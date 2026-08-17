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Αυξημένη κίνηση από Κυπρίους καταγράφουν τα κέντρα αναψυχής σε αρκετές περιοχές του νησιού κατά τη θερινή περίοδο, την ώρα που οι επισκέψεις τουριστών παρουσιάζουν μείωση περίπου 15%-20% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), Νεόφυτος Θρασυβούλου, χαρακτήρισε «πολύ ικανοποιητική» την κίνηση που καταγράφεται στα παραλιακά μέτωπα, αλλά και στα ορεινά.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι οι Κύπριοι «τίμησαν τον τόπο τους», παρά το γεγονός ότι πολλοί επέλεξαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

«Με τους Κύπριους δεν υπάρχει μείωση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται αύξηση. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην Πάφο και στις ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου.

Λιγότερες έξοδοι από τους τουρίστες

Διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι επισκέψεις τουριστών στα κέντρα αναψυχής, οι οποίες παραμένουν μειωμένες κατά 15%-20% σε ετήσια βάση.

Ο κ. Θρασυβούλου συνέδεσε την πτώση με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και με τις επιλογές των επισκεπτών όσον αφορά τη διαμονή και τη διατροφή τους.

Όπως εξήγησε, οι τουρίστες που επιλέγουν καταλύματα πολύ χαμηλού κόστους δεν διαθέτουν απαραιτήτως περισσότερα χρήματα για εστίαση, καθώς ταξιδεύουν με περιορισμένο και προκαθορισμένο προϋπολογισμό.

«Άμα ένας έρχεται με 50 ευρώ στην Κύπρο και βρήκε και ένα διαμέρισμα με άλλα 50, νομίζει ότι θα βγαίνει έξω και θα τρώει με 5 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα», ανέφερε.

Στο προσκήνιο η αγορά της Πολωνίας

Αναφερόμενος στις αγορές προέλευσης των τουριστών, ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ είπε ότι η Πολωνία αναδεικνύεται σε νέα σημαντική αγορά για την Κύπρο.

Αντίθετα, το Ισραήλ δεν αντιπροσωπεύει πλέον το ίδιο υψηλό ποσοστό επισκεπτών σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, ενώ η ρωσική αγορά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ξεκαθάρισε τελείως».

Ο κ. Θρασυβούλου εξέφρασε την προσδοκία να συνεχιστεί η αύξηση επισκεπτών που καταγράφηκε πέρυσι από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι προσπάθειες του Υφυπουργείου Τουρισμού για την προσέλκυση επισκεπτών από τις βόρειες χώρες θα αποδώσουν αποτελέσματα.

«Το προζύμι» των κέντρων αναψυχής οι Κύπριοι

Ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ υπογράμμισε τη σημασία της εγχώριας αγοράς για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, χαρακτηρίζοντας τους Κυπρίους «το προζύμι» και «τη μαγιά» των κέντρων αναψυχής.

«Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας στηρίζουν για μία μέρα ή μία εβδομάδα, αλλά για χρόνια», ανέφερε.

Ευχαρίστησε, παράλληλα, τους Κυπρίους οι οποίοι, παρά τις οικονομικές συνθήκες, επέλεξαν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Στόχος η επέκταση της τουριστικής περιόδου

Ο κ. Θρασυβούλου εκτίμησε ότι η συρρίκνωση της χειμερινής περιόδου θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την τουριστική οικονομία της Κύπρου.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα να επικρατήσει ειρήνη στην περιοχή, ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει ομαλά η τουριστική βιομηχανία.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η Κύπρος διαθέτει «όλες τις δυνατότητες και όλα τα φόντα» για να καταστεί πιο ανταγωνιστική και να υπερέχει έναντι άλλων τουριστικών προορισμών.

«Μια κοινή προσπάθεια από όλους μας θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.