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 622
ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 618
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ 538
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΗΣ 531
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 519
ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΟΥ 473
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 353
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 251
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 185
ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 1.408
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 876
ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 538
ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΜΕΟΥ 373
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΠΗ 365
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ 342
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 317
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΚΕΥΗ) ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 309
ΕΤΜΟΝΤ ΧΑΓΟΥΙΛΑ 307
ΝΕΟΦΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 286
ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΠΤΕΛ ΜΑΛΑΚ 220
ΜΠΟΡΚΑ ΓΚΡΟΖΝΤΑΝΟΒΣΚΑ 124
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 881
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΤΟΠΠΟΥΖΗΣ 746
ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 679
ΕΚΤΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 603
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 496
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΝΝΑΟΥΡΙΔΗΣ 431
ΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 374
ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ 134
ΔΑΦΝΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 134
ΦΟΙΒΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 123
ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΑΣΙΑΣ 112
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ 1.107
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 733
ΜΟΝΙΚΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ 267
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 191
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 161
ΖΗΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 132
ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 121
ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΔΗ 88
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 76
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΛΛΗΣ 71
ΟΛΓΑ ΚΟΡΟΜΠΙΝΤΣΕΒΑ 54
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ 52
ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 788
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 395
ΠΑΡΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΡΑΣ 362
ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 288
ΑΓΓΕΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 274
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 222
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 200
ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΖΙΤΙΚΟΣ 195
ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 192
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ 140
ΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 116
ΝΤΑΜΙΡ ΡΑΝΤΖΙΜΠΑΕΒ 51
ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑΣ 627
ΝΤΙΕΓΚΟ ΑΡΜΑΝΤΟ ΑΠΑΡΙΣΙΟ 456
ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΒΑΣΚΕΣ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑ 286
ΜΕΛΙΝΑ ΛΙΜΝΑΤΗ 170
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΤΖΗΣ 167
ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 148
ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΝΤΕΡ 129
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ 113
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 110
ΦΡΥΝΗ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 103
ΠΑΝΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΠΙΒΑΚ 58
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 49
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 336
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΠΑΣ 301
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 294
ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 250
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 192
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑ 181
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΡΕΝΟΣ) ΚΟΥΜΗ 148
ΑΒΡΑΑΜ ΣΟΛΩΜΟΥ 144
ΗΛΙΑΝΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 137
ΕΛΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 97
ΧΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 92
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΟΝΙΤΣ 28
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 784
ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 171
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 170
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 133
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 108
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 107
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 54
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΣΤΑΚΗ 358
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 116
ΜΕΛΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 80
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 78
ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ 71
ΙΟΥΛΙΑ ΒΛΑΣΟΒΑ 45
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΥ 37
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ 30
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 27
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 20
ΓΙΟΥΡΙΙ ΚΑΝΓΚΕΛΙΔΗΣ 15
SALAH EL DINE NOUREDDINE 9
ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ
ΕΛΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥ 280
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 145
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΟΥ 65
ΛΥΣΙΜΑΧΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 39
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 36
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 26
ΝΕΛΛΗ ΛΟΥΤΣΙΟΥ 23
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 142
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 133
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 105
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ <<ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ>>
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 35
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩΗΣΕΩΣ 28
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 64
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 22
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 18
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ 9.540
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.723
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΙΔΗΣ 6.827
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΪΜΑΚΛΙΩΤΗ 4.944
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.858
ΠΑΡΙΣ ΜΑΡΚΟΥ 4.647
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΗ 2.862
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΟΥΡΗΣ 2.629
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΑΡΟΣ 1.119
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 828
ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ 687
ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ 11.510
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ 9.292
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 4.120
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.521
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΝΗΣ 2.547
ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΣΙΑΠΑΝΗΣ 2.422
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ 2.301
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 2.159
ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.941
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1.771
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΘΑΣ 1.589
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)
ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 7.003
ΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.869
ΝΕΦΕΛΗ ΚΟΥΡΤΗ 2.564
ΖΑΦΕΙΡΩ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 2.352
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑ 1.028
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 680
ΜΑΡΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 535
ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 489
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 314
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 298
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ 233
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ 2.700
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ 2.633
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ 1.624
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 526
ΣΟΛΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 447
ΕΛΕΝΑ ΚΚΟΝΕ 324
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΙΕΡΗ 231
ΕΛΕΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 198
ΛΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 118
ΒΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 107
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 77
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 2.942
ΣΕΡΓΗΣ ΣΕΡΓΗ 1.447
ΜΑΡΚΟΣ ΤΡΑΓΚΟΛΑΣ 1.011
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 654
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 633
ΖΗΝΩΝ ΒΡΑΧΙΜΗ 421
ΖΩΗ ΚΑΛΛΗ 405
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΜΠΗ 390
ΑΝΝΙΤΑ ΛΙΛΗ 199
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 129
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 97
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΤΑΪΑΝΑ ΛΟΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 1.657
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 703
ΑΝΔΡΕΑΣ (ΆΝΤΗΣ) ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ 519
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΥ 431
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 385
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 359
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 356
ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗ 275
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 214
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΣΙΑΣ 198
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΖΑΝΟΣ 151
ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΤΣΑ (ΛΙΤΣΑ) ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ 511
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 473
ΑΓΓΕΛΑ ΜΑΛΑΚΤΟΥ 395
ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΙΣΤΗ 309
ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 285
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 279
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 235
ΟΛΓΑ ΚΕΣΙΔΗ 122
ΛΙΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ 102
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 92
ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΙΒΟΥ 59
ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ
ΠΙΕΡΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ 856
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 588
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 275
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 257
ΙΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΚΗ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ 255
ΒΑΣΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 206
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 195
ΑΛΚΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 178
ΣΩΤΟΣ ΣΥΖΙΝΟΣ 149
ΙΑΚΩΒΟΣ ΨΑΛΤΗ 97
ΕΥΓΕΝΥ ΖΟΣΙΜΩΒ 88
ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΚΑ 465
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 438
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ 348
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΓΙΟΚΚΑ 325
ΑΛΕΞΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ 125
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ 122
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 105
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 79
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΚΑΡΑΣ 73
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΙΚΗΣ 48
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 48
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 335
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΗΝΤΙΛΗΣ 198
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 167
ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 158
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ 151
ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ 142
ΖΑΜΠΕΛΑ ΤΤΑΚΚΑ 127
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 87
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ 85
ΝΙΚΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 40
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ 39
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΥΑΝΘΗ (ΕΥΗ) ΣΤΑΥΡΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 161
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 142
ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ 83
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 76
ΧΡΥΣΩ ΜΙΧΑΗΛ 64
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 54
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ 52
ΧΡΥΣΩ ΣΑΒΒΑ 45
ΜΥΡΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 41
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ 40
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΗ 29
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 136
ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 97
ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 87
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΗ 56
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 44
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 39
ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 88
ΖΗΝΑ ΒΑΡΔΑΚΗ 56
ΣΑΒΒΑΣ ΒΟΥΤΗΡΟΥ 52
ΔΕΣΠΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 35
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ 28
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 27
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 26
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ 23
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ 157
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΝΔΡΙΤΗ 79
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 34
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ 46
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 36
ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 18
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ 4.609
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3.608
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ 3.072
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 975
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ 507
ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ 3.943
ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 2.439
ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1.836
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΟΥ 1.447
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 453
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 4.832
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΟΥ 1.214
ΝΑΤΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 579
ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ 471
ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 278
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.465
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 782
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ 582
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 130
ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΒΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 882
ΒΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 705
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 500
ΜΕΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 391
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 155
ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 532
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ Χ. 297
ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 172
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥ 170
ΠΟΛΥΒΙΟΣ (ΠΟΛΥΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 95
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΟΣ 280
ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟΣ 275
ΦΕΙΔΙΑΣ ΣΤΟΚΚΟΣ 240
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΗΛΗΣ 132
ΣΑΒΒΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 127
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΘΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 481
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΣΟΥΡΗΣ 466
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 174
ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 73
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΑΚΗ 45
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥ ΡΟΣΚΟΣ 397
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΟΣΚΟΒΟΥ 325
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 184
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΚΗΣ) ΑΒΡΑΑΜ 180
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 110
ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΣ 107
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΗΣΑΙΑΣ Α. 102
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 87
ΔΕΣΠΩ ΠΑΥΛΟΥ 63
ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 63
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 141
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΛΑΒΗΣ 59
ΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 45
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΑΜΕΝΟΥ 38
ΜΠΙΣΣΑΡΑ ΧΟΥΣΣΕΙΝ 32
Ανεξάρτητος
ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ194
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 87
ΝΑΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 25
ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ 96
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΝΝΟΥΠΑΣ 25
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 19
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ 6
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19
ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 17
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ <<ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ>>
ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΟΥΣΛΙΑΔΗΣ 34
Ανεξάρτητος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 45
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΣΙΚΟΥ 2.240
ΑΒΡΑΑΜ ΛΟΥΚΑ 1.522
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 500
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1.935
ΡΙΤΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ 1.696
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΕΤΤΟΥ 1.036
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΑΔΑΜΟΣ ΑΣΠΡΗΣ 776
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 652
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΝΑ 267
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΟΥΛΑΣ 720
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ 304
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΠΟΛΑ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 211
ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΝΙΚΗ (ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 367
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 206
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥΣ 85
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 392
ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 85
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ 78
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ 591
ΠΩΛΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 34
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 25
ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ
ΝΑΤΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 262
ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 42
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΛΙΑ) ΜΑΚΦΕΡΣΟΝ-ΠΟΤΟΥΔΗ 26
ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 148
ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ 117
ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΠΑΡΠΑΣ 76
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
ΛΟΥΚΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ 142
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΣΕΜΗ 106
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 69
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΑΛΩ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑ 67
ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 31
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 24
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 40
ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΛΕΡΤ 31
ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ
ΠΩΛΙΝΑ ΙΩΣΗΦ 45
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 17
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΟΥ 35
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 42
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΤΑΜΠΑΤΑΣ 22
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»
ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΟΙΒΟΥ 23