Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όλοι οι πολίτες θα πρέπει πρώτα να συνδέονται στο CY Login για να μπορούν να βλέπουν τις τιμές που δημοσιεύονται στο Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων. Η αλλαγή αυτή ουσιαστικά προϋποθέτει την εγγραφή στο CY Login για την πρόσβαση σε μια πληροφορία που μέχρι σήμερα ήταν εύκολα διαθέσιμη.

Να επεξηγήσουμε πως στο Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων δημοσιεύονται καθημερινά οι τιμές των καυσίμων, μέση τιμή, χαμηλότερη και υψηλότερη, με τα στοιχεία να αφορούν τόσο τις τιμές ανά επαρχία, όσο και ανά πρατήριο.

Η απόφαση προκαλεί πάντως ερωτήματα, καθώς πολίτες, επαγγελματίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κάθε φορά που επιθυμούν να ελέγξουν τις τιμές που ισχύουν να συνδέονται μέσω των προσωπικών τους κωδικών. Ακόμη και όσοι διαθέτουν ήδη προφίλ στο CY Login θα πρέπει πλέον να συνδέονται από κάθε συσκευή που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στην υπηρεσία, ενώ μέχρι σήμερα η σχετική πληροφόρηση ήταν άμεσα και εύκολα διαθέσιμη ανεξαρτήτως συσκευής.

Τι λέει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Για τη σχετική αλλαγή ενημερώνει και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αναφέροντας ότι η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας CY Login. Όπως εξηγεί, η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των κρατικών υπηρεσιών και αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων, ασφαλών και εύχρηστων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τι είναι το CY Login;

Το CY Login είναι η υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διαχείριση και ταυτοποίηση χρηστών, η οποία παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω μίας ενιαίας διαδικασίας σύνδεσης.

Τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές;

Με τη χρήση του CY Login, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε κρατικές υπηρεσίες.

Η χρήση της υπηρεσίας συμβάλλει:

στην ασφάλεια, μέσω της ταυτοποίησης του χρήστη,

στην ευκολότερη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους και

στην εξοικονόμηση χρόνου, καθώς οι υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά.

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και τη χρήση του CY Login σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές να προβούν στην εγγραφή τους στην υπηρεσία CY Login, ώστε να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις τιμές του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων.