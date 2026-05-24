Συνολικά 569.182 πολίτες κατέρχονται σήμερα στις κάλπες για να επιλέξουν τους εκλεκτούς τους ανάμεσα στους 752 υποψηφίους (με τους πλείστους να προέρχονται από 19 συνδυασμούς και τους 9 να αποτελούν ανεξάρτητες υποψηφιότητες), που διεκδικούν τις 56 κοινοβουλευτικές έδρες της νέας Βουλής.

Θα λειτουργήσουν συνολικά 1217 εκλογικά κέντρα. Τα 13 αφορούν την εκλογή του Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών. Οι εκλογείς μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο στο οποίο ψηφίζουν μέσω της υπηρεσίας «Πού ψηφίζω» στην ιστοσελίδα https://wtv.elections.moi.gov.cy/?lang=el καταχωρώντας τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης.

Η ψηφοφορία διεξάγεται άμεσα και μυστικά. Αυτή αρχίζει η ώρα 7.00 π.μ. και διακόπτεται για μια ώρα, στις 12.00 το μεσημέρι. Επαναρχίζει η ώρα 1.00 μ.μ. και συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 6.00 μ.μ.

Οι ίδιες ώρες θα ισχύσουν και στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, ενώ οι ώρες λειτουργίας στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις 8 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., τοπική ώρα, με διάλειμμα από τις 12 μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ., και στο εκλογικό κέντρο που θα λειτουργήσει στο Βέλγιο είναι από τις 8 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ., τοπική ώρα, με διάλειμμα από τις 12 μ. μέχρι τη 1 μ.μ..

06:27 Στις κάλπες με βροχές και ισχυρούς ανέμους – Δείτε την πρόγνωση του καιρού

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αρχικά πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού ή και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι 4 και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

5:50 – Πάνω από 2.000 αστυνομικοί για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών

Πέραν των 2.000 μελών της Αστυνομίας θα εργαστούν για την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης για επιτήρηση της διαδικασίας ψηφοφορίας, καθώς και για την αστυνόμευση διάφορων σημείων.

Σε λειτουργία θα βρίσκεται το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων στη Λευκωσία για τον γενικό συντονισμό των επιχειρήσεων σε παγκύπρια βάση, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργήσουν και στις άλλες πόλεις επαρχιακά κέντρα επιχειρήσεων.

Μέλη της Αστυνομίας θα στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν, ενώ θα υπάρχουν και μηχανοκίνητα περίπολα, ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία ομαλά, με τάξη και ασφάλεια.

Η Αστυνομία καλεί τους ψηφοφόρους να ακολουθούν τις οδηγίες που θα δίδονται στα εκλογικά κέντρα.