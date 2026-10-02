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Οι ελλιπείς υποδομές, τα κτηριακά προβλήματα και ο υπερπληθυσμός σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτήρια, είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία στην επαρχία Πάφου. Αυτή ήταν η διαπίστωση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία περιόδευσε χθες σε σχολεία της επαρχίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, επεσήμανε σε δηλώσεις του ότι η κατάσταση αναφορικά με τις ελλείψεις και τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην Πάφο για αυτό και επείγει ο άμεσος προγραμματισμός για παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης.

Σύμφωνα με τα όσα είδαμε, αλλά και βάσει των στοιχείων που έχει ενώπιόν της η Επιτροπή, τόνισε ο κ. Σαββίδης, παρατηρείται υπερπληθυσμός σε όλες τις σχολικές μονάδες, ενώ ο μέσος αριθμός μαθητών είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με άλλες επαρχίες.

Θα ασκηθούν πιέσεις για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων, προανήγγειλε, αλλά και για την δημιουργία νέων σχολικών μονάδων στην επαρχία Πάφου.

Η Επιτροπή Παιδείας ευελπιστεί όπως αναφέρθηκε κατά την χθεσινή περιοδεία στην Πάφο ότι αυτή τη φορά οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για την ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων του Νικολαΐδειου Γυμνασίου και το Ζ’ Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο της πόλης της Πάφου θα υλοποιηθούν άνευ καθυστερήσεων, με τις διαδικασίες να προχωρούν από τον Νοέμβριο.

Δεν γίνεται να παράγεται έργο, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, όταν ενώ αυξάνονται οι μαθητές, τα κτήρια παραμένουν χωρίς βελτιώσεις. Αν δεν γίνει προγραμματισμός, θα πάμε στα χρόνια που κάναμε μαθήματα κάτω από τα δέντρα, είπε χαρακτηριστικά.

Η περιοδεία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής κάλυψε το Δημοτικό Σχολείο Τσάδας, όπου η αντιπροσωπεία είχε επαφές με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς, το Λύκειο και Τεχνική Σχολή Αγίου Χαραλάμπους Έμπας και το Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης στην Κάτω Πάφο.