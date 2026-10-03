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Πλουσιότεροι κατά €116 χιλ. έκαστος θα αποχωρήσουν το 2027 από την κρατική μηχανή 977 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς θα συνταξιοδοτηθούν και θα λάβουν εφάπαξ. Στους συγκεκριμένους εργαζομένους θα εμβαστούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς φιλοδωρήματα συνολικού ύψους €113,3 εκατ.

Πρόκειται για υπαλλήλους που εργάζονται σε διάφορους τομείς του Δημοσίου και οι οποίοι θα αφυπηρετήσουν, είτε λόγω ορίου ηλικίας, είτε πρόωρα.

Σε σύγκριση με το 2026, το ποσό που θα δοθεί του χρόνου για φιλοδωρήματα είναι αυξημένο κατά περίπου €12 εκατ. Συγκεκριμένα, φέτος υπολογίζεται ότι θα βγουν στη σύνταξη συνολικά 926 εργαζόμενοι, λαμβάνοντας εφάπαξ €102,3 εκατ. Ο μέσος όρος του εφάπαξ κυμαίνεται γύρω στις €110,5 χιλ.

Το 2025 συνταξιοδοτήθηκαν συνολικά 936 εργαζόμενοι, λαμβάνοντας εφάπαξ ύψους €101,5 εκατ.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, το συνολικό ποσό των φιλοδωρημάτων που κατέβαλε το κράτος σε εκατοντάδες εργαζομένους που αφυπηρέτησαν πρόωρα ή στην ηλικία των 65 ετών, που αποτελεί την κανονική ηλικία αφυπηρέτησης, αγγίζει το €1 δισ.

Συγκεκριμένα, το κράτος κατέβαλε συνολικό ποσό €939,1 εκατ., ενώ τα επόμενα χρόνια το ύψος των εφάπαξ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, τα φιλοδωρήματα ύψους €113,3 εκατ. που θα λάβουν 977 εργαζόμενοι θα κατανεμηθούν ως εξής:

· Θα αφυπηρετήσουν 427 δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνοντας φιλοδωρήματα ύψους €49 εκατ. Από το σύνολο των αφυπηρετούντων, οι 307 θα βγουν στη σύνταξη λόγω ορίου ηλικίας και οι 120 πρόωρα ή λόγω παραίτησης.

· Στη σύνταξη θα βγουν επίσης 385 εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας εφάπαξ ύψους €44,5 εκατ. Από αυτούς, οι 325 θα αφυπηρετήσουν λόγω ορίου ηλικίας και οι 60 θα λάβουν πρόωρη αφυπηρέτηση.

· Άλλα 55 μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα συνταξιοδοτηθούν, λαμβάνοντας εφάπαξ €5,2 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 35 θα αφυπηρετήσουν καθώς έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ 20 θα λάβουν πρόωρη σύνταξη.

· Συνολικά 110 μέλη του κυπριακού στρατού θα αφυπηρετήσουν, λαμβάνοντας φιλοδωρήματα €13,5 εκατ. Από αυτούς, οι 80 θα συνταξιοδοτηθούν λόγω ορίου ηλικίας και οι 30 θα λάβουν πρόωρη σύνταξη.

· Ποσό €600 χιλ. θα παραχωρηθεί σε εργαζομένους που αφυπηρετούν από την κυβέρνηση λόγω διορισμού τους σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή σε άλλους οργανισμούς.

· Φιλοδωρήματα ύψους €200 χιλ. θα δοθούν σε προσωρινό (επιτόπιο) προσωπικό και έκτακτους υπαλλήλους (ΣΥΟΠ) που αφυπηρετούν εθελοντικά, λόγω ορίου ηλικίας ή θανάτου.

· Εφάπαξ ύψους €300 χιλ. θα λάβουν και αξιωματούχοι της Δημοκρατίας που θα συνταξιοδοτηθούν. Πάντως, λόγω των στρεβλώσεων που συνεχίζουν να υπάρχουν στον νόμο για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, κάποιοι υφιστάμενοι κρατικοί αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται και παράλληλα να λαμβάνουν σύνταξη.

Παράλληλα, το 2027 το κράτος θα καταβάλει ποσό €466 εκατ. για συντάξεις σε εργαζομένους του Δημοσίου. Σε σύγκριση με φέτος, το ποσό που θα καταβληθεί του χρόνου είναι αυξημένο κατά €8 εκατ., χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο η αύξηση να οφείλεται και στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Φέτος το κράτος θα καταβάλει συντάξεις σε πρώην κυβερνητικούς υπαλλήλους συνολικού ποσού €458 εκατ., ενώ το 2025 καταβλήθηκαν συντάξεις ύψους €436 εκατ.

Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, το 2027 το κράτος θα παραχωρήσει €185 εκατ. σε συνταξιούχους δημόσιους υπαλλήλους. Επίσης, θα καταβληθεί ποσό €131,6 εκατ. για τις συντάξεις των συνταξιούχων εκπαιδευτικών.

Εξάλλου, συντάξεις ύψους €48,8 εκατ. θα καταβληθούν στους συνταξιούχους αστυνομικούς και πυροσβέστες και €30,8 εκατ. στους συνταξιούχους στρατιωτικούς. Θα καταβληθεί επίσης ποσό €69,8 εκατ. για συντάξεις σε χήρες και ορφανά κρατικών υπαλλήλων.