Καταιγιστικές εξελίξεις καταγράφηκαν εντός της χθεσινής ημέρας για τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator, ένα λογισμικό που έχει την αφετηρία του στην Κύπρο και έχει… επιμολύνει την Ελλάδα από το 2021. Οι εν λόγω εξελίξεις έλαβαν χώραν χθες στο νησί μας και επί ελλαδικού εδάφους.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες στην Κύπρο και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας Reporter που αναμεταδόθηκαν και στην Ελλάδα, αναφέρουν ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αρχίζει έρευνα για την υπόθεση που επικράτησε με την επωνυμία «μαύρο βαν» και η οποία εμπερικλείει τις δραστηριότητες των Ισραηλινών επιχειρηματιών Αβράαμ Σαχάκ Άβνι και Ταλ Ντίλιαν.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα πάντα με τον Reporter, θεωρείται βέβαιο πως όλα τα δημοσιεύματα του «Φιλελευθέρου», τα οποία αποτυπώνουν τη δημοσιογραφική μας έρευνα μεταξύ μιας εξαετίας (2016-2022) και αποτελούν αντικείμενο του βιβλίου του υπογράφοντα που κυκλοφορεί από τις 24 Ιουνίου, θα αποτελέσουν μέρος της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Το βιβλίο «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων» πραγματεύεται όχι μόνο τις δραστηριότητες των Άβνι και Ντίλιαν στο νησί μας, αποδίδοντας άγνωστες πτυχές για το θέμα, αλλά και τις έμμεσες σχέσεις εταιρειών παρακολούθησης με γνωστούς πολιτικούς και αξιωματούχους. Στο βιβλίο γίνονται αποκαλύψεις για συνομιλίες των τελευταίων, σε σχέση με το ρόλο των Άβνι και Ντίλιαν, όταν τους ζητήθηκαν οι θέσεις τους.

«Ο δημοσιογράφος … (σ.σ. αναφέρεται στον υπογράφοντα) στη βάση εγγράφων και στοιχείων που κατέχει, αναφέρεται στην έρευνα που πραγματοποίησε για το θέμα των παρακολουθήσεων στην Κύπρο, για την οποία θεωρείται βέβαιο πως θα κληθεί ενώπιον των ερευνητών προκειμένου να προσκομίζει μαρτυρία προς διερεύνηση» σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναπαράγεται και στην ιστοσελίδα της γνωστής εφημερίδας Documento (documentonews.gr), η οποία σημειώνει πως «ο Ασκός του Αιόλου άνοιξε και έρχεται στην επιφάνεια ξανά η σκοτεινή υπόθεση με το περιβόητο μαύρο βαν».

Τα επόμενα βήματα

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, τότε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, εφόσον ξεκαθαρίσει ότι δεν «τρέχει» άλλη παράλληλη έρευνα για το θέμα των παρακολουθήσεων, θα διορίσει λειτουργούς επιθεώρησης (ερευνητές με εξειδίκευση στη νομική επιστήμη), οι οποίοι θα ενεργήσουν στη βάση των όρων εντολής τους. Από τη νομοθεσία καθίσταται σαφές ότι θα ελεγχθεί ο ρόλος αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων σε σχέση με το κεφάλαιο.

Ήδη, πάντως, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει κάνει προκαταρκτική έρευνα εδώ και μήνες για καταγγελίες που της έγιναν σε σχέση με την ανάμειξη αξιωματούχων με το θέμα των παρακολουθήσεων. Αυτό είχε γίνει γνωστό τον Μάρτιο του 2026, σε συνεδρίαση της επιτροπής του απερχόμενου κοινοβουλευτικού σώματος (βλ. από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησαν οι βουλευτικές του Μαΐου).

Είχε επιβεβαιώσει

Ο επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών στις 11/3/2026 είχε ρωτηθεί από την βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου αν οι καταγγελίες που έχει ενώπιον της η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα διερευνηθούν. Είχε ζητήσει λεπτομέρειες και για το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, Ηλία Στεφάνου, ο οποίος είχε διοριστεί με αφορμή το σκάνδαλο του μαύρου βαν.

«Το άρθρο 18 του Νόμου λέει ότι όλες οι διεργασίες που γίνονται στην Αρχή τυγχάνουν εχεμύθειας. Και πρέπει να υπάρχει λόγος να αρθεί η εχεμύθεια. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω λόγο να αρθεί η εχεμύθεια διότι είναι μια έρευνα υπό εξέλιξη και θα πληροφορηθείτε το αποτέλεσμα», είχε πει τότε ο Πογιατζής, επιβεβαιώνοντας ότι το κεφάλαιο προχωρούσε.

Τι θα πραγματεύεται

Η έρευνά μας για τις παρακολουθήσεις στην Κύπρο άρχισε από το 2016, ενώ από το 2017 έχουμε αναδείξει επακριβώς στη βάση εγγράφων τις δραστηριότητες των ελεγχόμενων -κι από τις κυπριακές Αρχές- εταιρικών στελεχών, που αργότερα εμφανίστηκαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο «Φ» από το 2022 και το 2023 με συνεχή δημοσιεύματα είχε διασυνδέσει την υπόθεση του μαύρου βαν με το Predator και το σκάνδαλο που ξέσπασε στην Ελλάδα μετά τις επιμολύνσεις των κινητών τηλεφώνων του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Τότε όχι μόνο εντοπίσαμε πώς συνδέονταν οι Ταλ Ντίλιαν και Αβραάμ Σαχάκ Άβνι με το Predator που συντάραξε την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, αλλά είχαμε αναδείξει τον ρόλο υπαλλήλων τους και τις σχέσεις του με κυπριακό κόμμα και την Αστυνομία. Τα ονόματα συνεργατών των Ντίλιαν και Άβνι τα εντοπίσαμε και κατά την έρευνά μας σε εταιρείες που απασχόλησαν την ελληνική δικαιοσύνη και άλλες αρμόδιες Αρχές.

Οι αξιωματούχοι που θα απασχολήσουν την Αρχή

E-mail σε γραφείο Αβέρωφ, Σάββας και Μιχάλης Αγγελίδης και πόρισμα Ηλία Στεφάνου

Η όλη υπόθεση και η ποινική διερεύνηση που έγινε στην Κύπρο πραγματεύτηκε πολλά ζητήματα, που είχαν να κάνουν με αξιωματούχους, τους οποίους είναι εξουσιοδοτημένη να ελέγχει η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που θεωρείται βέβαιο ότι απασχολούν την Αρχή είναι ένα e-mail που είχε καταλήξει στα γραφεία του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και είχε αποσταλεί από συνεργάτιδα των Άβνι και Ντίλιαν. Ο τελευταίος ζητούσε εξυπηρέτηση για μια εξαγωγή λογισμικού στην Ολλανδία. Μάλιστα, σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις που μας έγιναν, το εν λόγω e-mail και η διαδρομή (είχε προωθηθεί στο Υπουργείο Εμπορίου) απασχόλησαν τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, Ηλία Στεφάνου, ο οποίος έλαβε μαρτυρίες από αξιωματούχους.

Επιπλέον, η κυπριακή υπόθεση των παρακολουθήσεων οδηγήθηκε στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας το 2021 (επέβαλε πρόστιμο σε εταιρεία του Ντίλιαν) υπό πολιτικές επικρίσεις για τον ρόλο του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Ο τελευταίος, όπως αποκαλύψαμε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2021, καλείτο να ελέγξει τον Ισραηλινό επιχειρηματία, Αβραάμ Σαχάκ Άβνι, ο οποίος υπήρξε συνέταιρος του Μιχάλη Αγγελίδη (θα άνοιγαν μαγαζί με την επωνυμία Spy Shop), αδερφού του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Επίσης, ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς τέθηκε καταγγελία που αποκάλυψε ο «Φ» (Μάιος 2023) και παρουσίαζε τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των παρακολουθήσεων και οι οποίες λάμβαναν υπηρεσίες από γραφείο παροχής υπηρεσιών, που συνδεόταν με δικηγορική εταιρεία συμφερόντων του κ. Αγγελίδη.

Πάντως, ο κ. Αγγελίδης τοποθετήθηκε και για τις δυο υποθέσεις, όταν του ζητήσαμε δήλωση. Για την πρώτη περίπτωση είχε δηλώσει άγνοια για τις δραστηριότητες του αδερφού του, ενώ απέκλεισε ενδεχόμενο επηρεασμού του. Για τη σχέση γραφείου παροχής διοικητικών υπηρεσιών με εταιρείες παρακολούθησης, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει ίχνος ασυμβίβαστου στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης του μαύρου βαν».

Στο βιβλίο μας που εκδόθηκε στις 24/6 αποκαλύπτουμε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης, ενώ παρουσιάζουμε τις πλήρεις τοποθετήσεις που μας είχαν κάνει Αγγελίδης και Νεοφύτου. Στο βιβλίο, επίσης, αποκαλύπτεται η έμμεση σχέση που είχε η υπουργός Δικαιοσύνης, Έμιλυ Γιολίτη, με την εταιρεία L3Harris. Η νομική αυτή οντότητα σύμφωνα με αποκάλυψη των New York Times φερόταν να προσπαθούσε να εξαγοράσει την NSO για λογαριασμό υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ.

Αγωγή €7.6 εκατ. με έντονο κυπριακό στοιχείο

Χθες έχουν καταχωρισθεί αγωγές εκ μέρους οκτώ θυμάτων των υποκλοπών ανάμεσα τους ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι ιδιώτες. Αξιώνουν αποζημιώσεις €7,6 εκατ. από εμπλεκόμενους στο κουβάρι των παρακολουθήσεων. Οι αγωγές στρέφονται κατά 14 συνολικά νομικών και φυσικών προσώπων, ανάμεσά τους οι τέσσερις ιδιώτες που καταδικάστηκαν σε βαρύτατες ποινές (126 χρόνια).

Ένας εξ αυτών ο γνώριμός μας Ταλ Ντίλιαν που δημόσια έχει εκτοξεύσει απειλές για αποκαλύψεις ενόψει της δίκη του στο εφετείο, καθώς και άλλων στελεχών της εταιρείας Ιntellexa που εμπορευόταν το λογισμικό Predator και άλλων προσώπων. Η έκτιση ή όχι των ποινών θα εξαρτηθεί από το Εφετείο ενώπιον του οποίου θα αχθεί η υπόθεση.

Το κυπριακό στοιχείο είναι έντονο, πάντως. Ενδεικτική είναι η αναφορά που γίνεται στην αγωγή και αφορά το ιστορικό της υπόθεσης. Καταγράφεται το ιστορικό του Predator, το οποίο αποκτήθηκε μέσω κυπριακής εταιρείας, ενώ κάποια πρόσωπα από τα συνολικά 14 που ενάγονται έχουν ως βάση τους την Κύπρο, όπως η Σάρα Αλεξάντρα Χάμου, η Εινάτ Σεμάνα Νισίμ και ο Δημήτριος Ξυπτέρας.