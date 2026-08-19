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Ως τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος από το 1980 χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το πλαίσιο που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στους κοινωνικούς εταίρους.

Σε μήνυμά του, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δικαιοσύνης, της επάρκειας και της ασφάλειας για κάθε γενιά, στηριζόμενη σε δύο «αδιαπραγμάτευτες αρχές»: πιο αξιοπρεπείς συντάξεις σήμερα και ένα βιώσιμο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το μέλλον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη στήριξη θα κατευθυνθεί στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ η μεταρρύθμιση θα συμβάλει και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

«Το μήνυμά μας σε κάθε συνταξιούχο, σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε νέο και νέα είναι ξεκάθαρο: Αυτή η μεταρρύθμιση γίνεται για εσάς», ανέφερε.

Οι ομάδες στις οποίες απευθύνεται η μεταρρύθμιση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο αφορά:

τους συνταξιούχους που δικαιούνται καλύτερη ποιότητα ζωής,

τους εργαζομένους που επιδιώκουν να διασφαλίσουν το μέλλον τους,

τις μητέρες που διέκοψαν την εργασία τους για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους,

τα άτομα με αναπηρία που δεν είχαν ίσες ευκαιρίες ασφαλιστικής συμμετοχής,

τους νέους που σπουδάζουν και ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας,

τις επόμενες γενιές, για τις οποίες απαιτείται ένα οικονομικά ασφαλές Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μέρος του μεταρρυθμιστικού προγράμματος

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενέταξε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο ευρύτερο πρόγραμμα αλλαγών της Κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση, στις αλλαγές στα επιδόματα και στο πλαίσιο πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και στη μόνιμη συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.

Αναφέρθηκε επίσης στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και στις πολιτικές για την ενίσχυση της οικογένειας και της εργασίας.

Όπως είπε, η Κυβέρνηση συνεχίζει με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, των νέων επαγγελματιών και των συνταξιούχων.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, το οποίο, όπως είπε, συνδυάζει μια ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία με ισχυρό κοινωνικό κράτος, καθώς και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη.

«Για εμάς, η αλλαγή στη χώρα μας, η πρόοδος στην πατρίδα μας μετριέται μέσα από τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη», κατέληξε.