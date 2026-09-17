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Η υπόθεση του «μαύρου βαν» και γενικότερα των παρακολουθήσεων δεν πρέπει να θεωρείται κλειστή. Αυτό προκύπτει από δηλώσεις που μας έκανε χθες ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής.

Απαντώντας σε ερώτημά μας κατά πόσον μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και δη τις τοποθετήσεις κατά τα προηγούμενα 24ωρα από το ερευνητικό σώμα του οποίου προϊσταται και του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, ανέφερε πως αυτή τη στιγμή η Αρχή εξετάζει κάποιες σχετικές ενέργειες.

Σε ερώτημά μας δεν θέλησε να συγκεκριμενοποιήσει την αναφορά του. Ανέφερε, ωστόσο, ότι παρ΄ όλο που η έρευνα τερματίστηκε, η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή.

Θυμίζουμε ότι με βάση ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς την περασμένη Δευτέρα, μετά από συνάντηση (29 Ιουλίου) μεταξύ στελεχών της και των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, αποφάσισε να τερματίσει την έρευνα. Την ίδια ημέρα υπήρξε γραπτή δήλωση από τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος έδωσε τις δικές του θέσεις για τα γεγονότα.

Όπως διαφάνηκε από τις τοποθετήσεις και των δυο πλευρών, θεωρήθηκε ότι το άρθρο 10 της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, σε συνάρτηση με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι όλα τα θέματα που επρόκειτο να διερευνούσε η Αρχή για την υπόθεση του «μαύρου βαν» είχαν ήδη διερευνηθεί (πήρε τη δικαστική οδό το 2021), δεν έδινε περιθώριο για περαιτέρω διερεύνηση.

Αυτή η θέση, όμως, από την πρώτη στιγμή αντικρούστηκε από ανεξάρτητους νομικούς κύκλους, που υποστηρίζουν πως ερμηνεύτηκε λανθασμένα το επίμαχο άρθρο και ότι η Αρχή μπορεί να εξετάσει οποιαδήποτε υπόθεση φτάνει να μην «τρέχει» παράλληλη ποινική έρευνα.

Τα ερωτηματικά πολλαπλασιάστηκαν την περασμένη Τρίτη όταν η Αρχή τοποθετήθηκε εκ νέου διαψεύδοντας τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι όλα τα θέματα για το «μαύρο βαν» είχαν διερευνηθεί. Όπως άφησε ξεκάθαρα να νοηθεί στην επίμαχη συνάντηση στη Νομική Υπηρεσία, η Αρχή είχε καταστήσει σαφές πως η έρευνα θα αφορούσε και υποθέσεις που δεν είχαν διερευνηθεί προηγουμένως από τις διωκτικές Αρχές, όπως το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο στου Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Υπήρξε νέα τοποθέτηση του Γιώργου Σαββίδη που ενέμεινε στις θέσεις του επικαλούμενος επιστολή της Αρχής.