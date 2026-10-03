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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν το Σάββατο στους δρόμους της Μαδρίτης και δεκάδων ακόμη ισπανικών πόλεων, διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση και την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που είχε προτείνει η κυβέρνηση.

Διαδηλωτές κυμάτιζαν αφίσες που καλούσαν σε γενική απεργία, καθώς καταψηφίστηκαν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, ώστε να κατευναστεί η οργή του κόσμου για την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη, καθώς και άλλα ζητήματα στέγασης, απορρίφθηκαν στο κοινοβούλιο την Παρασκευή.

«Είναι κρίμα», δήλωσε ο 26χρονος Νάντο ντε Ανγκούλο, ο οποίος συμμετείχε στη διαμαρτυρία του Σαββάτου στη Μαδρίτη. «Αποδεικνύει απλώς ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που πρέπει να προσαρμοστούμε στα πολιτικά κόμματα και όχι οι πολιτικοί σε αυτό που θέλει ο λαός, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο, μετά την αποτυχία ψήφισης της νομοθεσίας, ανέφεραν την Παρασκευή τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Βαλένθια, διαδηλωτές συγκρούστηκαν το Σάββατο με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τις διαδηλώσεις.

Περίπου 30 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στην Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών, ένα εμβληματικό πολιτιστικό κτίριο της πόλης, προτού εκδιωχθούν από την αστυνομία. Άλλες διαδηλώσεις σε 50 ισπανικές πόλεις ήταν ειρηνικές.

Περίπου 70.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στη διαδήλωση στη Μαδρίτη, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση το Σάββατο.

skai.gr