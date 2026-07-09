Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (9/7) η διαδικασία εκταφής στον τάφο του «αγνώστου νεκρού», στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας εντοπισμού και ταυτοποίησης των οστών του εθνικού ποιητή της Κύπρου, Βασίλη Μιχαηλίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών έχουν εντοπιστεί οστά και συγκεκριμένα, τμήμα της σπονδυλικής στήλης, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίησης. Τη διαδικασία εκταφής διενεργεί επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ανθρωπολόγο, δύο ιστορικούς και αρχαιολόγους.

Ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», Γιώργος Πετούσης, μιλώντας στο philenews, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχει πιθανότητα τα λείψανα που θα εντοπιστούν να ανήκουν στον Βασίλη Μιχαηλίδη.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα προσπάθεια για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των οστών κατέστη δυνατή μετά το διάταγμα που εξασφαλίστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό, για δεύτερη φορά, το αίτημα της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού και στενών συγγενών του ποιητή για νέα διαδικασία εκταφής, με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των οστών του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού, Γιώργο Πετούση, η εκταφή πραγματοποιείται με βάση νέες επιστημονικές οδηγίες που υπέδειξε ο γενετιστής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Δρ Μάριος Καριόλου. Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της διαδικασίας θα διενεργηθεί εξέταση DNA, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των οστών και η οριστική επίλυση ενός ζητήματος που παραμένει ανοικτό εδώ και δεκαετίες.