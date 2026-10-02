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Θετικά αποτιμά η ΕΔΕΚ μέρος του νέου κυβερνητικού πακέτου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ χαιρετίζει, μεταξύ άλλων, τη συνέχιση της στήριξης για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, την ενίσχυση των κατοίκων ορεινών περιοχών και τη μείωση του ΦΠΑ στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Παράλληλα, ζητά διεύρυνση των κριτηρίων στήριξης, ενισχυμένη παρακολούθηση των τιμών και μεγαλύτερη κάλυψη για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και νέα νοικοκυριά που ζουν σε ενοίκιο.

Το κόμμα καταθέτει επίσης σειρά προτάσεων για τη διάρκεια των μέτρων, τη στεγαστική πολιτική, τους ελέγχους στην αγορά και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, σημειώνοντας ότι η καλή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας θα πρέπει να μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Χαιρετίζουμε την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ορισμένα από τα μέτρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Η συνέχιση της στήριξης των ευάλωτων καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων στο κόστος του ρεύματος, η ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών και η μείωση του ΦΠΑ στα οικιακά φωτοβολταϊκά είναι παρεμβάσεις που στηρίζουμε.



Θεωρούμε όμως ότι το πακέτο, όπως διαμορφώθηκε, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο μέγεθος της πίεσης που δέχονται σήμερα τα νοικοκυριά. Η χώρα έχει, χάρη στις προσπάθειες και τις θυσίες της κοινωνίας, ισχυρά δημόσια οικονομικά.



Οι μειώσεις του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης βοηθούν, αλλά η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από το αν η ελάφρυνση φτάνει πράγματι στο ράφι. Καλούμε την Κυβέρνηση να εφαρμόσει συστηματική παρακολούθηση των τιμών και να δημοσιοποιεί τακτικά τα αποτελέσματα, με ενεργό ρόλο της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Πιστεύουμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων λειτουργεί υπεύθυνα, και η διαφάνεια προστατεύει τόσο τον καταναλωτή όσο και τον έντιμο επιχειρηματία.



Μας προβληματίζει ότι σημαντικές κοινωνικές ομάδες παραμένουν εκτός κάθε στήριξης.

Πρόκειται για χαμηλόμισθους εργαζόμενους, για συνταξιούχους που ξεπερνούν οριακά τα εισοδηματικά κριτήρια και για νέα νοικοκυριά που ζουν σε ενοίκιο. Το εφάπαξ βοήθημα είναι ευπρόσδεκτο, αλλά δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια αύξηση του κόστους ζωής που διαρκεί.

Με εποικοδομητική διάθεση, καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Κυβέρνηση και με όλες τις πολιτικές δυνάμεις:



• Διεύρυνση των κριτηρίων στήριξης με κλιμακωτή, σταδιακά φθίνουσα ενίσχυση βάσει εισοδήματος και σύνθεσης νοικοκυριού, ώστε να καλύπτονται και οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι.



• Σαφές χρονοδιάγραμμα και κριτήρια για τη διάρκεια των μέτρων, ώστε τα νοικοκυριά να γνωρίζουν τι θα ισχύσει μετά τον Μάιο του 2027.



• Δημόσια παρακολούθηση των τιμών στα βασικά είδη και ενίσχυση των ελέγχων

ανταγωνισμού.



• Παρακολούθηση της υλοποίησης των στεγαστικών σχεδίων και περαιτέρω ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης όσον αφορά το πραγματικά διαθέσιμο απόθεμα ανά περιοχή και κατηγορία, όχι το συνολικός αριθμός κατοικιών. Την ικανότητα απορρόφησης, δηλαδή πόσο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει ο κατασκευαστικός κλάδος, με δεδομένους τους χρόνους αδειοδότησης και τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, σενάρια ζήτησης, από το συντηρητικό μέχρι το ακραίο, με ρητή παραδοχή για το ποσοστό που θα στραφεί στην ενοικίαση.



• Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών για ηλικιωμένους και ευάλωτα νοικοκυριά, ιδίως στην ύπαιθρο.



Η καλή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι κοινή κατάκτηση. Οφείλουμε όλοι να εργαστούμε ώστε αυτή η κατάκτηση να μετατραπεί σε πραγματική ασφάλεια για κάθε οικογένεια

