Οι βουλευτές, υπό κανονικές συνθήκες, πληρώνονται από τον φορολογούμενο πολίτη για να παράγουν έργο εντός της Βουλής. Έλα μου όμως, που κάθε φορά που έχουμε εκλογές, ο φορολογούμενος, πέραν από το κόστος της εκλογικής διαδικασίας, καλύπτει και τους μισθούς των βουλευτών, ενώ η Βουλή είναι κυριολεκτικά κλειστή.

Για να το πούμε απλά. Η Βουλή έκλεισε περίπου έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές, ενώ οι βουλευτές συνέχισαν να λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους. Ακολούθως, οι απερχόμενοι βουλευτές συνέχισαν να πληρώνονται μέχρι την ορκωμοσία των νέων χωρίς να πάνε καν δουλειά.

Έλα μου, όμως, που η Βουλή και πάλι, πριν προλάβει καλά-καλά να ανοίξει, θα ξανακλείσει για τις καλοκαιρινές διακοπές και οι νέοι βουλευτές θα συνεχίσουν κανονικά να λαμβάνουν το μηνιάτικο τους.

Πέραν από τους μισθούς, οι βουλευτές λαμβάνουν και επίδομα οδοιπορικών. Και φαίνεται πως το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακόμη και κατά τις περιόδους που η Βουλή παραμένει κλειστή, πέραν του γεγονότος ότι σε αρκετές περιπτώσεις εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσον το ποσό δικαιολογείται.

Σε κάποια φάση, αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν λέμε να μη λαμβάνουν μισθό οι βουλευτές, αλλά, εντάξει. Όταν η Βουλή κλείνει λόγω εκλογών, ίσως οι μισθοί τους να καλύπτονται από τα κόμματά τους, τουλάχιστον για να δίνεται και ένα παράδειγμα προς τα έξω. Από την άλλη ίσως είναι καιρός για αναθεώρηση και των ημερών λειτουργίας της Βουλής. Δεν γίνεται κάθε φορά να ακούμε πως υπάρχουν προτάσεις νόμου και νομοσχέδια που δεν έχουν χρόνο να προωθήσουν, αλλά ταυτόχρονα να κλείνουν τη Βουλή τόσες ημέρες κάθε χρόνο. Ας γίνει μια νέα ρύθμιση…

Ζακ.