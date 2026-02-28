Η προχθεσινή καταδίκη του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή του ομίλου Intellexa με δραστηριοποίηση στον κλάδο των παρακολουθήσεων, φαίνεται να έχει προεκτάσεις, αλλά και παρενέργειες για την Κύπρο.

Πρώτα απ΄ όλα, η υπόθεση δεν κλείνει με την επιβολή ποινής φυλάκισης οκτώ ετών στον πρώην ανώτερο αξιωματικό του Ισραήλ υπηρεσίας πληροφοριών, στη σύζυγό του και δυο άλλους Ελλαδίτες επιχειρηματίες, για παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator.

όπως έγραψε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Ομέρ Μπενγιάκομπ, στη χθεσινή έκδοση της Haaretz, πρώτη φορά στα χρονικά υπήρξε μια τέτοια καταδικαστική απόφαση. Όπως σημειώνει, χαρακτηριστικά, «αυτή αποτελεί την πρώτη ποινική καταδίκη στελεχών εμπορικής εταιρείας λογισμικού κατασκοπείας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες τους έκαναν χρήση της τεχνολογίας που παρείχαν». Στην πιο πάνω παράγραφο αποδίδονται κι εμμέσως οι προεκτάσεις της προχθεσινής δικαστικής εξέλιξης, αφού πλέον υπάρχει ένα προηγούμενο σε ό,τι αφορά καταδίκες για ζητήματα παρακολουθήσεων.

Τα βόλια…

Από εκεί και πέρα το Δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στις ελλαδικές διωκτικές Αρχές για να διερευνήσουν πιθανά πρόσθετα αδικήματα που διαπράχθηκαν από τους τέσσερις κατηγορούμενους και άλλους μάρτυρες στη δίκη, κατόπιν πληροφοριών που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αυτό σημαίνει ότι τα βόλια δεν αποκλείεται να αγγίξουν και την Κύπρο. Όπως είναι καλά γνωστό, ο «Φ» με αποκαλυπτικά του δημοσιεύματα μεταξύ της διετίας 2022 και 2023 έχει διασυνδέσει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας το ελλαδικό σκάνδαλο με τη δράση Ισραηλινών επιχειρηματιών στην Κύπρο χρόνια προηγουμένως.

Τεκμηριωμένη διασύνδεση

Η έρευνά μας για τις παρακολουθήσεις στην Κύπρο άρχισε από το 2016, ενώ από το 2017 έχουμε αναδείξει επακριβώς στη βάση εγγράφων τις δραστηριότητες των ελεγχόμενων -κι από τις κυπριακές Αρχές- εταιρικών στελεχών, που αργότερα εμφανίστηκαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο «Φ» από το 2022 και το 2023 με συνεχή δημοσιεύματα είχε διασυνδέσει την υπόθεση του μαύρου βαν με το Predator και το σκάνδαλο που ξέσπασε στην Ελλάδα μετά τις επιμολύνσεις των κινητών τηλεφώνων του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Τότε όχι μόνο εντοπίσαμε πώς συνδέονταν οι Ταλ Ντίλιαν και Αβραάμ Σαχάκ Άβνι με το Predator που συντάραξε την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, αλλά είχαμε αναδείξει τον ρόλο υπαλλήλων τους και τις σχέσεις του με κυπριακό κόμμα και την Αστυνομία. Τα ονόματα συνεργατών των Ντίλιαν και Άβνι τα εντοπίσαμε και κατά την έρευνά μας σε εταιρείες που απασχόλησαν την ελληνική δικαιοσύνη και άλλες αρμόδιες Αρχές.

Επεξεργάζεται η Αρχή

Μάλιστα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», αυτή τη στιγμή η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αξιολογεί καταγγελίες που ήδη της έχουν γίνει κι αφορούν όλο το φάσμα του κυπριακού σκανδάλου με το μαύρο βαν.

Το e-mail

Η όλη υπόθεση και η ποινική διερεύνηση που έγινε στην Κύπρο πραγματεύτηκε πολλά ζητήματα, που είχαν να κάνουν με αξιωματούχους, τους οποίους είναι εξουσιοδοτημένη να ελέγχει η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που θεωρείται βέβαιο ότι απασχολούν την Αρχή είναι ένα e-mail που είχε καταλήξει στα γραφεία του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και είχε αποσταλεί από συνεργάτιδα των Άβνι και Ντίλιαν. Ο τελευταίος ζητούσε εξυπηρέτηση για μια εξαγωγή λογισμικού στην Ολλανδία. Μάλιστα, σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις που μας έγιναν, το εν λόγω e-mail και η διαδρομή (είχε προωθηθεί στο Υπουργείο Εμπορίου) απασχόλησαν τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, Ηλία Στεφάνου, ο οποίος έλαβε μαρτυρίες από αξιωματούχους.

Ο Σάββας Αγγελίδης

Επιπλέον, η κυπριακή υπόθεση των παρακολουθήσεων οδηγήθηκε στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας το 2021 (επέβαλε πρόστιμο σε εταιρεία του Ντίλιαν) υπό πολιτικές επικρίσεις για τον ρόλο του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Ο τελευταίος, όπως αποκαλύψαμε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2021, καλείτο να ελέγξει τον Ισραηλινό επιχειρηματία, Αβραάμ Σαχάκ Άβνι, ο οποίος υπήρξε συνέταιρος του Μιχάλη Αγγελίδη (θα άνοιγαν μαγαζί με την επωνυμία Spy Shop), αδερφού του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Επίσης, ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς τέθηκε καταγγελία που αποκάλυψε ο «Φ» (Μάιος 2023) και παρουσίαζε τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των παρακολουθήσεων και οι οποίες λάμβαναν υπηρεσίες από γραφείο, που συνδεόταν με δικηγορική εταιρεία συμφερόντων του κ. Αγγελίδη.

Πάντως, ο κ. Αγγελίδης τοποθετήθηκε και για τις δυο υποθέσεις, όταν του ζητήσαμε δήλωση. Για την πρώτη περίπτωση είχε δηλώσει άγνοια για τις δραστηριότητες του αδερφού του, ενώ απέκλεισε ενδεχόμενο επηρεασμού του. Για τη σχέση γραφείου παροχής διοικητικών υπηρεσιών με εταιρείες παρακολούθησης, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει ίχνος ασυμβίβαστου στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης του μαύρου βαν».

Αντιδράσεις ΑΚΕΛ και Οικολόγων

Χθες καταγράφηκαν και πολιτικές αντιδράσεις επί κυπριακού εδάφους για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Σε δήλωση του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, αφού πρώτα αναφέρεται στη σχέση του Ελλαδικού σκανδάλου με το κυπριακό, κάνοντας λόγο για «θεσμική διαπλοκή της κυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού, με τις εταιρίες των πρώην Ισραηλινών πρακτόρων» πρόσθεσε: «Δυστυχώς όμως, όταν οι ίδιοι άνθρωποι βρέθηκαν και αυτοί και οι εταιρείες τους μπροστά στη Δικαιοσύνη κάποιοι επέλεξαν βολικά να τους αναστείλουν την ποινική δίωξη για να τη βγάλουν καθαρή. Αυτό και αν είναι οσμή θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς».

Εξάλλου, το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών αναφέρει πως, «οι εξελίξεις στην Ελλάδα, με πρωτόδικη καταδίκη του Ταλ Ντίλιαν για το λογισμικό Predator, επαναφέρουν αναπόφευκτα τη συζήτηση για την υπόθεση του ”μαύρου βαν” στην Κύπρο και επιβεβαιώνουν γιατί, από την πρώτη στιγμή, επιμέναμε ότι δεν πρόκειται για ένα ”παρεξηγημένο περιστατικό”, αλλά για ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα των δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας και της ποιότητας της δημοκρατίας».

Παράλληλα, οι Οικολόγοι σημειώνουν πως, «η υπόθεση του μαύρου βαν, της ισραηλινής εταιρείας παρακολουθήσεων των Ντίλιαν και Άβνι, η πιθανή επαγγελματική σχέση του Άβνι με τον αδελφό του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κ. Σ. Αγγελίδη και ο πιθανός επηρεασμός του στην απόφαση για απόσυρση της ποινικής υπόθεσης είχαν προκαλέσει τις δίκαιες αντιδράσεις της κυπριακής κοινής γνώμης».

Η απόφαση του Δικαστηρίου για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Προχθές κρίθηκαν ένοχοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, δηλαδή ο γνωστός στην Κύπρο επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέλιξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος για τρία αδικήματα, για τα οποία επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης.

Πρόκειται για πλημμελήματα μεν, τα οποία, όμως, οδήγησαν σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, κατά συγχώνευση 8 έτη, με ολική έκτιση της ποινής και αναστολή μέχρι την εκδίκαση της Έφεσης.

Οι προαναφερθέντες καταδικάστηκαν για (1) επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, (2) παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και (3) παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Νίκος Ασκιανάκης διαβάζοντας την ετυμηγορία ανέφερε ανάμεσα σ΄ άλλα: «Αποδείχθηκε ότι από κοινού και σε συναπόφαση τέλεσαν τις αποδιδόμενες πράξεις με κοινό δόλο και επενέβησαν στις κινητές συσκευές των παθόντων».

Ο δε εισαγγελέας, Δημήτρης Παυλίδης, εισηγήθηκε να μην δοθούν ελαφρυντικά σε κάποιον η κάποιαν από τους κατηγορούμενους. Αιτιολογώντας τη θέση είπε ότι «το μέγεθος της επιχείρησης εγκατάστασης, η στράτευση των αγνώστων ανθρώπων, μυστικών υπηρεσιών, η σαφής γνώση της παράνομης χρήσης του Predator, η πληθώρα εταιρειών και παρένθετων προσώπων και ότι η εταιρεία συνέχισε να δραστηριοποιείται το ‘23 και το ‘24 με προφανή σκοπό το κέρδος αποκλείει οποιοδήποτε ελαφρυντικό».

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που εξασφάλισε από την Ελλάδα το philenews, το δικαστήριο συνέδεσε ευθέως την άσκηση κατασκοπείας με την σχέση της συγκεκριμένης εταιρείας με το Ισραήλ. Με άλλα λόγια, με κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.