Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ήταν θέμα χρόνου να γίνουν και δημοσίως μαλλιά κουβάρια στον Συναγερμό. Και ας μην ήθελε να το παραδεχθεί και να προνοήσει η ηγεσία.

Και μας μιλούσε κάθε λίγο η πρόεδρος για ενότητα και διερωτούμασταν τι εννοεί. Ενότητα ποιων στον ΔΗΣΥ; Των δικών της; Αυτών που προσέθεσε στην παρέα της διά των διορισμών; Είχε άλλους υπόψη για συνένωση;

Ακόμα και τώρα, η κυρία Δημητρίου και αρκετοί από την ηγετική πυραμίδα εμφανίζονται να πιστεύουν πως με την επίσπευση των διαδικασιών για το χρίσμα έκοψαν τον βήχα στον Αβέρωφ, του πήραν τον αέρα και τον απομόνωσαν. Και θα προχωρήσουν τώρα, νομίζουν, όμορφα κι ωραία και με βάση το καταστατικό, στις εσωτερικές διαδικασίες για την επισημοποίηση της Αννίτας.

Κι ας φωνάζει ήδη ο Παμπορίδης ότι με όλη αυτή την τρεχάλα των διαδικασιών δεν έχει ο άνθρωπος χρόνο ούτε να σκεφτεί αν θα κάνει ή όχι το βήμα. Και άμα ο Παμπορίδης, που είναι μέσα στα πράγματα και όσο ‘ναι έκανε κάποιες σκέψεις στον χρόνο που μεσολάβησε από τις βουλευτικές, λέει ότι δεν του αφήνουν χρόνο να αποφασίσει και να ετοιμάσει μια στοιχειώδη εκστρατεία να πείσει τα μέλη του κόμματος -ούτε καν για να μαζέψει τους 500 που χρειάζεται για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητά του- σκεφτείτε τι ζόρι έχουν άλλα στελέχη που ίσως θα ήθελαν να καταθέσουν μία πρόταση προς τα μέλη.

Ας κάνουν καλά μεταξύ τους. Όμως είναι ξεκάθαρο πως η πρόεδρος και η ηγεσία σε ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθούν να θεωρούν μόνο πρόβλημα τον Αβέρωφ και να νομίζουν πως τους έκανε τη χάρη το πρόβατο και βγήκε μόνο του έξω από το μαντρί.

Τον ελέφαντα στο δωμάτιο -και δεν το λέμε με κακή έννοια- κάνουν ακόμα πως δεν τον βλέπουν.

Το ξανάγραψε η στήλη και το επαναλαμβάνει γιατί το πιστεύει, παρ’ ότι δεν την αφορά άμεσα το θέμα: Με τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνει η πρόεδρος να δείχνουν πως περίπου ένας στους τρεις Συναγερμικούς θέλει Χριστοδουλίδη, δεν νοείται να εμφανίζουν δημοκρατική την εκλογική διαδικασία που ξεκίνησαν. Ας τη λένε νομοτυπική, κάπως. Απέβαλαν από το κόμμα τον Χριστοδουλίδη και τώρα μπορούν να λένε πως νομοτυπικά δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το χρίσμα, ακόμα και αν ήθελε.

Ουσιωδώς δημοκρατική όμως δεν είναι αυτή η διαδικασία. Πώς να ψηφίσει και τι να ψηφίσει το 25-30% που λέει η δημοσκόπησή (τους) ότι είναι οι υποστηρικτές του Χριστοδουλίδη μέσα στις 52 χιλιάδες που λένε πως είναι τα μέλη τους;

Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει ένα δίκαιο όταν λέει πως η ηγεσία έβαλε την άμαξα μπροστά από τα άλογα. Διότι αποφάσισε να διεκδικήσει τις εκλογές με «δικό της» υποψήφιο, μέλος του κόμματος, χωρίς να συζητήσει με κανένα άλλο κόμμα, κανένα άλλο παράγοντα, κανένα άλλο ιστορικό στέλεχος που δεν είναι σήμερα στην ηγετική ομάδα. Και χωρίς να συζητήσει σοβαρά με τον Χριστοδουλίδη, για τον οποίο ο Αβέρωφ τούς είπε την Τρίτη πως μοιάζουν σαν αδελφάκια. Το λένε τα 3/4 της Κύπρου, είναι αλήθεια.

Με αυτά και με άλλα, η ηγεσία του ΔΗΣΥ καταδικάζει τον υποψήφιο που η ίδια θα μοστράρει αργά ή γρήγορα στον προεκλογικό στίβο, να τρέξει στις εκλογές με περιορισμένες ή αμφισβητούμενες πιθανότητες στον α’ γύρο. Με ή χωρίς Αβέρωφ στα πόδια της.

Όμως, αυτά ας προβληματίσουν εκείνους. Τους υπόλοιπους προβληματίζει τι ακριβώς θα ζήσουμε τους επόμενους 17 μήνες. Σε ούτε 15 μέρες αρχίζει η συζήτηση του προϋπολογισμού. Με πληθωρισμό πάνω από 5%, με μεταφορές – ηλεκτρισμό να θερίζουν, το στεγαστικό να μυρίζει Ισπανία και το καλάθι ελαφρύ για χιλιάδες μκρομεσαίους. Ναι, θα υπερψηφίσει ο ΔΗΣΥ, αλλά με πόσες και ποιες τροπολογίες και παρεμβάσεις;

Και ακολουθεί το νομοσχέδιο για τα συνταξιοδοτικά. Τι στο καλό θα γίνει στη Βουλή αφού η κυβερνητική πρόταση πάει χωρίς τη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων, με τον ΔΗΣΥ να έχει ήδη μπει στην προεκλογική εκστρατεία, το ΑΚΕΛ να μαδά μαργαρίτα μέχρι να κάτσει Μαυρογιάννης, τον Νικόλα και κάποιους άλλους στο ΔΗΚΟ να λένε «εμείς δεν έχουμε ακόμα υποψήφιο τα καημένα» και άλλους να παίζουν με τα κινητά;

Κι αν προκύψει και καμιά στραβή με την ηλεκτρική διασύνδεση; Μπορούν όλοι αυτοί να μεταδώσουν αίσθημα σοβαρότητας και ασφάλειας;