Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Η Ελλάδα εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για τη Shield AI, τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αμερικανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας και αυτόνομων συστημάτων, η οποία σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, προσλήψεις και τη δημιουργία εγκαταστάσεων συντήρησης για τον στόλο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της.

Η συζήτηση για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Shield AI στην Ελλάδα έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της συμφωνίας με τον Ελληνικό Στρατό για την επέκταση του στόλου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) τύπου V-BAT, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων Επίγνωσης Ναυτικού Χώρου (Maritime Domain Awareness – MDA) στο Αιγαίο Πέλαγος.

O James Lythgoe, Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Shield AI, ανέφερε πως η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία στελέχωσης της ελληνικής παρουσίας της, ενώ παράλληλα προχωρά στη δημιουργία γραφείου και εγκατάστασης MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), η οποία θα αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη μονάδα της Shield AI εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

“Έχουμε δεσμευτεί στην Ελλάδα με πολύ ουσιαστικό τρόπο. Ήδη ξεκινήσαμε δυναμικά τις προσλήψεις, ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας γραφείων και εγκατάστασης συντήρησης. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για τη Shield AI, καθώς θα είναι η πρώτη εγκατάσταση MRO εκτός των ΗΠΑ”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Γιατί επενδύει στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της στη χώρα συνδέεται άμεσα με τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας.

“Η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Υπάρχει η ανάγκη επιτήρησης περισσότερων από 2.000 νησιών, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις ασφαλείας. Για αυτόν τον λόγο είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στην υποστήριξη αυτής της αποστολής”, σημειώνει.

Η Shield AI ήδη συνεργάζεται με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσω των συστημάτων V-BAT, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες νησιωτικές περιοχές της χώρας, υποστηρίζοντας κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, ότι σχεδιάζει να επεκτείνει τις επενδύσεις της στο αμυντικό οικοσύστημα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του λογισμικού αυτονομίας Hivemind, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη κυρίαρχων αυτόνομων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Προσλήψεις και δημιουργία ελληνικής ομάδας

Η εταιρεία σχεδιάζει αρχικά να στελεχώσει την ελληνική της παρουσία με περίπου δέκα άτομα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά. Η ομάδα θα περιλαμβάνει μηχανικούς, στελέχη συντήρησης, project managers, προσωπικό επιχειρηματικής ανάπτυξης και διοικητικά στελέχη.

“Θέλουμε να επενδύσουμε στο ελληνικό οικοσύστημα και στην ελληνική οικονομία. Το μοντέλο μας είναι να δημιουργούμε συνεργασίες και όχι απλές εμπορικές συναλλαγές. Όπως κάναμε στην Ουκρανία, όπου ανοίξαμε δύο γραφεία και ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης με προσλήψεις σχεδόν αποκλειστικά Ουκρανών, έτσι θέλουμε να λειτουργήσουμε και στην Ελλάδα”, τονίζει.

Η πρώτη εγκατάσταση συντήρησης εκτός ΗΠΑ

Κεντρικό στοιχείο της επένδυσης αποτελεί η δημιουργία εγκατάστασης συντήρησης για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη V-BAT που επιχειρούν στην Ελλάδα.

Η μονάδα θα αναλάβει τη συντήρηση του διαρκώς αυξανόμενου στόλου των συστημάτων που βρίσκονται αναπτυγμένα στα ελληνικά νησιά, ενισχύοντας την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και την τοπική υποστήριξη.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με την αυτονομία και το λογισμικό, αξιοποιώντας συνεργασίες με ελληνικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Έρχεται στρατηγική συνεργασία

Ο James Lythgoe αποκαλύπτει επίσης ότι η Shield AI διαθέτει στρατηγικό εταίρο στην Ελλάδα και βρίσκεται κοντά στην επίσημη ανακοίνωση μιας νέας συνεργασίας.

Χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, αναφέρει ότι η συνεργασία αφορά την από κοινού ανάπτυξη νέων λύσεων ειδικά για τις ανάγκες της Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής και επιχειρησιακής αυτονομίας.

“Θα ανακοινώσουμε σύντομα μια στρατηγική συνεργασία με ελληνικό εταίρο. Στόχος είναι να συν-αναπτύξουμε νέες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της Ελλάδας και να συμβάλουμε στην ενίσχυση της εθνικής αυτονομίας στον τομέα της άμυνας”, σημειώνει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι στρατηγικός στόχος της Shield AI είναι η επιτάχυνση της υιοθέτησης αυτόνομων τεχνολογιών από τις ένοπλες δυνάμεις. “Φέρνουμε εργαλεία που έχουμε αναπτύξει έπειτα από επενδύσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ και αλλού και τα καθιστούμε διαθέσιμα στην Ελλάδα, ώστε ο Ελληνικός Στρατός και οι Ένοπλες Δυνάμεις να μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη των δικών τους αυτόνομων δυνατοτήτων”, σημειώνει.

Όπως τονίζει, η παρουσία της εταιρείας στη χώρα δεν περιορίζεται στην προμήθεια συστημάτων ή στη δημιουργία υποδομών υποστήριξης. “Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πουλήσουμε V-BAT ή να δημιουργήσουμε εγκαταστάσεις εδώ. Αυτό που έχει σημασία είναι να συμβάλουμε στο τοπικό οικοσύστημα και στην οικονομία, μέσα από προσλήψεις αλλά και συνεργασίες με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία”, αναφέρει.

Στο πλαίσιο αυτό, προαναγγέλλει και νέα συνεργασία στην Ελλάδα. “Άκουσα νωρίτερα αρκετές ελληνικές αμυντικές εταιρείες να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα μια συνεργασία εδώ στην Ελλάδα”, προσθέτει, αναφερόμενος στις συναντήσεις διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών και επενδυτών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΕΛΚΑΚ κατά τη διάρκεια των Panathenea.

Επένδυση 2 δισ. δολαρίων

Η ενίσχυση της παρουσίας της Shield AI στην Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία έχει εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 12,7 δισ. δολάρια.

Όπως εξηγεί ο κ. Lythgoe, μέρος των κεφαλαίων αξιοποιήθηκε για την εξαγορά της Aechelon Technology Inc., εταιρείας που ειδικεύεται σε συνθετικά περιβάλλοντα δοκιμών, ενώ σημαντικοί πόροι κατευθύνονται και στην περαιτέρω ανάπτυξη του X-BAT, ένα επόμενης γενιάς μη επανδρωμένο αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Όπως αναφέρει, η πλατφόρμα αυτή έχει τη δυνατότητα να διανύει περίπου διπλάσια απόσταση σε σχέση με ένα F-35, διαθέτει αντίστοιχη επιχειρησιακή ικανότητα οπλισμού, αλλά με σημαντικά χαμηλότερο κόστος και χωρίς την ανάγκη πιλότου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης χωρίς ανάγκη διαδρόμου προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σε χώρες με έντονο νησιωτικό χαρακτήρα όπως η Ελλάδα, επιτρέποντας την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων σε πολλαπλές τοποθεσίες και ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ευελιξία.

“Πιστεύουμε ότι τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα στο μέλλον”, καταλήγει.

Ποια είναι η Shield AI

Η Shield AI ιδρύθηκε το 2015 από τους Brandon Tseng, Ryan Tseng και Andrew Reiter, με αφετηρία την εμπειρία του Brandon Tseng ως πρώην μέλος των Navy SEALs, όπου ήρθε αντιμέτωπος με επιχειρησιακά κενά που η αυτόνομη τεχνολογία θα μπορούσε να καλύψει με καθοριστικό – ακόμη και σωτήριο – τρόπο.

Η βασική ερώτηση που έθεσε η ομάδα ήταν πώς θα μοιάζει ο στρατός του 2030 και ποιος θα είναι ο ρόλος της αυτονομίας σε αυτόν. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η ανάπτυξη “AI πιλότων” που θα μπορούν να υποστηρίζουν κάθε στρατιωτική πλατφόρμα – από αεροσκάφη και drones έως πλοία, δορυφόρους και υποβρύχια.

Με στόχο να καλύψει το έλλειμμα εξειδικευμένου software και AI engineering στον αμυντικό κλάδο, η εταιρεία δημιουργήθηκε ως μια νέα γενιά αμυντικής και αεροδιαστημικής τεχνολογίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και τους συμμάχους τους, με κεντρικό στόχο την προστασία στρατιωτικού προσωπικού και πολιτών.

Forbes