Ο πληθυσμός της Κύπρου δεν δικαιολογεί τον μη εντοπισμό των παραβάτων για να τους επιδοθούν τα εξώδικα πρόστιμα. Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, περίπου το 20% από 190.000 προσπάθειες επίδοσης εξωδίκου υπήρξαν επιτυχείς. Δηλαδή από τις 190.000 πέτυχαν περίπου οι 38.000.

Πάντως, λόγω της ανεπίδοτων εξωδίκων υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν με χιλιάδες υποθέσεις τα δικαστήρια και πολλοί πολίτες να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης λόγω συσσωρευμένων εξωδίκων. Βουλευτές υποστήριξαν πως δεν τηρήθηκαν οι πρόνοιες επίδοσης από μέλη της Αστυνομίας. Θα ήταν καλό να βρεθεί μια φόρμουλα για την επίδοση των εξώδικων.

ΜΕΣ