Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το σύστημα διορισμού, ως έχει, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αυτή είναι η εικόνα που προέκυψε από τη χθεσινή κοινή συνάντηση των τριών οργανώσεων, με αντικείμενο συζήτησης το κείμενο εργασίας που κατέθεσε στο τέλος Ιουλίου, η υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση της οποίας έτυχε ο «Φ», ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να γίνει αποδεκτό το κείμενο και αυτό διότι ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εντοπίζουν σημεία, τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων.

Στο σκηνικό αυτό έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι υπάρχουν σημεία, τα οποία ερμηνεύονται διαφορετικά από πλευράς οργανώσεων, κάτι το οποίο υποδηλώνει πως οι διευκρινίσεις κρίνονται απαραίτητες. Κι αυτό, για να μπορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο διάλογο, να έχουν την ίδια εικόνα για κάθε πρόνοια της πρότασης.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», κάποια από αυτά τα σημεία που η ανάγνωση είναι διαφορετική είναι το κλειστό μητρώο που προνοείται αλλά και ο ενιαίος κατάλογος διορισίμων. Από τη συζήτηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων προέκυψαν ερωτήματα αλλά και διαφορετικές ερμηνείες για πτυχές των πιο πάνω σημείων, όπως για παράδειγμα, το χρονικό διάστημα που θα είναι σε ισχύ το κλειστό μητρώο, ποιοι θα περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο, πού θα είναι οι αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί κ.ά.

Επομένως, μετά από αυτή την εξέλιξη κρίνονται ως υψίστης σημασίας οι συναντήσεις που θα έχουν οι τρεις οργανώσεις με την αρμόδια Υπουργό. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Μιχαηλίδου θα δει την ΟΕΛΜΕΚ αύριο, την ΠΟΕΔ την ερχόμενη Δευτέρα και την ΟΛΤΕΚ την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά στις επίσημες δηλώσεις των επικεφαλής των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, που έγιναν στο περιθώριο της χθεσινής τους συνάντησης, τονίστηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη να μη θυματοποιηθούν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν τη Δημόσια Εκπαίδευση, είτε αυτοί περιλαμβάνονται στον κατάλογο διοριστέων, είτε στον κατάλογο διορισίμων.

Ταυτόχρονα, τέθηκε και το ζήτημα της επαρκούς στελέχωσης των σχολικών μονάδων, ένας τομέας ο οποίος δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο.

«Κοινό σημείο αναφοράς είναι η μη θυματοποίηση κανενός εκπαιδευτικού που υπηρετεί στο δημόσιο σχολείο και σίγουρα η επαρκής στελέχωση και μετά το 2027, κάτι που προβλέπει προφανώς και την ανάγκη για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας», ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου.

Όπως τόνισε η κ. Βασιλείου, για τις εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν θα γίνει ανεκτό το ενδεχόμενο θυματοποίησης του όποιου εκπαιδευτικού που ανήκει είτε στον κατάλογο διοριστέων είτε στον κατάλογο διορισίμων, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της επάρκειας των εκπαιδευτικών, σημείωσε ότι αυτό αγγίζει μια άλλη νομοθεσία, που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Αναφορικά με τη συνάντηση των τριών οργανώσεων, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ ανέφερε ότι την απασχόλησαν τα σημεία που χρήζουν διευκρίνισης, τα σημεία στα οποία διαφωνούν και στα οποία θα καταθέσουν εισηγήσεις στις συναντήσεις που θα έχουν με την υπουργό Παιδείας.

Για τον σκοπό της συνάντησης τους, ο οποίος ήταν να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα και να ανταλλάξουν μεταξύ τους απόψεις οι τρεις οργανώσεις σε σχέση με την πρόταση που τους έδωσε η κ. Μιχαηλίδου, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κωνσταντίνου, αφού επιβεβαίωσε ότι βασικός άξονας «είναι η μη θυματοποίηση οποιουδήποτε συναδελφού ο οποίος δουλεύει στο δημόσιο σχολείο και έχει αποκομίσει πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, έχει βοηθήσει το σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα αποδεχόμενος να πηγαίνει να δουλεύει σε όλη την Κύπρο», ανέφερε ότι πέραν της διασφάλισης των υφιστάμενων εργαζόμενων, ζητούμενο είναι το καινούργιο σχέδιο για τον διορισμό εκπαιδευτικών να είναι αξιοκρατικό, διαφανές και να προσφέρει επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού στο σύστημα.

Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία διασφάλισης των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, επισημαίνοντας ότι χωρίς αυτούς θα είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, τόνισε πως δεν θα πρέπει να θυματοποιηθεί κανένας και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας τους.

«Από εκεί και πέρα, ασφαλώς και πρέπει να διασφαλιστεί στο νέο σύστημα η στελέχωση των σχολείων μας, με τρόπο που να είναι δίκαιος, να υπάρχει διαφάνεια και οι νέες εξετάσεις διορισμού βασικά θα πρέπει να βελτιωθούν, έτσι ώστε αν υπάρχουν οι δυσκολίες και οι στρεβλώσεις να εξαλειφθούν», ανέφερε ο κ. Λυσάνδρου.

Υπουργός Παιδείας: Άλλο διορίζουμε, άλλο μονιμοποιούμε

Στο μεταξύ, δηλώσεις για το θέμα αυτό έκανε και η υπουργός Παιδείας, στο περιθώριο της χθεσινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Μιχαηλίδου ρωτήθηκε για τον κατάλογο διοριστέων και για το αν θα δοθεί παράταση. Απάντησε χαρακτηριστικά: «Αυτό που κάνουμε είναι να βελτιώνουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία προνοεί κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, εκείνου δηλαδή του καταλόγου στον οποίο απλά υποβάλλουν το πτυχίο τους όταν τελειώνουν τις σπουδές τους οι άνθρωποι, όπου εκεί έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, περίπου 40.000 και να μπαίνουν μόνο με εξετάσεις».

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, «είχε αποφασιστεί από το 2017 μια δεκαετής μεταβατική περίοδος, ώστε το 2027 να μπαίνουν μόνο με εξετάσεις. Εμείς τι κάνουμε; Εμείς διορθώνουμε τις στρεβλώσεις αυτής της νομοθεσίας. Γιατί αν την αφήσουμε απλά να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί, δεν θα έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς να διορίσουμε στα σχολεία μας, γιατί δεν περνούσαν πολλοί την εξέταση».

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο εργάζεται πάνω σε δύο επίπεδα: Διορθώνει την εξέταση, γιατί αυτή έχει μια σειρά στρεβλώσεων (εξ ου και δεν πετύχαιναν πάρα πολλοί υποψήφιοι) και βελτιώνει το ποιοι μπαίνουν στην εκπαίδευση.

«Αναγνωρίζουμε την προϋπηρεσία των ανθρώπων που δουλεύουν στα σχολεία. Γι’ αυτό και δημιουργούμε ένα κλειστό κατάλογο για να έχουν αυτοί προτεραιότητα και από την άλλη, με μια εξέταση συγκεκριμένη, βατή, έγκυρη, θα μπαίνουν όλοι σε ένα κατάλογο, σε μια κατάταξη για μονιμοποίηση», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης: «Για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, άλλο το να διορίζουμε στα σχολεία και άλλο το να μονιμοποιούμε. Μονιμοποιούμε μόνο μέσω της εξέτασης. Να πω ότι αρχίσαμε τη συζήτηση και ακριβώς το Υπουργείο είναι ανοιχτό να ακούσει τις επιφυλάξεις, τις εισηγήσεις και τις διευκρινίσεις που θέλουν να πάρουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και έχουμε ήδη ορίσει τις συναντήσεις μας, αρχίζοντας από αυτήν την εβδομάδα».