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Σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται 54χρονος, μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, ενώ ο 54χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο – Πρωταρά, έχοντας ως συνεπιβάτη 49χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, έχασε τον έλεγχο της με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και να ανατραπεί.

Οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, η 49χρονη υπέστη κάταγμα κνήμης και κρατήθηκε για νοσηλεία. Ο 54χρονος φέρει υπαραχνοειδή αιμορραγία, διάφορες κακώσεις και κατάγματα και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με την κατάσταση του να θεωρείται κρίσιμη.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.