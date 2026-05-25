Τους 56 βουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επόμενη πενταετία ανέδειξε η χθεσινή εκλογική διαδικασία. Στη Βουλή εισήλθαν ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, ενώ έμειναν εκτός παραδοσιακά κόμματα όπως η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ξεκαθάρισε το τοπίο σε σχέση με τους σταυρούς προτίμησης για τον κάθε ένα από τους υποψηφίους στις βουλευτικές εκλογές. Πρώτος Παγκύπρια ο Δημήτρης Μ. Δημητρίου από τον ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας, με 13.157 ψήφους.

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά όλους τους σταυρούς προτίμησης ανά επαρχία και κόμμα.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. 13.157

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ 12.040

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 11.367

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10.238

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 8.252

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΗ 7.606

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6.337

ΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ 5.963

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΖΑΜΠΑΣ 4.773

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 4.597

ΠΟΛΥΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΔΗΣ 4.504

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 3.238

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΤΟΥΚΚΟΣ 3.193

ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΤΕΩΣ ΥΠ. ΑΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. 3.168

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 3.040

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥ 1.735

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΕΣ 1.688

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1.632

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ 415

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 10.916

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 10.673

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ 10.523

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9.986

ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 5.557

ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ 3.646

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΤΣΑΣ 3.645

ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 3.630

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑ 3.513

ΣΕΒΗΡΟΣ ΚΟΥΛΑΣ 3.245

ΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 3.188

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΡΙΜΙΘΙΩΤΗ 3.073

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ 3.058

ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 2.921

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 2.819

ΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2.441

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.741

ΑΥΓΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ – ΛΙΑΣΗ 1.335

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 6.681

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2.966

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2.849

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2.419

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΪΡΙΝΟΣ 1.768

ΛΕΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1.673

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) ΑΓΑΠΙΟΥ 1.607

ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) ΚΕΜΙΤΖΗ 1.472

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑΣ 1.404

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.175

ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. 1.038

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΣΙΗΣ 1.032

ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 1.025

ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ (ΑΝΤΡΗ) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 901

ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΣ 657

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΛΑΤΟΥ 496

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΟΥ 421

ΦΟΙΒΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 304

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 5.844

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 4.541

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2.982

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1.480

ΑΝΤΡΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1.323

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΤΑΣ 1.177

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ 818

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 753

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ 713

ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 687

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 632

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΗ 577

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ 563

ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 491

ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ 308

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 284

ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΦΟΥΛΗ 244

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. 214

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 5.938

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) ΠΙΤΣΙΑΛΗ 913

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ 775

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 732

ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑ 673

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ 607

ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 542

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 493

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 440

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΛΙΑ 430

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 420

ΣΤΑΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ 417

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΚΟΚΚΙΝΟΥ 402

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΣΤΡΗΣ 397

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 380

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 324

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 301

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 299

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΦΕΙΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 5.108

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΡΗΣ 1.700

ΕΛΕΝΑ ΜΙΤΕΛΛΑ 1.166

ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 974

ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑ 873

ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗ 755

ΜΟΝΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 717

ΜΗΝΑΣ ΓΙΩΡΚΑΣ 638

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 621

ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 507

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 504

ΛΟΪΖΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 443

ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 393

ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 362

ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ 342

ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 261

ΜΠΑΡΕΤ ΚΩΣΤΑΝΙΑΝ 231

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΓΚΑΣ 175

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 172

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 2.654

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 1.343

ΑΡΙ ΧΑΠΕΣΙΑΝ 1.073

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ 1.068

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 777

ΕΛΕΝΑ ΒΡΑΧΙΜΗ 654

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 541

ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΟΚΟΣ) ΝΕΟΦΥΤΟΥ 441

ΤΑΚΗΣ ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ 434

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 353

ΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 329

ΘΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 278

ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 273

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΝΗΣ 270

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΠΑΤΟΣ 210

ΚΥΠΡΟΥΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ 198

ΕΛΕΝΑ ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ 173

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 163

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΚΡΙΣ) ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 112

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2.957

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ 2.701

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ 2.024

ΕΦΗ ΞΑΝΘΟΥ 997

ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 951

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 708

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΕΛΑΡΗΣ 560

ΦΡΙΞΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ 435

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 375

ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 340

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΡΚΙΔΗΣ 334

ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑ ΓΚΟΥΜΟΥΣΚΟΥΤ 269

ΡΟΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ 253

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 229

ΧΑΡΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 194

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΤΗΣ 124

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 116

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 80

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1.719

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΝΝΙΔΗΣ 1.577

ΠΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1.240

ΜΟΡΦΑΚΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ 1.119

ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 708

ΛΟΥΚΙΑ ΠΙΚΗ 519

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΡΗΣ 391

ΞΕΝΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 373

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 359

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 306

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 306

ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 299

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 272

ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΚΑΣ 246

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 215

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 205

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ 159

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 130

ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 113

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 630

OZ KARAHAN 603

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 537

ΕΛΕΝΑ ΛΥΜΠΟΥΡΗ ΚΟΖΑΚΟΥ 418

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ 412

ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΚΑΔΑΚΗ 351

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 331

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ 291

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΑ 277

ΑΔΩΝΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ 249

ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 212

ΓΙΑΝΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 200

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 196

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 183

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΟΥΚΑ 130

ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 128

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 106

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 92

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΛΙΩΤΗΣ 89

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 858

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ 804

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ 634

ΑΔΑΜΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗ 500

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 423

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 388

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 363

ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ 211

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 211

ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 189

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΙΝΤΖΗΣ 175

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 175

ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΕΡΕΤΤΗΣ 175

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 122

ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 98

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 87

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 74

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ 70

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΚΟΥΛΗΣ 66

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 858

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ 804

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ 634

ΑΔΑΜΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗ 500

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 423

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 388

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 363

ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ 211

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 211

ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 189

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΙΝΤΖΗΣ 175

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 175

ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΕΡΕΤΤΗΣ 175

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 122

ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 98

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 87

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 74

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ 70

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΚΟΥΛΗΣ 66

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ 422

ΡΑΜΟΝΑ ΦΙΛΙΠ ΤΟΡΝΑΡΙΤΟΥ 312

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΑΡΡΗΣ 122

ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 93

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 53

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 47

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗ 47

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 45

ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 44

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΑΣΙΑΣ 39

ΦΕΙΔΙΑΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ 38

ΚΥΠΡΟΥΛΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 35

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ 30

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ 29

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΛΑΠΠΑΣ 28

ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 27

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 250

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 113

ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΥ 96

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 85

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 72

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ 71

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΙΣΜΑΝΗ 70

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 61

ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 54

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 34

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 27

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ 260

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ 122

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 65

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ 45

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 34

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 31

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΕΚΚΟΣ 29

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ 22

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ <<ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ>>

ΞΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 100

ΜΑΡΙΑ ΑΦΑΝΤΙΤΗ 76

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 61

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 46

ΚΙΚΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 46

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΑΣ 54

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΒΡΟΣ 51

ΟΛΕΝΑ ΒΑΡΕΝΥΚ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 44

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 29

ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 39

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΚΑΤΣΙΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 74

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 59

ΤΕΝΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 40

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ 6.956

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 5.504

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΕΛΛΑΣ 4.856

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ 3.473

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 3.219

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗ 2.913

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΙΑΛΑ 2.399

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΣ 2.033

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 2.018

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 1.834

ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ 1.659

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1.334

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΦΡΑΙΜ ΧΡΙΣΤΟΥ 4.966

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4.294

ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 3.803

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ 3.690

ΜΕΛΑΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.029

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥ 2.648

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.370

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΑΡΑΣ 1.939

ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΥ 1.876

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ 1.777

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1.741

ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1.519

ΕΛΑΜ

ΠΟΛΥΣ ΑΝΩΓΥΡΙΑΤΗΣ 2.970

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΜΠΟΥΛΛΑΣ 2.710

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 1.862

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1.237

ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΤΕΛΛΑ 1.076

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 965

ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) ΜΕΦΕΡΗ 776

ΝΑΤΑΛΥ ΓΛΥΚΥ 466

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΟΣΚΗΣ 404

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 313

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 257

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 204

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 3.376

ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ) ΤΣΟΛΑΚΗ 2.474

ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1.960

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1.549

ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΠΠΑΣ 607

ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 601

ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 526

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 512

ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΣ 430

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΚΑΝΑΣ 326

ΠΑΝΑΓΗΣ (ΠΑΝΙΚΟΣ) ΚΟΥΡΤΟΥΛΟΥ 242

ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 240

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΓΛΗΣ 2.766

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 792

ΜΑΡΙΟΣ ΧΟΓΛΑΣΤΟΥ 706

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 622

ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 618

ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ 538

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΗΣ 531

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 519

ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΟΥ 473

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 353

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 251

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 185

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 1.408

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 876

ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 538

ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΜΕΟΥ 373

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΠΗ 365

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ 342

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 317

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΚΕΥΗ) ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 309

ΕΤΜΟΝΤ ΧΑΓΟΥΙΛΑ 307

ΝΕΟΦΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 286

ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΠΤΕΛ ΜΑΛΑΚ 220

ΜΠΟΡΚΑ ΓΚΡΟΖΝΤΑΝΟΒΣΚΑ 124

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΪΖΟΥ 881

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΤΟΠΠΟΥΖΗΣ 746

ΚΡΙΤΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 679

ΕΚΤΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 603

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 496

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΝΝΑΟΥΡΙΔΗΣ 431

ΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 374

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ 134

ΔΑΦΝΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 134

ΦΟΙΒΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 123

ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΑΣΙΑΣ 112

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ 1.107

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 733

ΜΟΝΙΚΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ 267

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 191

ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 161

ΖΗΝΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 132

ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 121

ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΔΗ 88

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 76

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΛΛΗΣ 71

ΟΛΓΑ ΚΟΡΟΜΠΙΝΤΣΕΒΑ 54

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ 52

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 788

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 395

ΠΑΡΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΡΑΣ 362

ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 288

ΑΓΓΕΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 274

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 222

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 200

ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΖΙΤΙΚΟΣ 195

ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 192

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ 140

ΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 116

ΝΤΑΜΙΡ ΡΑΝΤΖΙΜΠΑΕΒ 51

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑΣ 627

ΝΤΙΕΓΚΟ ΑΡΜΑΝΤΟ ΑΠΑΡΙΣΙΟ 456

ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΒΑΣΚΕΣ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑ 286

ΜΕΛΙΝΑ ΛΙΜΝΑΤΗ 170

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΤΖΗΣ 167

ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 148

ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΝΤΕΡ 129

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ 113

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 110

ΦΡΥΝΗ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 103

ΠΑΝΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΠΙΒΑΚ 58

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 49

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 336

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΠΑΣ 301

ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 294

ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 250

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 192

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑ 181

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΡΕΝΟΣ) ΚΟΥΜΗ 148

ΑΒΡΑΑΜ ΣΟΛΩΜΟΥ 144

ΗΛΙΑΝΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 137

ΕΛΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 97

ΧΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 92

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΟΝΙΤΣ 28

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 784

ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 171

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 170

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 133

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 108

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 107

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 54

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΣΤΑΚΗ 358

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 116

ΜΕΛΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 80

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 78

ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΑ 71

ΙΟΥΛΙΑ ΒΛΑΣΟΒΑ 45

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΥ 37

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ 30

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 27

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 20

ΓΙΟΥΡΙΙ ΚΑΝΓΚΕΛΙΔΗΣ 15

SALAH EL DINE NOUREDDINE 9

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

ΕΛΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥ 280

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 145

ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΟΥ 65

ΛΥΣΙΜΑΧΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 39

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 36

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 26

ΝΕΛΛΗ ΛΟΥΤΣΙΟΥ 23

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 142

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 133

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 105

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ <<ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ>>

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 35

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩΗΣΕΩΣ 28

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 64

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 22

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 18

ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 17

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ 9.540

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.723

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΙΔΗΣ 6.827

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΪΜΑΚΛΙΩΤΗ 4.944

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.858

ΠΑΡΙΣ ΜΑΡΚΟΥ 4.647

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΗ 2.862

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΟΥΡΗΣ 2.629

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΑΡΟΣ 1.119

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 828

ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ 687

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ 11.510

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ 9.292

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 4.120

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.521

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΝΗΣ 2.547

ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΣΙΑΠΑΝΗΣ 2.422

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ 2.301

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 2.159

ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.941

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1.771

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΘΑΣ 1.589

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 7.003

ΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.869

ΝΕΦΕΛΗ ΚΟΥΡΤΗ 2.564

ΖΑΦΕΙΡΩ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 2.352

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑ 1.028

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 680

ΜΑΡΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 535

ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 489

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 314

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 298

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ 233

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ 2.700

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ 2.633

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ 1.624

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 526

ΣΟΛΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 447

ΕΛΕΝΑ ΚΚΟΝΕ 324

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΙΕΡΗ 231

ΕΛΕΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 198

ΛΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 118

ΒΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 107

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 77

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 2.942

ΣΕΡΓΗΣ ΣΕΡΓΗ 1.447

ΜΑΡΚΟΣ ΤΡΑΓΚΟΛΑΣ 1.011

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 654

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 633

ΖΗΝΩΝ ΒΡΑΧΙΜΗ 421

ΖΩΗ ΚΑΛΛΗ 405

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΜΠΗ 390

ΑΝΝΙΤΑ ΛΙΛΗ 199

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 129

ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 97

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΤΑΪΑΝΑ ΛΟΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 1.657

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 703

ΑΝΔΡΕΑΣ (ΆΝΤΗΣ) ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ 519

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΥ 431

ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 385

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 359

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 356

ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗ 275

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 214

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΣΙΑΣ 198

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΖΑΝΟΣ 151

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΤΣΑ (ΛΙΤΣΑ) ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ 511

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 473

ΑΓΓΕΛΑ ΜΑΛΑΚΤΟΥ 395

ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΙΣΤΗ 309

ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 285

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 279

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 235

ΟΛΓΑ ΚΕΣΙΔΗ 122

ΛΙΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ 102

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 92

ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΙΒΟΥ 59

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

ΠΙΕΡΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ 856

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 588

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 275

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 257

ΙΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΚΗ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ 255

ΒΑΣΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 206

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 195

ΑΛΚΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 178

ΣΩΤΟΣ ΣΥΖΙΝΟΣ 149

ΙΑΚΩΒΟΣ ΨΑΛΤΗ 97

ΕΥΓΕΝΥ ΖΟΣΙΜΩΒ 88

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΚΑ 465

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 438

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ 348

ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΓΙΟΚΚΑ 325

ΑΛΕΞΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ 125

ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ 122

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 105

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 79

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΚΑΡΑΣ 73

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΙΚΗΣ 48

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 48

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 335

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΗΝΤΙΛΗΣ 198

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 167

ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 158

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ 151

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ 142

ΖΑΜΠΕΛΑ ΤΤΑΚΚΑ 127

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 87

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ 85

ΝΙΚΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 40

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ 39

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΥΑΝΘΗ (ΕΥΗ) ΣΤΑΥΡΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 161

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 142

ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ 83

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 76

ΧΡΥΣΩ ΜΙΧΑΗΛ 64

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 54

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ 52

ΧΡΥΣΩ ΣΑΒΒΑ 45

ΜΥΡΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 41

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ 40

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΗ 29

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 136

ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 97

ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 87

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΗ 56

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 44

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 39

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 88

ΖΗΝΑ ΒΑΡΔΑΚΗ 56

ΣΑΒΒΑΣ ΒΟΥΤΗΡΟΥ 52

ΔΕΣΠΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 35

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ 28

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 27

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 26

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ 23

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ 157

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΝΔΡΙΤΗ 79

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 34

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ 46

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 36

ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 18

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ 4.609

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3.608

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ 3.072

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 975

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ 507

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ 3.943

ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 2.439

ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1.836

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΟΥ 1.447

ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 453

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 4.832

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΟΥ 1.214

ΝΑΤΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 579

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΔΗΣ 471

ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 278

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.465

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 782

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ 582

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 130

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΒΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 882

ΒΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 705

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 500

ΜΕΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 391

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 155

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 532

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ Χ. 297

ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 172

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥ 170

ΠΟΛΥΒΙΟΣ (ΠΟΛΥΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 95

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΟΣ 280

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟΣ 275

ΦΕΙΔΙΑΣ ΣΤΟΚΚΟΣ 240

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΗΛΗΣ 132

ΣΑΒΒΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 127

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΘΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 481

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΣΟΥΡΗΣ 466

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 174

ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 73

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΑΚΗ 45

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥ ΡΟΣΚΟΣ 397

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΟΣΚΟΒΟΥ 325

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 184

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΚΗΣ) ΑΒΡΑΑΜ 180

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 110

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΣ 107

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΗΣΑΙΑΣ Α. 102

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 87

ΔΕΣΠΩ ΠΑΥΛΟΥ 63

ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 63

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 141

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΛΑΒΗΣ 59

ΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 45

ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΑΜΕΝΟΥ 38

ΜΠΙΣΣΑΡΑ ΧΟΥΣΣΕΙΝ 32

Ανεξάρτητος

ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ194

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 87

ΝΑΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 25

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ 96

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΝΝΟΥΠΑΣ 25

ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 19

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ 6

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19

ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 17

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ <<ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ>>

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΟΥΣΛΙΑΔΗΣ 34

Ανεξάρτητος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 45

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΣΙΚΟΥ 2.240

ΑΒΡΑΑΜ ΛΟΥΚΑ 1.522

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 500

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1.935

ΡΙΤΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ 1.696

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΕΤΤΟΥ 1.036

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΑΔΑΜΟΣ ΑΣΠΡΗΣ 776

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 652

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΝΑ 267

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΟΥΛΑΣ 720

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ 304

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΠΟΛΑ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 211

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΝΙΚΗ (ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 367

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 206

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥΣ 85

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 392

ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 85

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ 78

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝ. ΔΗΜΟΚΡ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ 591

ΠΩΛΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 34

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 25

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

ΝΑΤΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 262

ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 42

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΛΙΑ) ΜΑΚΦΕΡΣΟΝ-ΠΟΤΟΥΔΗ 26

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 148

ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ 117

ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΠΑΡΠΑΣ 76

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝ. ΕΝΩΜ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ 142

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΣΕΜΗ 106

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 69

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΤΑΛΩ ΦΟΥΡΟΥΚΛΑ 67

ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 31

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 24

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 40

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΛΕΡΤ 31

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

ΠΩΛΙΝΑ ΙΩΣΗΦ 45

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 17

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΡΟΥ 35

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 42

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΤΑΜΠΑΤΑΣ 22

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΟΙΒΟΥ 23