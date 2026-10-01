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Πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα αγωγή προωθείται ενώπιον της κυπριακής δικαιοσύνης, με νεαρή κοπέλα να διεκδικεί αποζημιώσεις πέραν των €2 εκατ. για σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της, που όπως ισχυρίζεται, προκλήθηκαν από τη χρήση παιδικής πούδρας της γνωστής εταιρείας Johnson & Johnson.

Ήδη οι νομικοί σύμβουλοι της κοπέλας έστειλαν στην εταιρεία σχετική επιστολή με τις απαιτήσεις της πελάτιδός τους και αν δεν ανταποκριθεί, θα καταχωρηθεί αγωγή.

Η υπόθεση είναι μεν η πρώτη που προωθείται στην Κύπρο, αλλά σε χώρες του εξωτερικού η κατασκευάστρια εταιρεία βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και χρόνια, ύστερα από αγωγές τις οποίες καταχώρησαν γυναίκες.

Στην επιστολή απαίτησης, η γυναίκα που διεκδικεί αποζημιώσεις, πέραν του ιατρικού φακέλου που επικαλείται, παραθέτει και φωτογραφικό υλικό το οποίο αφορά εγχειρήσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, ήταν αποτέλεσμα της χρήσης πούδρας της εταιρείας.

Η παραπονούμενη ισχυρίζεται ότι ως αποτέλεσμα της χρήσης της πούδρας επηρεάστηκε από μεσοθηλίωμα, που αναπτύσσεται στο μεσοθήλιο.

Η ίδια ισχυρίζεται, με δήλωσή της, πως χρησιμοποιούσε παιδική πούδρα της συγκεκριμένης εταιρείας σε καθημερινή βάση, όχι μόνο όταν ήταν παιδί (από γεννήσεως της) αλλά και όταν ενηλικιώθηκε.

Περαιτέρω υποστηρίζει πως έτυχε θεραπείας περιλαμβανομένων και εγχειρήσεων στο εξωτερικό και ότι υπέστη σημαντικά έξοδα και οικονομικές απώλειες.

Σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο της, η γυναίκα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συνέπειες στην υγεία της. Διαπίστωσε το πρόβλημα σχετικά πρόσφατα και έκτοτε ταλαιπωρείται. Μάλιστα, ισχυρίζεται πως της δημιουργήθηκαν και άλλα προβλήματα, ως γυναίκα, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστούν.

Δικηγόροι της ενάγουσας είναι τα δικηγορικά γραφεία Κleopa & Paraskeva LLC και Leonidas Georgiou.

Σημειώνεται, πως σε σχετικό κείμενο στη «Νομική Βιβλιοθήκη», ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2026 αναφέρεται, πως η εταιρεία ανακοίνωσε προτεινόμενη συμφωνία διευθέτησης ύψους 5,5 δισ. δολαρίων για την επίλυση δεκάδων χιλιάδων αγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω των οποίων υποστηρίχθηκε ότι η βρεφική πούδρα και άλλα προϊόντα ταλκ που παρήγαγε, συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών.

Στο ίδιο κείμενο διευκρινίζεται, πως το ποσό των 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί εκτίμηση και όχι το ανώτατο όριο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η συμφωνία η οποία μπορεί να βάλει τέλος σε μια δικαστική διαμάχη η οποία διαρκεί περισσότερο από μια δεκαετία, αφορά περίπου 76.000 υφιστάμενες αξιώσεις.

«Το άρθρο του Reuters είναι μονόπλευρο, ψευδές και εμπρηστικό», ανέφερε η απάντηση της εταιρείας, κάνοντας λόγο για μια «παράλογη θεωρία συνωμοσίας». «Η βρεφική πούδρα της Johnson & Johnson είναι ασφαλής και χωρίς αμίαντο. Μελέτες σε περισσότερους από 100.000 άνδρες και γυναίκες δείχνουν ότι το ταλκ δεν προκαλεί καρκίνο ή ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο. Χιλιάδες ανεξάρτητες δοκιμές από ρυθμιστικές αρχές και τα κορυφαία εργαστήρια στον κόσμο αποδεικνύουν ότι η βρεφική πούδρα μας δεν περιείχε ποτέ αμίαντο».

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια εκκρεμούν 69.000 υποθέσεις. Η τελική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, μόνο αν γίνει αποδεκτή τουλάχιστον από το 90% των εναγουσών.

Σημειώνεται πάντως, ότι η εταιρεία Johnson & Johnson εξακολουθεί να αρνείται ότι τα προϊόντα ταλκ (προϊόντα περιποίησης δέρματος) προκαλούν καρκίνο.

Οι αγωγές στο εξωτερικό βασίζονται στον ισχυρισμό ότι η μακροχρόνια χρήση προϊόντων ταλκ, ιδιαίτερα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, μπορεί να συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών.

Σύμφωνα πάντα με την Νομική Βιβλιοθήκη, η εταιρεία από πλευράς της χαρακτηρίζει τις αγωγές ως «αβάσιμες» υποστηρίζοντας, πως το ταλκ το οποίο χρησιμοποιούσε στα προϊόντα της ήταν ασφαλές και δεν περιείχε αμίαντο. Ισχυρίζεται επίσης, πως η συμφωνία δεν αποτελεί παραδοχή ευθύνης από πλευράς της αλλά αποτελεί διευθέτηση συμβιβασμό με στόχο την επίλυση των υφιστάμενων αξιώσεων χωρίς να συνεχιστούν οι δικαστικές διαδικασίες.

Διεθνείς δικαστικές διαμάχες και συμβιβασμοί

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, η εταιρεία σταμάτησε να πουλά βρεφική πούδρα με βάση το ταλκ από το έτος 2020. Ακολούθως, το 2022 ανακοίνωσε ότι θα διακόψει, εντός του 2023, σε παγκόσμια βάση την πώληση βρεφικής πούδρας με βάση το ταλκ και θα την αντικαταστήσει με προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται από άμυλο καλαμποκιού. Και σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία δεν παραδέχθηκε ότι τα προϊόντα που απέσυρε προκαλούν καρκίνο, αποδίδοντας την ενέργειά της στις καταναλωτικές προτιμήσεις.

Πάντως, η εταιρεία κέρδισε και κάποιες δίκες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αρχικές αποφάσεις εναντίον της ανατράπηκαν στη διαδικασία των εφέσεων.

Παρόλα αυτά, προχωρεί σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και, σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται την εταιρεία, έχει ήδη διευθετηθεί περίπου το 95% των αγωγών για μεσοθηλίωμα, καθώς και το σύνολο των αξιώσεων οι οποίες βασίζονταν σε πολιτειακούς νόμους προστασίας των καταναλωτών στις ΗΠΑ και των διαφορών με προμηθευτές ταλκ.

Το θέμα απασχολεί και τη Βρετανία, όπου έχουν επίσης κινηθεί δικαστικές διαδικασίες για σχετικές αξιώσεις. Μάλιστα, στην περίπτωση της Βρετανίας εκφράστηκαν ισχυρισμοί ότι η εταιρεία γνώριζε τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση ταλκ αλλά εξακολούθησε να διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά. Οι ισχυρισμοί αφορούν κυρίως καρκίνο των ωοθηκών και μεσοθηλίωμα.

Εξάλλου, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, νομικοί οι οποίοι εκπροσωπούν τις ενάγουσες επιβεβαίωσαν τη συμφωνία διευθέτησης, χαρακτηρίζοντάς την ως ικανοποιητική. Ωστόσο, για να κλείσει το θέμα στις ΗΠΑ, η συμφωνία πρέπει να γίνει αποδεκτή τουλάχιστον από το 95% των σχετικών εναγουσών/αιτητών.