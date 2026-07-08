Η Κοπεγχάγη αναδείχθηκε η πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα ετήσια κατάταξη του Economist Intelligence Unit (EIU).

Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Ο EIU αξιολόγησε συνολικά 173 πόλεις παγκοσμίως με βάση κριτήρια όπως η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές, ο πολιτισμός και ο πολιτισμός.

Γιατί ξεχώρισε η Κοπεγχάγη

Η Κοπεγχάγη συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του EIU, η διαρκής επιτυχία της δανικής πρωτεύουσας οφείλεται σε έναν «νικηφόρο συνδυασμό εξαιρετικών βαθμολογιών στη σταθερότητα και τις υποδομές, τον εξαιρετικό πολιτισμό και το περιβάλλον και την υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών».

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Μελβούρνη, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Σίδνεϊ ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση.

Μελβούρνη

Η Ζυρίχη, η οποία είχε βρεθεί πέρυσι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενη από τη Γενεύη στην έκτη. Η Οσάκα διατήρησε την έβδομη θέση, η Αδελαΐδα κατέλαβε την όγδοη, το Βανκούβερ την ένατη και το Τόκιο συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα.

Τόκυο

Δείτε τη λίστα με τις πρώτες 10 πόλεις:

Κοπεγχάγη, Δανία

Βιέννη, Αυστρία

Μελβούρνη, Αυστραλία

Σίδνεϊ, Αυστραλία

Ζυρίχη, Ελβετία

Γενεύη, Ελβετία

Οσάκα, Ιαπωνία

Αδελαΐδα, Αυστραλία

Βανκούβερ, Καναδάς

Τόκιο, Ιαπωνία

Πτώση για τις πόλεις του Κόλπου, άνοδος για την Ασία

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τον πόλεμο στον Ιράν είχαν αντίκτυπο στις βαθμολογίες αρκετών πόλεων της περιοχής του Κόλπου, κυρίως στον δείκτη της σταθερότητας. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν η Μουσκάτ του Ομάν, που υποχώρησε 14 θέσεις και βρέθηκε στην 123η, καθώς και η πόλη του Κουβέιτ που υποχώρησε 12 θέσεις και κατατάχθηκε 105η.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε βελτίωση μετά τη μείωση των βαθμολογιών πέρυσι λόγω επεισοδίων και κοινωνικών αναταραχών. Το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η πιο βιώσιμη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου καταλαμβάνοντας την 52η θέση μπροστά από το Λονδίνο που βρέθηκε στην 54η και το Εδιμβούργο στην 64η. Σημειώνεται ότι η Αθήνα βρέθηκε στην 88η θέση της κατάταξης.

Παρότι η Δυτική Ευρώπη παρέμεινε η περιοχή με τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά στη βιωσιμότητα, η μέση βαθμολογία της ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από το 2025. Αντίθετα, η Ασία κατέγραψε μικρή άνοδο, χάρη στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας κυρίως σε πόλεις της Κίνας όπως η Φουτζόου. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του EUI η βαθμολογία αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κυρίως χάρη στην αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της υγείας και στην εφαρμογή νέων συστημάτων μακροχρόνιας ασφάλισης.

Στο τέλος της λίστας παρέμεινε η Δαμασκός ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Η Τεχεράνη υποχώρησε στην 164η θέση λόγω του πολέμου, ενώ το Κίεβο βρέθηκε στην 166η θέση. Σύμφωνα με τον EIU, η μέση παγκόσμια βαθμολογία παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς η μείωση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή αντισταθμίστηκε από τις βελτιώσεις στον τομέα της υγείας στις ασιατικές πόλεις.

«Η άνοδος των επιδόσεων στην Ασία σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον εννέα ασιατικές πόλεις στις 20 κορυφαίες, μαζί με επτά ευρωπαϊκές πόλεις», δήλωσε η Άνα Νίκολς, διευθύντρια στο EIU.

iefimerida.gr