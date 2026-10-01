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Ορθάνοιχτος είναι ο δρόμος προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τις παρακολουθήσεις («μαύρο βαν») μετά και τη χθεσινή δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, κατά την αποχώρησή του από τη Βουλή.

Ο κ. Σαββίδης με σαφείς αναφορές και φράσεις, όπως «δεν μπορώ να μπλοκάρω οποιαδήποτε έρευνα» και «η Αρχή μπορεί να ερευνήσει οτιδήποτε θέλει», ξεκαθάρισε το σκηνικό.

Έτσι από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει ζητήσει νομική γνωμάτευση πριν συνεχίσει την έρευνα για το «μαύρο βαν», που δρομολογήθηκε τουλάχιστον από την περασμένη άνοιξη, εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου ο διορισμός ερευνητών και η έκδοση των όρων εντολής από το ερευνητικό αυτό σώμα.

Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον θα διερευνηθούν ζητήματα ενδεχόμενου ασυμβίβαστου που αφορούν τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Την μια περίπτωση την είχε αναδείξει ο γράφων τον Σεπτέμβριο του 2021 και αφορά τον συνεταιρισμό του Αβράαμ Σαχάκ Άβνι με τον Μιχάλη Αγγελίδη, αδερφό του Σάββα Αγγελίδη. Ο τελευταίος ήλεγχε τον κ. Άβνι στο πλαίσιο της υπόθεσης του «μαύρου βαν» και καλείτο να λάβει αποφάσεις.

Η έτερη υπόθεση αφορά σχέσεις εταιρείας παροχής διοικητικών υπηρεσιών, συμβεβλημένης με το δικηγορικό γραφείο που έχει ως συνιδρυτή τον κ. Σάββα Αγγελίδη, με εταιρείες του κλάδου των παρακολουθήσεων.

Από τη στιγμή, μάλιστα που όπως η Αρχή ανέφερε σε ανακοίνωσή της το βιβλίο του γράφοντα «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων», τέθηκε στο πεδίο της διερεύνησής της, τότε θα ελεγχθεί και η σχέση άλλων αξιωματούχων, καθώς και στελεχών Αρχών ασφαλείας της Δημοκρατίας, με άτομα που ασχολούνται με τον κλάδο των παρακολουθήσεων. Θυμίζουμε ότι τεκμηριώνεται η σχέση στελεχών Αστυνομίας με επαγγελματίες του κλάδου, ενώ είχαμε αποκαλύψει και e-mail που είχε αποσταλθεί το 2019 εκ μέρους του Ντίλιαν στο γραφείο του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, με αντικείμενο άδεια εξαγωγής λογισμικού στην Ολλανδία.

Καταλόγισε σκοπιμότητα

Ο κ. Σαββίδης έκανε δηλώσεις για την υπόθεση λίγο μετά την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών, όπου παρευρέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για το διαχωρισμό εξουσιών.

Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρθηκε στις γραπτές τοποθετήσεις του ίδιου και της Αρχής μεταξύ του διημέρου 14/9-15/9. Επανέλαβε τη θέση πως δεν ενημερώθηκε ποτέ γραπτώς από την Αρχή ότι είχε πρόθεση να διερευνήσει ζητήματα που δεν αφορούσαν την αστυνομική διερεύνηση για το μαύρο βαν (μεταξύ 2019 και 2021).

Πάντως, στην διάρκειας τριών λεπτών τοποθέτησή του δεν αναφέρθηκε στη σύσκεψη που έγινε στη Νομική Υπηρεσία με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Όπως είναι γνωστό, η Αρχή υποστήριξε με ανακοίνωση (15/9) ότι στη σύσκεψη αναφέρθηκε πως θα ερευνηθούν γεγονότα μετά την καταχώριση της υπόθεσης του «μαύρου βαν» και μάλιστα όταν τέθηκε θέμα ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του κ. Σάββα Αγγελίδη, ο τελευταίος αποχώρησε από τη συνάντηση. Παραμένουν, λοιπόν, τα ερωτήματα για την επίμαχη σύσκεψη, αφού δεν είναι ξεκάθαρο ο λόγος που συγκλήθηκε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας, βέβαια, μίλησε ξεκάθαρα για σκοπιμότητες δημοσιογράφων που κατά τη θέση του αυθαίρετα θεώρησαν πως ο ίδιος έβαλε φρένο στην έρευνα της Αρχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχική τοποθέτησή του είπε ότι πρέπει να είναι αφελής κάποιος ή να προσεγγίζει επιδερμικά τα ζητήματα για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως «έφραξα το δρόμο στο να γίνει η οποιαδήποτε έρευνα που αφορούσε τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα».

Σε άλλο σημείο, ανέφερε: «Πάλι εσκεμμένα λέχθηκε από κάποιους δημοσιογράφους, ότι έβαλα μπλόκο εγώ».