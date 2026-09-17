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Άνοιξε χθες η αυλαία του δικαστικού σίριαλ για την υπόθεση «Σάντη», με βασικό κατηγορούμενο τον ερευνητή/συγγραφέα, Μακάριο Δρουσιώτη.

Στο κατηγορητήριο, όπως άλλωστε ήταν γνωστό, περιλαμβάνεται και η 45χρονη Κυριακή Κυριάκου, η οποία φέρεται να κατήρτισε πλαστά μηνύματα, που παρουσίαζαν δικαστική και εκτελεστική εξουσία να ενέχονται σε κακουργηματικές πράξεις.

Χθες το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας παρουσιάστηκαν τα δυο πρόσωπα για τη διαδικασία παραπομπής της υπόθεσης ενώπιον Κακουργιοδικείου, υπό τις ενστάσεις της υπεράσπισης του Δρουσιώτη, που θεωρούσε ότι η υπόθεση έπρεπε να δικαστεί συνοπτικά από Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Η δικαστής Δέσποινα Γεωργιάδου, ωστόσο, όρισε την υπόθεση για πρώτη εμφάνιση στο τριμελές δικαστικό σώμα για τις 15 Δεκεμβρίου. Οι δύο κατηγορούμενοι κλήθηκαν να εγγυηθούν για το ποσό των €10.000.

Από το ρεπορτάζ για τη χθεσινή δικαστική διαδικασία επαναβεβαιώνεται η βεβαρημένη θέση του ερευνητή/συγγραφέα με βάση το κατηγορητήριο, όπως και η εκφρασθείσα τοποθέτησή του ότι εκδικητικά διώκεται, επειδή τόλμησε να φέρει στο φως υποθέσεις διαφθοράς στελεχών της εκτελεστικής εξουσίας μέσω του βιβλίου «Κράτους Μαφία».

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα με το κατηγορητήριο, όπως ξεκαθαρίστηκε χθες, ο Δρουσιώτης είναι αντιμέτωπος με τις 73 εκ των 101 κατηγοριών. Πέραν τούτου καταλογίζεται ξεκάθαρα και δόλος. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι κυκλοφορούσε τα πλαστά μηνύματα «με δόλιο τρόπο και εν γνώσει της πλαστότητάς τους». Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο Δρουσιώτης στις 24 Ιουλίου είχε παραλάβει το κατηγορητήριο και είχε αναφέρει πως του καταλογιζόταν δόλος και γνώση ότι τα μηνύματα ήταν πλαστά.

28 για ψευδείς ειδήσεις

Πιο αναλυτικά, οι 28 κατηγορίες αφορούν δημοσίευση ψευδών ειδήσεων. Στις λεπτομέρειες των αδικημάτων επί του κατηγορητηρίου, επεξηγείται ότι ο Δρουσιώτης μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τα μηνύματα που είχαν ψευδές περιεχόμενο.

Παραθέτουμε ενδεικτικό λεκτικό που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο: «Ειδικότερα, ο 1ος κατηγορούμενος δημοσίευσε έγγραφο με ψευδές περιεχόμενο, με θέμα «Παιδεραστίες, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες – Το σκοτεινό πρόσωπο του κράτους δικαίου στην Κύπρο», στο οποίο περιλαμβάνονταν ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους ο Μιχάλης Χριστοδούλου είχε προβεί σε σεξουαλική κακοποίηση, βιασμό ανήλικης και ότι απέκτησε μαζί της παιδιά, ενώ οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απολύτως αναληθείς».

27 για πλαστό έγγραφο

Είναι αντιμέτωπος με άλλες 27 κατηγορίες που αφορούν κυκλοφορία πλαστού εγγράφου. Είναι σ΄ αυτές τις κατηγορίες που καταλογίζεται δόλος στον Δρουσιώτη: «(…)Ο 1ος κατηγορούμενος στις 30/03/2026, στη Δημοκρατία, με δόλιο τρόπο και εν γνώσει της πλαστότητας του, έθεσε σε κυκλοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο έγγραφο, με θέμα «Παιδεραστίες, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες – Το σκοτεινό πρόσωπο του κράτους δικαίου στην Κύπρο»(…)».

Και παρενόχληση

Τέλος ο Δρουσιώτης είναι αντιμέτωπος με 18 κατηγορίες που αφορούν παρενόχληση με το αιτιολογικό ότι «προέβη σε συμπεριφορά, η οποία προκάλεσε παρενόχληση» σε πρόσωπα που ήταν υποκείμενα των δημοσιεύσεών του ή σε άτομα του περιβάλλοντός τους.

28 κατηγορίες στη Σάντη

Η Κυριακή Κυριάκου, που παρουσιάστηκε από τον Δρουσιώτη ως «Σάντη», η οποία του έδωσε μαρτυρία, αντιμετωπίζει συνολικά 28 κατηγορίες. Οι 11 αφορούν σε καταρτισμό πλαστού εγγράφου.

Στις λεπτομέρειες αδικήματος μιας εκ των κατηγοριών, αναφέρεται: «(…)σε άγνωστη ημερομηνία, μεταξύ των ετών 2018 έως το 2023, στη Δημοκρατία, με σκοπό την καταδολίευση, κατάρτισε πλαστά έγγραφα, ήτοι γραπτά μηνύματα εμφανίζοντας αυτά, ως γνήσια, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν.

Ειδικότερα, κατάρτισε γραπτές επικοινωνίες οι οποίες εμφανίζονταν ως προερχόμενες από την ίδια και τον Μιχάλη Χριστοδούλου, πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου, αποδίδοντας στον τελευταίο, σεξουαλική κακοποίηση εναντίον της ίδιας, ενόσω αυτή ήταν ανήλικη και απόκτησης τέκνων από κοινού με την κατηγορούμενη, ενώ οι εν λόγω γραπτές επικοινωνίες και οι τιθέμενοι σε αυτές ισχυρισμοί που δεν υφίσταντο στην πραγματικότητα».

Οι υπόλοιπες 17 κατηγορίες αφορούν σε παρενόχληση.

Τα πρόσωπα

Γενικότερα όλες οι κατηγορίες σε βάρος της 45χρονης αφορούν στα κατά παραδοχήν πλαστά μηνύματά της που εμπλέκουν μεταξύ άλλων τον Μιχάλακη Χριστοδούλου (πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου), τον Μύρωνα Νικολάτο (πρώην πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου), τον Μαρίνο Μυτίδη (ανώτερο επαρχιακό Δικαστή), τον Δημήτρη Παπαδάκη, τον Μορφάκη Σολομωνίδη, και τον Γιώργο Μυλωνάκη. Οι κατηγορίες παρενόχλησης σχετίζονται και με τρία μέλη της οικογένειας του κ. Χριστοδούλου.

Τα διαδικαστικά

Στη διαδικασία οι δικηγόροι του Δρουσιώτη, Λητώ Καριόλου και Αλέξανδρος Κληρίδης, ανέφεραν πως το κατηγορητήριο δεν φανερώνει υπόθεση που είναι κατάλληλη για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Η Δικαστής ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω κατηγορίες δύνανται να εκδικαστούν συνοπτικά, δεδομένης της θέσης του Γενικού Εισαγγελέα παρέπεμψε τους κατηγορούμενους σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2026, στις 09:00.

Σημειώνεται ότι την υπεράσπιση της Κυριάκου ανέλαβε με νομική αρωγή ο Ροβέρτος Βραχίμης (είχε αναφερθεί στο Δικαστήριο ότι είναι άνεργη και λήπτρια επιδόματος μονογονιού).

Όπως πληροφορείται ο «Φ», στους συνηγόρους υπεράσπισης διαβιβάστηκε το μαρτυρικό υλικό σε μονάδα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.

Απέρριψε αίτημα ο Σαββίδης

Χθες ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, απέρριψε αίτημα της Λητούς Καριόλου, δικηγόρου του Δρουσιώτη, προκειμένου να της διαβιβαστεί το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» και σχετικό μαρτυρικό υλικό.

Το αίτημα είχε επίσημη μορφή μέσω επιστολής ημερομηνίας 4 Αυγούστου, δηλαδή, περίπου 15 ημέρες μετά που έλαβε κατηγορητήριο ο Μακάριος Δρουσιώτης. Η δικηγόρος του τελευταίου στο γραπτό της αίτημα προς τον Γιώργο Σαββίδη είχε αναφέρει πως το μαρτυρικό υλικό που ζητά είναι «δυνητικά αθωωτικό».

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, το υλικό που προέκυψε κατά την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής για τις αποκαλύψεις του Μακάριου Δρουσιώτη σε σχέση με την υπόθεση Focus, «σχετίζεται με την ουσιαστική βασιμότητα των ισχυρισμών που περιέχονται στα επίδικα μηνύματα».

Με άλλα λόγια, η πλευρά του Δρουσιώτη θεωρεί πως τα ευρήματα της Αρχής για την υπόθεση Focus, θα προσφέρουν στην υπεράσπισή του στην παρούσα υπόθεση με τα μηνύματα της 45χρονης Κυριακής Κυριάκου.

Δρουσιώτης: Εκδικητική διαδικασία συνυφασμένη με το «Κράτος Μαφία»

«Είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ του κράτους δικαίου με το κράτος μαφία»

Ο Μακάριος Δρουσιώτης στις δηλώσεις του κατά την αποχώρησή του από το Δικαστήριο και με τη συνοδεία της δικηγόρου του, Λητούς Καριόλου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η διαδικασία σε βάρος του είναι εκδικητική. Θέση του, βάσει των τοποθετήσεών του, είναι πως αυτό αποδεικνύεται από τη στάση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε οδηγίες για παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, το οποίο μπορεί να επιβάλει μεγαλύτερες ποινές.

Είπε επί λέξει: «Θεωρούμε ότι είναι μια εκδικητική διαδικασία συνυφασμένη με το «Κράτος Μαφία», το οποίο ερευνήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και είναι σε εξέλιξη ποινική έρευνα. Αντί να είμαι προστατευόμενος μάρτυρας, όπως όφειλε να με προστατεύσει το κράτος και οι θεσμοί του, με παραπέμπει στο Κακουργιοδικείο σε μια καταχρηστική διαδικασία.

Ακόμα και αν οι κατηγορίες ευσταθούν, που κατ΄ εμάς δεν ευσταθούν, αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά Επαρχιακό Δικαστήριο κι όχι Κακουργιοδικείο. Εγείραμε αυτό το θέμα στη διαδικασία και η δικαστής τοποθετήθηκε ότι θα έπρεπε να πάει στο Επαρχιακό Δικαστήριο, όμως, με βάση τη νομοθεσία, επειδή ζήτησε ο Γενικός Εισαγγελέας να παραπεμφθεί στο Κακουργιοδικείο οφείλει να την παραπέμψει στο Κακουργιοδικείο.

Αυτή είναι μια απόδειξη ότι είναι εκδικητική παραπομπή. Θέλω να σημειώσω για τρία άτομα που εμφανίστηκαν η αποτάθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς… Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης που απολύθηκε, η Άννα Αριστοτέλους που είναι ξανά τώρα στο Κακουργιοδικείο και δικάζεται, κι εγώ ως βασικός μάρτυρας στο «Κράτος Μαφία».

Αυτή είναι μια αυτοκατάργηση της Αρχής κατά της Διαφθοράς και ένα μήνυμα σε οποιονδήποτε έχει να πει κάτι ή να καταθέσει, ότι σε τέτοια περίπτωση θα βρει τον μπελά του. Αυτό είναι το μήνυμα κι αυτό είναι το διακύβευμα. Είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ του κράτους δικαίου με το κράτος μαφία».

Απαντώντας σε ερώτημα για την έκβαση της δίκης, είπε: «Εμείς έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαστική διαδικασία Το έχω πει ξανά. Πέρασα πολλές φορές από τα Δικαστήρια λόγω των εκδικητικών υποθέσεων λιβέλου και αισθάνομαι ότι δεν με έχουν ρίξει ποτέ τα κυπριακά Δικαστήρια».