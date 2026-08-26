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Σε πυρετώδεις διεργασίες βρίσκονται συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, με σκοπό να ετοιμάσουν θέσεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις για την προωθούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Μεθαύριο Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νέα συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ωστόσο οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να προκύψει σε βάθος συζήτηση, ούτε και τοποθετήσεις από πλευράς των κοινωνικών εταίρων.

Αξιωματούχοι των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, μας ανέφεραν ότι τα αρμόδια όργανα και οι συνεργάτες τους, βρίσκονται σε διαδικασία μελέτης του νομοσχεδίου, τόσο από αναλογιστικής όσο και από νομικής πλευράς. Μετά την εξέταση, θα υπάρξει μελέτη σε επίπεδο ηγεσιών και τέλος θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα για να καταθέσουν τις τελικές τους τοποθετήσεις. Με βάση τα πιο πάνω, προκύπτει ότι τόσο οι συντεχνίες, όσο και οι εργοδότες, θα είναι σε θέση να καταθέσουν τοποθετήσεις και να μπουν σε ουσιαστικό διάλογο στα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του υπουργού Εργασίας ότι προτίθεται να καταθέσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο στη Βουλή πιθανότατα στις 24 Σεπτεμβρίου, δημιουργεί μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση.

Πιεστικά χρονοδιαγράμματα

Ο Μαρίνος Μουσιούττας έχει επισημάνει σε αρκετές περιπτώσεις, ότι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στην τσέπη τους στο τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου όταν θα γίνει το πρώτο έμβασμα μετά τη μεταρρύθμιση. Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι λόγω και των διαδικασιών της Βουλής, το νομοσχέδιο θα πρέπει να κατατεθεί έγκαιρα, για να μπορέσει να ξεκινήσει η συζήτηση εντός Οκτωβρίου. Από την πλευρά τους, οι κοινωνικοί εταίροι υπογραμμίζουν ότι για να κατατεθούν επίσημες θέσεις θα πρέπει να συνέλθουν τα συλλογικά τους όργανα. Την ίδια ώρα, σημειώνουν ότι εάν δεν προκύψουν οι μέγιστες δυνατές συγκλίσεις εντός Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για συζήτηση στη Βουλή, με ορατό το ενδεχόμενο τα κόμματα να προχωρήσουν σε δικές τους προτάσεις επί του νομοσχεδίου.

Πέντε βασικά σημεία

Επί τούτου, οι πληροφορίες μας, τα βασικότερα σημεία, τα οποία θα τεθούν στο τραπέζι προς συζήτηση είναι: (α) Το πέναλτι του 12%. Η κυβέρνηση πρότεινε μείωση στο 7,5%, ωστόσο μόνο για το βασικό κομμάτι των συντάξεων, κάτι για το οποίο αναμένεται ότι θα προκύψουν ενστάσεις και αντιπροτάσεις. (β) Αυξήσεις σε βάθος πενταετίας. Πρόκειται για ένα σημείο το οποίο προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Αρκετοί είναι εκείνοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι δηλώσεις περί αυξήσεων 200-300 ευρώ δημιούργησαν υπέρμετρες προσδοκίες στον κόσμο, ενώ στη συνέχεια επισημάνθηκε ότι οι εν λόγω αυξήσεις θα δοθούν σε βάθος πενταετίας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας απάντησε ότι εάν μπορούσαμε, θα τα δίναμε όλα αμέσως, ωστόσο προέχει η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άλλωστε, συμπλήρωσε, στο αυξημένο ποσό που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, θα πρέπει να προσμετρηθεί και η αύξηση που θα προκύψει από την ΑΤΑ. (γ) Μικρό τσεκούδι. Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές που θα επέλθουν για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Η αύξηση της σύνταξης, σε συνδυασμό με τη μείωση στο μικρό τσεκούδι αναμένεται να δημιουργήσουν νέα δεδομένα και θα οδηγήσουν τους συνταξιούχους με τους υπολογιστές ανά χείρας ώστε να αντιληφθούν το νέο ποσό της σύνταξης που θα λάβουν. (δ) Άντρες χήροι. Το συγκεκριμένο σημείο έμεινε εκτός μεταρρύθμισης, εξέλιξη που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η απάντηση του υπουργού Εργασίας ήταν πως μια τέτοια ρύθμιση θα χρειαζόταν επιπλέον κονδύλι της τάξης των €35 εκατ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επέλθει μείωση σε κάποιο άλλο σημείο για να χρηματοδοτηθεί η αύξηση αυτή. (ε) Ταμεία Προνοίας. Ο δεύτερος πυλώνας αποτέλεσε ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων, με τις διαφορές ωστόσο μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων να παραμένουν. Ιδιαίτερα έντονη για το σημείο αυτό είναι η ΣΕΚ με τον ΓΓ της συντεχνίας Ανδρέα Μάτσα να τονίζει πως χωρίς το δεύτερο πυλώνα δεν μπορούμε να μιλάμε για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αλλά για διαφοροποίηση στο υφιστάμενο σύστημα.

ΥΠΟΙΚ: Πρόωρα το κόστος

Στο μεταξύ, ερωτηθείς χθες για το κόστος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι η συζήτηση συνεχίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους και «θα ήταν πρώιμο να αρχίσουμε να μιλούμε ποιο είναι το κόστος αυτή τη στιγμή». Μιλώντας μετά την παρουσίαση της Δημοσιονομικής Πολιτικής ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι το νομοσχέδιο της μεταρρύθμισης έχει διάφορες πρόνοιες και σενάρια. Επομένως, μετά τη λήψη των θέσεων των κοινωνικών εταίρων, θα διαμορφωθεί και ποιο σενάριο θα μπορούσε να ακολουθηθεί και τότε θα μπορούμε να μιλούμε πιο συγκεκριμένα.