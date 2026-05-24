Στην ερμηνεία του αποτελέσματος των εκλογών, προχώρησε στο philenews ο αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Γιώργος Κέντας:

Το σημαντικότερο συμπέρασμα της εκλογικής αναμέτρησης της 24ης Μαΐου 2026 είναι η σαφής διάσταση ανάμεσα στη δημόσια έκφραση διαμαρτυρίας και στην τελική εκλογική συμπεριφορά. Παρά τη διάχυτη κοινωνική ανησυχία για τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τη θεσμική κρίση, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος επέλεξε τελικά τη σταθερότητα και τη διατήρηση του βασικού πολιτικού συσχετισμού δυνάμεων.

Το αποτέλεσμα των εκλογών καταγράφει αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτική πραγματικότητα. Η δημόσια συζήτηση, οι δημοσκοπήσεις και ο δημόσιος πολιτικός λόγος των τελευταίων μηνών κατέγραφαν έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα «συστημικά κόμματα», υψηλά επίπεδα δυσπιστίας έναντι των θεσμών και ισχυρή διάθεση αμφισβήτησης των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Ωστόσο, αυτή η εικόνα δεν αποτυπώθηκε τελικά με την ίδια ένταση στην κάλπη.

Τα παραδοσιακά κόμματα απέδειξαν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν αποτελεσματικούς κομματικούς μηχανισμούς, οργανωτική συνοχή και ισχυρή δυνατότητα συσπείρωσης του εκλογικού σώματος. Παράλληλα, το εκλογικό αποτέλεσμα αναδεικνύει μια σαφή τάση συντηρητικής πολιτικής συμπεριφοράς από την πλειοψηφία των ψηφοφόρων, οι οποίοι επέλεξαν τη σταθερότητα και τη γνώριμη πολιτική εκπροσώπηση αντί μιας ευρύτερης ανατροπής του κομματικού χάρτη στο Κοινοβούλιο.

Οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, κατάφεραν να διατηρήσουν τη βασική κοινοβουλευτική και πολιτική τους ισχύ. Παρά τη μακρά περίοδο δημόσιας πίεσης προς το πολιτικό σύστημα και τη συνεχή συζήτηση γύρω από ζητήματα διαφθοράς, διαπλοκής και θεσμικής κρίσης, τα δύο μεγάλα κόμματα διατήρησαν τον κυρίαρχο ρόλο τους στο πολιτικό σύστημα.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία αποκτά η ενίσχυση του ΕΛΑΜ, το οποίο αύξησε ουσιαστικά την κοινοβουλευτική του παρουσία και επιβεβαίωσε ότι έχει πλέον εδραιωθεί ως σταθερός και υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας με αυξανόμενη επιρροή στο κομματικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΕΛΑΜ απέκτησε ρόλο ρυθμιστικής πολιτικής δύναμης και αναδεικνύεται ως κόμμα με βλέψεις στην εξουσία.

Το ΔΗΚΟ, παρά τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετώπισε, κατάφερε να διατηρήσει σχεδόν ακέραιη την κοινοβουλευτική και εκλογική του δύναμη, γεγονός που επίσης καταδεικνύει τη σημασία της κομματικής συνοχής και της οργανωτικής παρουσίας στην εκλογική διαδικασία.

Τα νέα κόμματα που εισέρχονται στη Βουλή, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία, εκφράζουν ένα μέρος του εκλογικού σώματος που αναζητεί νέες μορφές πολιτικής εκπροσώπησης και διαφορετικό πολιτικό λόγο. Ωστόσο, η συνολική εκλογική τους επιρροή παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τη δύναμη των παραδοσιακών κομμάτων.

Αντίθετα, η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι και η ΔΗΠΑ έμειναν εκτός Βουλής, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τις εσωτερικές τους αδυναμίες, την πολιτική τους αστάθεια και τη μειωμένη δυνατότητα συσπείρωσης της εκλογικής βάσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος – το 17% περίπου – ψήφισε κόμματα και συνδυασμούς που τελικά δεν εκπροσωπούνται κοινοβουλευτικά. Παράλληλα, το 33%+ της αποχής επιβεβαιώνει ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τη δυνατότητα ουσιαστικής αλλαγής του βιούμενου πολιτικού συστήματος και αμφιβάλλει κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν πραγματικές τομές και ανατροπές.

Ουσιαστικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές (66.91%) και το ποσοστό που εξασφάλισαν τα κόμματα που εισήλθα στο Κοινοβούλιο (83.2% επί του ποσοστού συμμετοχής στης εκλογές), στα έδρανα της Βουλής εκπροσωπείται το 55,67% του συνόλου του εκλογικού σώματος.