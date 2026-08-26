Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα πυρά εξαπέλυσε ο Νίκος Αναστασιάδης για το «Κράτος Μαφία». Αν και ήδη τοποθετήθηκε δυο φορές τον περασμένο Ιούνιο για το σχετικό πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ενώ από τον Ιούλιο είναι σε εξέλιξη η έρευνα της ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που διορίστηκαν, εντούτοις ο τέως Πρόεδρος δεν δείχνει διατεθειμένος να παραιτηθεί από τη δεδηλωμένη προσπάθειά του να διαλύσει τις σε βάρος του σκιές.

Επανήλθε χθες με νέα γραπτή τοποθέτηση έκτασης πέραν των 20 σελίδων και 8.000 λέξεων, επιστρατεύοντας έντονες εκφράσεις, στη βάση της δικής του επιχειρηματολογίας, στρέφοντας τα πυρά του σε δυο κατευθύνσεις: Στον συγγραφέα/ερευνητή, Μακάριο Δρουσιώτη και στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Είναι ξεκάθαρη η επιδίωξη του για αποδόμηση του συγγραφέα του βιβλίου, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει τη θέση με σαφείς αναφορές ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν έχει κάνει σωστά το έργο της παρασυρμένη από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ταυτοχρόνως, δεν κρύβει την ενόχλησή του για τους «οπαδούς του λαϊκισμού και του μηδενισμού», αλλά και τα «λαϊκά δικαστήρια».

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο ειδικότερα, επαναλαμβάνει τις θέσεις του περί πλήρους κατάρριψης των ισχυρισμών που προβάλλει στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», ενώ για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς καταλογίζει -ανάμεσα σ΄ άλλα- ότι όχι μόνο δεν επισημαίνει επαρκώς αυτό το γεγονός, αλλά κι ότι το υποβαθμίζει.

Τα ακόλουθα αποσπάσματα από τα αρχικά στάδια της γραπτής τοποθέτησης του Νίκου Αναστασιάδη είναι απόλυτα χαρακτηριστικά: «Παρά το γεγονός πως η Αρχή απέρριψε στο σύνολο τους, τους ισχυρισμούς του συγγραφέα για διαφθορά από αθέμιτο πλουτισμό, οικειοποίηση χρημάτων ή περιουσιών ή των όποιων ζημιογόνων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας ενεργειών, τόσο ο συγγραφέας όσο και οι οπαδοί του μηδενισμού, αξιοποιώντας τα «ευρήματα» της Αρχής, διαστρεβλώνουν την αλήθεια, εμμένοντας στην ετυμηγορία των λαϊκών δικαστηρίων.

(…)

Όπως επισημαίνεται στην Παράγραφο 30, όσον αφορά το επίπεδο απόδειξης: “Είναι σημαντικό, και πρέπει να τονιστεί με ιδιαίτερη έμφαση όσον αφορά το επίπεδο απόδειξης που εφαρμόζεται σε ερευνητικές διαδικασίες όπως η παρούσα, είναι αυτό του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, σ’ αντίθεση με το αντίστοιχο που εφαρμόζεται σε ποινικές υποθέσεις που είναι απόδειξη πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας”.

Ενώ στα καταληκτικά σχόλια της Αρχής αναφέρεται στην Παράγραφο 80: “«”Επιπρόσθετα, τονίζεται το γεγονός ότι άλλοι ισχυρισμοί που προβάλλονται στο βιβλίο και δεν περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση, σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί ούτε στο ελάχιστο βαθμό που απαιτείται σε ερευνητικές διαδικασίες”».

Στη συνέχεια παραθέτει αναλυτικά τις θέσεις του με λεπτομερή αναφορά στα κεφάλαια του βιβλίου, υποδεικνύοντας πως -κατά τις θέσεις του- καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί. Επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «οι επτά εισηγήσεις των Λειτουργών Επιθεώρησης για πιθανή διάπραξη αδικημάτων εκ μέρους του τέως Προέδρου, που βασίζονται στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, οφείλονται είτε σε εσφαλμένη χρονικά σύζευξη γεγονότων, είτε σε νομικά αβάσιμα συμπεράσματα, είτε και στην αμφιβόλου αξιόπιστη μαρτυρία του συγγραφέα».

Από τα όσα καταγράφει ο Νίκος Αναστασιάδης, δεν απουσιάζουν οι αναφορές για την υπόθεση «Σάντη» και τα όσα δημοσιοποίησε σχετικά ο Δρουσιώτης και για τα οποία ο τελευταίος αντιμετωπίζει κατηγορίες ενώπιον Δικαστηρίου για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και παρενόχληση.

Διερωτάται, συγκεκριμένα, ο τέως Πρόεδρος: «Γιατί έκρινε ο Πρόεδρος της Αρχής πως επιβάλλετο να εκδώσει ανακοίνωση στις 20/04/2026, διευκρινίζοντας πως οι έρευνες εναντίον του συγγραφέα για την μυθοπλασία της «Σάντη», δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την έρευνα για το περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία» και τον Νίκο Αναστασιάδη;». Διατυπώνει, μάλιστα, τη θέση ότι «μετά την απόρριψη των ισχυρισμών» Δρουσιώτη, η Αρχή θα έπρεπε βάσει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της να τον ελέγξει (άρθρο 22).

Ο κ. Αναστασιάδης στη συνέχεια, μάλιστα, επισημαίνει ότι «αυτό που εξ ίσου προκαλεί ερωτήματα είναι και η παράλειψη της Αρχής να τοποθετηθεί σε σωρεία δηλώσεων του συγγραφέα που εξέφραζε την απόλυτη βεβαιότητα για το αποτέλεσμα της έρευνας». Ακολούθως καταγράφει σειρά τοποθετήσεων του Μακάριου Δρουσιώτη που έκανε με αφορμή την υπόθεση «Σάντη» και τις οποίες ο συγγραφέας συσχέτιζε με τις επικείμενες -τότε- ανακοινώσεις της Αρχής σε σχέση με το πόρισμα της έρευνας για το «Κράτος Μαφία».

Αναφέρεται, επιπρόσθετα, στα όσα γράφτηκαν περί σχέσεων μεταξύ της δικηγόρου του Δρουσιώτη, Λητούς Καριόλου, και της επικεφαλής των ερευνητών της Αρχής, Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ: «Θέλω να καταστήσω σαφές πως δεν υιοθετώ τα δημοσιεύματα (…) αλλά η σιωπή τους στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και η σιγή ιχθύος από την Αρχή στις δηλώσεις Δρουσιώτη, αφήνει ερωτήματα για όσους καλόπιστα ή κακόπιστα επικαλούνται την αρχή της πλήρους διαφάνειας.

Σημειώνεται ότι η έρευνα των ερευνητών της Αρχής αποδίδει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος 15 προσώπων, πρώην αξιωματούχων και ιδιωτών, μεταξύ των οποίων και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης ελέγχεται για (1) εμπορία Επηρεασμού σε τρεις περιπτώσεις, (2) το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας σε μία περίπτωση και (3) κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος σε τρεις περιπτώσεις.