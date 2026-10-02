Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού συστήματος και αντιμετώπισης των διαχρονικών προβλημάτων στις Κεντρικές Φυλακές, μεταξύ των οποίων ο υπερπληθυσμός και η παρουσία κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών ανέδειξαν Βουλευτές μέλη της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, σε δηλώσεις τους έπειτα από σημερινή επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να βρίσκεται εκεί και να έχει άμεση εικόνα των χώρων και των συνθηκών για τους οποίους καλείται να νομοθετήσει. Όπως είπε, οι φυλακές θα πρέπει να αποτελούν χώρο που παρέχει δεύτερες ευκαιρίες και να συμβάλλει στον σωφρονισμό και στην επανένταξη των κρατουμένων.

Η κ. Τσιρίδου σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση με τη διεύθυνση των Φυλακών τέθηκαν πολλά ζητήματα, με κυριότερα τον υπερπληθυσμό, τη διάπραξη και οργάνωση αδικημάτων μέσα από τις φυλακές, την εκκρεμότητα σε σχέση με την απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων, καθώς και την αύξηση του αριθμού κρατουμένων για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά και σεξουαλικές κακοποιήσεις, ιδιαίτερα ανηλίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη επανένταξης των κρατουμένων και ενίσχυσης των θεραπευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην προώθηση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η οποία, όπως είπε, μπορεί να συμβάλει τόσο στον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος όσο και στην αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού.

Σε σχέση με τη μετεγκατάσταση των Κεντρικών Φυλακών, η κ. Τσιρίδου είπε ότι το θέμα απασχολεί την Επιτροπή και θα συζητηθεί με το αρμόδιο Υπουργείο. Τόνισε ότι η Κύπρος του 2026 χρειάζεται ένα σωφρονιστικό κέντρο που να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφράζοντας την άποψη ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν πληρούν όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου σωφρονιστικού ιδρύματος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών για ζητήματα που, όπως είπε, δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, ενώ θα ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή τα νομοσχέδια που εκκρεμούν.

Ως άμεση προτεραιότητα χαρακτήρισε το ζήτημα των κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος διαχείρισής τους εντός των Φυλακών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, δήλωσε ότι για την επίλυση των προβλημάτων πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν η ύπαρξη και η έκτασή τους, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές «δεν είναι αυτή που αρμόζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου».

Αναφερόμενος στην παρουσία κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών, απέρριψε τη λογική ότι τα φαινόμενα αυτά θα πρέπει να θεωρούνται αναπόφευκτα επειδή υφίστανται και στην κοινωνία. «Ο στόχος θα πρέπει να είναι ούτε και ένα γραμμάριο ναρκωτικών στις φυλακές, ούτε και ένα κινητό στις φυλακές», ανέφερε.

Ο κ. Πασιουρτίδης σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι συμμετέχει στην Επιτροπή Νομικών από το 2019, δεν έχει διαπιστώσει, όπως είπε, δραστικά μέτρα για την εξάλειψη των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Αναφέρθηκε επίσης στον υπερπληθυσμό, σημειώνοντας ότι η οριστική αντιμετώπισή του συνδέεται με την κατασκευή νέων Φυλακών, ενώ για τους εναλλακτικούς τρόπους έκτισης ποινών απαιτούνται, όπως είπε, νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για την ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή ότι το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων αναμένεται να λειτουργήσει στο τέλος Νοεμβρίου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το σχετικό χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ στάθηκε, επίσης, στην αλλαγή της φύσης των αδικημάτων που οδηγούν κρατούμενους στις Φυλακές, εκφράζοντας προβληματισμό για την αύξηση των σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων και των αδικημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε ότι κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή ζητήματα που αφορούν τον υπερπληθυσμό, την υποστελέχωση, την ασφάλεια και τη διάπραξη αδικημάτων εντός των Φυλακών.

Υποστήριξε ότι τα προβλήματα είναι γνωστά και απαιτούν, όπως είπε, ισχυρή πολιτική βούληση για την αντιμετώπισή τους. Έκανε ειδική αναφορά στα ζητήματα των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής επιτήρησης, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την απέλαση προσώπων που διαπράττουν ποινικά αδικήματα.

Σε σχέση με τη σύνθεση του πληθυσμού των Φυλακών, ο κ. Ιωάννου είπε ότι πάνω από το 50% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί.

Ο κ. Ιωάννου κάλεσε, τέλος, το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις και νομοθετικές αλλαγές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως ανέφερε, παραμένουν για χρόνια στις Κεντρικές Φυλακές.

ΚΥΠΕ